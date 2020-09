Murió en circunstancias extrañas hace 5 días en la puerta del Central y aún no entregan el cuerpo a su familia

Cynthia Pérez tiene 30 años, vive en Godoy Cuz y desde el sábado por la mañana encabeza una triste peregrinación con un único objetivo: que la entreguen el cadáver de su papá, Jorge, quien falleció el jueves en la puerta del Hospital Central. La guardia y la morgue de ese centro asistencial, la Oficina Fiscal 1 y la sede del Cuerpo Médico Forense han sido los lugares que ya ha caminado una y mil veces la joven, pero sin éxito alguno. Y es que como su papá fue diagnosticado con Covid-19 post mortem, su cuerpo permanece “sellado en una bolsa negra” (como ella misma lo describe); y ni siquiera ella ha podido verlo para identificarlo ella misma.

“Fui a hacer la denuncia a la Oficina Fiscal de calle Rioja el sábado; y me dijeron que escribiera yo misma en una computadora todo lo que había pasado. Cuando terminé, me dieron una hoja para imprimir; se quedaron con una copia y me dijeron que eso servía como denuncia. Pero esta mañana, en el Cuerpo Médico Forense, me dijeron que no había constancia el hecho como denuncia al no tener número de expediente. Recién ahora me tomaron la ampliación de denuncia, le asignaron un número y han solicitado las cámaras y la historia clínica al hospital”, detalló con dolor la joven; quien además dice tener la certeza de que su padre nunca tuvo Covid-19.

Jorge Fabián Pérez (49) falleció el jueves pasad en la explanada del Hospital Central. Gentileza (CUSTOM_CREDIT)

“Ojalá nos den pronto una respuesta y podamos despedir a mi papá como corresponde. Somos 10 hermanos, y queremos que ya descanse en paz por lo menos”, sintetizó Cynthia, quien no duda de que su padre sufrió “abandono de persona”.

“Todos estamos cansados de esta situación; pero dejar morir a las personas sin humanidad, no; por favor...”, había concluido la joven con tono de imploración en la denuncia redactada por ella misma el fin de semana en Oficina Fiscal 1; la misma que esta mañana le confirmaron que no tenía validez.

Salud delicada

Los últimos días de Jorge Fabián Pérez (49) fueron más que duros, según reconstruye una de sus hijas. El hombre, que además de padecer una insuficiencia cardíaca presentaba EPOC y una depresión respiratoria, había estado internado en la unidad coronaria del Central hasta principios de septiembre. “Él estuvo internado por otro cuadro hasta hace unos 20 días, pero cuando vio que estaban trasladando a ese sector a pacientes con coronavirus; solicitó el alta. Él se quería ir porque no quería contagiarse. Cuando pidió el alta, le hicieron el estudio y dio negativo en Covid-19”, relató la mujer, quien destacó que su padre -quien vivía en Guaymallén- necesitaba un trasplante de corazón, aunque no estaba en condiciones de someterse a este procedimiento.

Siempre de acuerdo al relato de su hija, Jorge abandonó el hospital con una trombosis en uno de sus brazos y con mucho dolor de espalda. “El domingo 13 de septiembre lo llevé a la guardia del Hospital Central por el dolor. Allí le hicieron una placa donde no detectaron nada irregular, y le recetaron Ibuprofeno. Me dijeron que si no mejoraba en 72 horas, lo trajera de nuevo”, siguió Cynthia.

Ese domingo fue la última vez en que Cynthia pudo ver a su padre. No solo con vida, ya que que desde que le confirmaron que había fallecido tampoco ha podido tener su cuerpo frente a ella todavía.

Como los dolores no cesaron, el jueves pasado (17 de septiembre) el hombre volvió al Central, esta vez acompañado de su madre. “El dolor seguía y mi papá lloraba. En la guardia vieja del hospital le miraron el brazo y notaron que de esa trombosis se le habían hecho dos pelotas, de las cuales una se reventó y empezó a supurar. Le hicieron un tajo, lo limpiaron y el médico lo derivó a la guardia nueva (destinada a Covid-19) para realizarle el hisopado nuevamente ya que tenía dolores musculares; aunque 20 días atrás se lo habían hecho con resultados negativos”, siguió su hija con la reconstrucción del relato.

Triste, solitario y final

Mientras a Jorge se le realizaba el hisopado, su madre salió del hospital para comprar medicamentos en la farmacia. Según relata su hija, en ese momento el hombre llamó a la mujer para que -además- comprara algunos calmantes por el intenso dolor.

“Luego de hacerle el hisopado, mi papá salió del hospital para ir a buscar a su mamá; a quien no dejaban entrar. En ese momento, ya del lado de afuera, se desplomó en el suelo (dicen que fue un infarto) y estuvo 10 minutos tirado y sin atención. Todo pasó a metros de mi abuela, que estaba afuera, de espaldas y -como está algo sorda- se enteró varios minutos después de lo que había ocurrido. Toda la gente estaba gritando y mi papá estaba morado, le había faltado aire”, agregó con tristeza Cynthia; quien resaltó que hay varios testigos que vieron como a su padre “lo dejaron morir y luego lo cargaron como una bolsa de papa”.

La hija de la víctima llegó al lugar a la media hora. Y todas las preguntas que efectuó referidas a su padre y su paradero no hicieron más que llevarla de un punto al otro del hospital, aunque sin certezas. “Quise reconocer el cuerpo y no me lo permitieron. Primero, porque no sabían dónde estaba. Pero, además, porque no se me permitía verlo hasta que no estuviera el resultado del hisopado. Me mandaron de guardia en guardia sin darme respuestas, me derivaron a la morgue del hospital y tampoco. Hasta que me dijeron que fuese al otro día”, siguió.

El hospital Central concentra los casos de coronavirus y también las otras patologías de los mendocinos durante la pandemia. Ignacio Blanco | Los Andes

El viernes por la siesta, la mujer regresó al hospital con la esperanza de saber dónde estaba el cuerpo de su padre; y también con la ilusión de que alguien le diera alguna precisión sobre cómo había llegado a ese triste desenlace. No obstante, tampoco encontró precisiones. “Me dijeron que el cuerpo estaba en una bolsa negra y sellada, y que no me lo iban a entregar hasta tanto estuvieran los resultados del hisopado. En ese momento me dijeron además que le habían hecho el test post mortem. Yo no entendía por qué le habían hecho otro cuando murió, si el jueves cuando fue al hospital ya lo habían hisopado. Mi papá le mandó un mensaje a mi tío contándole que se lo habían hecho. ¡Pero esa prueba había desaparecido!”, agregó aún incrédula.

La muerte de su padre dejó a Cynthia repleta de interrogantes. Si ella misma estuvo intercambiando mensajes de WhatsApp con su progenitor ese mismo jueves, en los minutos previos al deceso. El sábado la joven recibió la notificación de que el hisopado post mortem a su padre había dado positivo en coronavirus y en ese momento se dirigió a la Oficina Fiscal 1 a radicar la denuncia. No obstante, ella duda de la veracidad de la confirmación sobre dicho positivo.

“Todavía no he podido reconocer a mi papá. Y aunque lo dieron como positivo, estoy segura de que no lo es. Él vivía con mi abuela, compartían puchos y ella no tiene síntomas ni nada. Si realmente hubiese tenido coronavirus, deberían haberles solicitado a los familiares que vivían con él que se hicieran el hisopado”, concluyó.

Sin declaraciones desde el Hospital

Teniendo en cuenta lo complejo de la situación y que el caso se encuentra judicializado, desde la dirección del Hospital Central prefirieron no referirse a la dura situación. Sin embargo, y según trascendió de parte de algunas personas que llegaron a interactuar con el hombre mientras permaneció en el interior del establecimiento; detallaron que se trataba de una persona que no adhirió al tratamiento adecuado y que abandonó el hospital desoyendo la orden de no hacerlo.

Además, agregaron que no llegó a estar ni 5 minutos descompensado hasta que llegaron profesionales médicos para practicarle RCP.