Movimiento turístico alto en Valle de Uco, el Sur y zonas de montaña

El sector turístico, tan golpeado por el aislamiento, miraba con buenas expectativas el fin de semana largo que pasó y estas no fueron erradas. La actividad gastronómica y de alojamiento debe trabajar al 50% de su capacidad por la normativa vigente y la ocupación en las zonas de más demanda rondó el 90% de lo que estaba habilitado.

La zona de montaña, como Potrerillos y Cacheuta fue la más convocante. También el Valle Uco y sorprendió Los Molles, en Malargüe

“Al viernes, Cacheuta, Potrerillos, Uspallata tenían 85% de reservas (siempre dentro del 50% que se puede ocupar), eso seguramente creció durante el fin de semana y puede haber llegado a 90% más”, informó Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo.

Dijo además que el Valle de Uco estuvo al 65% de la capacidad vendible con presumible aumento sobre la marcha y Los Molles con más de 90%.

El Gran Mendoza casi no recibe movimiento.

Hay que recordar que en el marco de la instancia de distanciamiento social sólo está permitido el turismo interno dentro de la provincia con excepción de algunos departamentos (Lavalle, San Rafael, Santa Rosa y casi todo Malargüe). Además este debe ser con reservas y sólo para grupos familiares convivientes. Por otra parte, los restaurantes, bodegas y alojamientos deben seguir protocolos que incluyen no superar el 50% de su capacidad, un máximo de 6 personas por mesa, dejar pasar 24 horas después que se retiró alguien de una habitación hasta que ingresen nuevos pasajeros y medidas de higiene.

La ministra de Turismo y Cultura, Marian Juri destacó la actividad: “Se va consolidando una tendencia de aceptación en gastronomía en el Valle de Uco donde está todo abierto desde la última incorporación de Tunuyán”. Dijo que no se vieron sorprendidos por la situación: “Venimos trabajando muy de cerca, tenemos un observatorio y era una tendencia que íbamos viendo”, explicó.

Desde el área informaron que los departamentos con mayor porcentaje de ocupación turística resultaron Luján de Cuyo y Malargüe, con un 95% en Cacheuta y Los Molles, respectivamente.

Hay que recordar que ayer fue feriado en conmemoración del fallecimiento del General José de San Martín.

Respiro

“Es lo que se esperaba porque es el último fin de semana hasta octubre”, reconoció González y aclaró que aún no han hecho un balance pero que aunque están limitados para trabajar, al menos poder hacer esto es un respiro. Por otra parte, quienes están vinculados a la actividad aclaran que no están todos trabajando, algunos han preferido no abrir o están en proceso de adaptarse a los protocolos por lo que la demanda se concentra.

Gonzalez explicó que en fin de semana largo la demanda puede ascender 25% ya que se quedan un poco más, la estadía más común es de tres noches.

Detalló que en general los que más se consumen son servicios de gama media, aclaró que en la montaña no hay lujos pero sí muy buenas propuestas.

En tanto, Fernando Barbera de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza destacó que apuntan a la visión optimista: “si está cerrado no vendes nada, si estás a medias colabora con los gastos fijos y el pago de sueldos”.

Y continuó: “Estamos trabajando cumpliendo el protocolo; el problema es la informalidad como fiestas clandestinas, transporte o geriátricos como ha quedado demostrado”.

Consumos culturales

Juri destacó además que es muy positiva la participación en propuestas culturales vía streaming.

“Lo otro que ha pasado es que las actividades virtuales han funcionado muy bien”, remarcó. Así, hizo referencia a que más de 4.600 personas vieron el estreno del Especial “Don José de San Martín”, por Mendozaencasa.com. Según detallaron desde el área esto equivale a 6 teatros Independencia llenos o más de 2 auditorios Bustelo.

También se está desarrollando el Seminario Virtual: San Martín y las bibliotecas, instituciones defensoras de la independencia de América.

Otra propuesta es un video realizado en escenarios naturales de varias provincias con imágenes asociadas a la Gesta Libertadora

Propuestas de altos precios se adaptaron al nuevo público

La ministra Mariana Juri, sin dejar de reconocer las dificultades que ha impuesto la pandemia para el sector, destacó algunos aspectos positivos que trajo aparejados. Por un lado, que los habitantes de Mendoza se animaran más al turismo interno e incluso a descubrir sitios. Dio como ejemplo el caso de Los Molles, en Malargüe, donde el fin de semana hubo muy alta ocupación.

Pero además mencionó que quienes antes ofrecían servicios de alta gama con precios internacionales se han adaptado a los bolsillos locales y a un nuevo público para ofrecer opciones más accesibles, algo que se ha visto mucho en bodegas.

“El fin de semana la gastronomía en bodegas ha sido lo más elegido”, destacó.

Arturo González opinó en el mismo sentido: “La gastronomía en bodegas del Valle de Uco el viernes estaba con casi 100% de reservas”.