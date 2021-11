Multa por no votar: ¿cómo se paga el importe para no figurar como infractor?

Las Elecciones Legislativas Argentina 2021 se desarrollan con buen ritmo y pasadas las 15 ya había votado más del 50% del padrón nacional. Sin embargo, hay ciudadanos que por diversos motivos no concurrirán a las urnas y ante esa situación surgen dos preguntas: “¿Qué pasa si no voto?” y “¿Cómo se paga la multa por no votar”.

Las personas comprendidas entre los 18 y los 70 años están comprendidas dentro del rango de ciudadanos que deben sufragar de forma obligatoria este 14 de noviembre; en tanto, quienes tienen 16 y 17 años pueden hacerlo de forma optativa. Sin embargo, las consecuencias de no cumplir con el deber cívico recaen sobre el primer grupo a través de una multa.

¿QUÉ PASA SI NO VOTO EN LAS ELECCIONES 2021?

Las personas que no fueron a votar tienen que justificar su ausencia a través de internet mediante el apartado específico que ofrece el sitio de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Allí mismo se puede cargar el documento que avale la ausencia en las elecciones, junto a los datos personales del ciudadano.

Por su parte, el Código Nacional Electoral prevé en su artículo 126 que quien no pagara la multa “no podrá realizar gestiones o trámites durante un (1) año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales. Este plazo comenzará a correr a partir del vencimiento de sesenta (60) días establecido en el primer párrafo del artículo 125″. Esto significa que quienes no votaron pueden gestionar la justificación de la ausencia en un plazo de 60 días.

Cabe aclarar que aquellos ciudadanos que no fueron a las urnas y tampoco realizaron la respectiva justificación deberán abonar una multa de $100 (cien pesos). La multa por no votar en las PASO fue $50 (cincuenta pesos) y si el sancionado faltó a ambos comicios, el total a abonar son $150 (ciento cincuenta pesos).

La sanción que se aplica a la gestión de trámites alcanza a reparticiones como el Registro Civil (solicitud de actas de nacimiento, defunción, etc). En tanto, desde el Ministerio de Gobierno indicaron a Los Andes que estas faltas no tienen injerencia para impedir las gestiones que se realicen ante las distintas oficinas. Otros trámites como planes de pago ante organismos recaudadores (como AFIP o ATM) estarían alcanzados o ser proveedor del Estado.

¿CÓMO SE PAGA LA MULTA POR NO IR A VOTAR?

Si bien el importe de la multa por no votar no es alto ($50 en las PASO; $100 en la general y $150 en total), quienes quieran evitar cualquier inconveniente a la hora de realizar trámites en reparticiones de los gobiernos municipal, provincial o nacional deberán cancelar ese monto para no figurar como infractor.

Para ello, los interesados tienen que realizar el pago en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina, de forma personal o a través de los canales electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual, etc.

Para que la transacción impacte y quede visible, la persona que abona la multa deberá esperar al menos dos días hábiles para que la información se actualice. En tanto, el monto de las sanciones integra el Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior.

Por último, si la persona afectada considera que está por error o no debe figurar en la lista de ciudadanos que no votaron y fueron sancionados, debe hacer el reclamo correspondiente en la Secretaría Electoral correspondiente a su domicilio, con su documento y el troquel que acredite el sufragio o a través de canales online.