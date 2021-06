Murió a los 86 años Enrique Trucco, el empresario que creó el Día del Niño en la Argentina

Enrique Mario Trucco, creador del Día del Niño en la Argentina, falleció este martes a los 86 años. El empresario fundó la juguetería Truquito e impulsó a fines de la década del 50 que los chicos tengan una fecha específica para recibir regalos.

Su nieto, Gino Cingolani, fue quien compartió la novedad en Twitter con una tierna imagen de su abuelo junto a un muñeco del Topo Gigio. “Se murió en su casa y al lado de su mujer, sus hijxs y nietxs. Eso en esta época es un privilegio gigante. Le hubiera gustado que lo recuerden así, sonriendo y con un juguete al lado”, destacó.

En 2017, Gino puso un audio de su abuelo al aire del programa radial Tonight Tonight (Delta) -conducido por Hernán Panessi- donde explicó cómo surgió el Día del Niño. “Nos juntamos un grupo no solo de jugueteros, sino de gente que se dedicaba a la venta de caramelos y todo lo relacionado con los chicos, y formamos una comisión. Fuimos al correo e hicimos imprimir una estampilla con el Día del Niño, el 7 de agosto de 1959″, contó Trucco.

Luego, añadió: “Yo me encargaba de organizar los festivales. O sea que me encargaba de que todos los artistas que trabajaban para los chicos se comprometieran a actuar. Eran festivales de más de mil personas en el teatro Opera, en el Gran Rex. Allí fue donde Pinky me pegó una cachetada porque ella quería entrar (a escena) antes y yo le dije que entre después”.

Pese a dedicarse a la industria juguetera, Enrique creó esta fecha tan especial con intenciones solidarias y no comerciales. Una propuesta que quedó evidenciada en las donaciones a escuelas, hospitales y orfanatos. Fue recién cuando se involucró la Cámara Argentina de la Industria del Juguete que empezó a masificarse con un fin más mercantil.

Por otra parte, el nieto del empresario dio algunos detalles de color sobre el trabajo de su abuelo. “La idea era difundir a las marcas que participaban, pero se donaban cosas para los chicos en los hospitales y también se realizaba un festival en la calle Corrientes con José ‘Pepitito’ Marrone y otras figuras. Estuvieron Olmedo y Porcel, pasó mucha gente del espectáculo”, reveló.

Además, Gino contó que su familia participaba en la cena del Día del Niño a la que iban muchos famosos. “Mi abuelo se sentaba en la mesa principal con Mirtha Legrand y Alberto Olmedo”, aseguró.

Mientras que el Día del Niño se festeja en la Argentina el tercer domingo de agosto, la fecha cambia en otros países de la región. Por otra parte, cada 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos de los Niños.