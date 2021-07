Moderna: según especialistas tiene una eficacia del 100% en adolescentes de 12 a 17 años

El infectólogo Pablo Bonvehi afirmó que la vacuna de Moderna, laboratorio con el que el Gobierno nacional firmó el acuerdo con la compañía Moderna Inc. por el suministro de 20 millones de vacunas, tiene una efectividad del 100% en adolescentes de entre 12 y 17 años.

”En adolescentes de 12 a 17 años ( Moderna ) tiene una eficacia muy alta, del cien por ciento, con lo cual es interesante para administrar en los adolescentes de nuestro país, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo para complicaciones contra el Covid” , dijo el jefe de infectología del Cemic a FM Estudio 2.

No obstante, el especialista aclaró que se trata de “datos preliminares, los estudios no están terminados todavía”. Además, agregó que “es una vacuna que ha demostrado en estudios de adultos una eficacia del 94,1% para formas no complicadas de Covid y una más alta todavía para formas graves”.

Por otra parte, el infectólogo consideró que “si comienza a circular la variante Delta, podría pasar lo mismo que con la variante Manaos”. ”Lo que se ve al tener esas mutaciones son habilidades que encuentra el virus para transmitir más fácilmente. La variante Delta tiene una mayor habilidad de transmisión”, agregó.

En cuanto a las formas de prevenir su diseminación, Bonvehi resaltó la importancia de mantener “las medidas de distanciamiento social” y de continuar con “la vacunación, porque cuantas más personas uno tiene vacunadas en la población, ”Lo otro es retrasar al máximo a través de controles la (llegada de) gente que puede del exterior que pueda portar la cepa para evitar que se disemine”, continúa.