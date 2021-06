Mostró cómo se le imantaban objetos por la vacuna de AstraZeneca, la criticaron y salió a defenderse

Rocío Gómez fue vacunada el miércoles pasado en el Estadio Ciudad de La Plata, con la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus, días después mostró a través de diferentes imágenes cómo se le imantaban objetos metálicos. Sin embargo, en las redes la criticaron alegando que las fotos estaban editadas, pero ella salió a defenderse asegurando que eso no es así.

Todo comenzó luego de que Rocío llegó a su casa después de vacunarse y su pareja le propuso “probar algo que había visto en internet” y así fue como tomó unos clips de oficina para colocarlos en el brazo inoculado, para ver si se imantaba. “Me decía que iban a quedar pegados, me parecía una locura, una cosa rara de internet”, contó la joven en una entrevista exclusiva con A24. Y agregó: que el experimento la sorprendió porque “no se caían, se me quedaban pegados. Yo movía el brazo a ver si se me corrían y nada”, agregó.

Rocío mostró como se le pegaban los elementos metálicos a días de haber recibido la vacuna AstraZeneca. Gentileza

La joven de La Plata señaló que decidió compartir en Instagram las fotos con sus seguidores para mostrar y advertir sobre los efectos secundarios, tales como fiebre y malestar general, pero no dimensionó que “iba a tener que grabar un video para mostrar que era verdad”.

“Yo no creo que sea nada de estas teorías conspirativas, un imán, un chip, ni algo que a mí me instalaron como un nanobots, porque después de un día y medio esto no sucedía más”, aclaró.

Al ser consultada sobre la repercusión sobre lo que mostró, Rocío aseguró: “Me produjo enojo porque yo no falté a la verdad, no voy a mentir en algo así” y señaló: “Realmente me hizo sentir mal porque lo vio mi mamá que es una persona mayor; no quería que ella siga preocupada porque se decían cosas horribles”.

También alegó que le resultaron muy angustiantes todas las críticas recibidas porque se “dijeron cosas muy feas en los portales”, que la afectaron de forma personal, ella asegura que hay muchas teorías pero no hay ningún estudio que avale lo sucedido.

“Si a mí no me hubiese pasado pensaría que esas personas están locas y que hicieron un video para joder, pero realmente a mí me pasó”, defiende al recordar las imágenes tomadas.

Rocío Gómez mostró que durante días seguía el mismo efecto, pero le dieron que las imágenes estaban editadas. Gentileza

Elementos imantados

Luego de colocarse los clips en su brazo remarcó cuál fue la sensación: “No lo podía creer, me dio un poco de miedo. Por eso dije voy a esperar, quizás es algo normal que yo desconozco y al día y medio se me paso”.

Y agregó: “Yo tenía miedo al tema de los trombos, porque dicen que la vacuna de AstraZeneca puede generarlos”. Luego explicó: “Cuando me llamen para la segunda dosis voy corriendo”.

Pese a los “efectos secundarios”, Rocío se mostró contenta por la inoculación que recibió: “Si ayuda a que podamos estar todos un poco más en la normalidad a mí ya me sirve. Realmente no sabía que esto iba a suceder, si sabía que esto sucedía no lo hubiera hecho, porque trajo repercusiones negativas en mi familia. Puse mi nombre y mi apellido porque no tengo que ocultar nada, es algo que me pasó”, aseguró a A24.

Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia científica que explique lo sucedido en el caso de Rocío y de otras tantas personas que pasaron por la misma situación. Finalmente la joven espera ser llamada para la aplicación de su segunda dosis. “Quiero que se termine esto del virus”, finalizó.