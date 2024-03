Miles de mujeres marchan por las calles de Ciudad por el #8M: mensajes contra el Gobierno y colecta para comedores

Como cada año, el Día de la Mujer Trabajadora tiene su correlato en las calles de Mendoza. Este viernes, unas 50 agrupaciones de la provincia recorrieron las calles céntricas para hacer visibles sus demandas, sus condiciones, los derechos vulnerados, y el recuerdo y reclamo por las que ya no están porque sus vidas fueron robadas por al violencia machista.

“La urgencia es el hambre” es el lema local por el que alzaron sus voces este 8 de marzo de 2024, en un contexto socioeconómico crítico en el que la pobreza y las necesidades llegan cada vez a más personas.

Miles de mujeres marchan por las calles de Mendoza por el 8M. - Marcelo Rolland / Los Andes

Por ello, como parte de las actividades, este año decidieron llevar adelante una colecta de alimentos para ayudar a los merenderos y comedores, que reciben cada vez más demanda pero menos donaciones y apoyo. Los responsables, que trabajan de manera solidaria, no se cansan de señalar la angustiante situación que viven, cuando la gente se acerca a pedir un plato de comida y no pueden abrir sus puertas porque no tienen qué darles.

Mujeres marcharon por las calles del Centro para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. - Marcelo Rolland / Los Andes

La convocatoria era en el emblemático cruce de Peatonal y avenida San Martín. Allí, pasadas las 18 comenzaron a llegar decenas de mujeres vestidas y maquilladas con los colores característicos que identifican a los movimientos feministas como el violeta, el blanco o el verde.

Pasadas las 19, las miles de féminas ya estaban enfiladas en una enorme columna que se estiraba por más de 10 cuadras repleta de bombos, pancartas, carteles e imágenes de chicas asesinadas o desaparecidas. También había algunos varones que apoyan sus demandas.

Las simpatizantes, entonces, comenzaron su marcha por avenida San Martín con destino a la avenida Las Heras y doblaron por Patricias Mendocinas.

El objetivo es reunirse en la plaza Independencia para leer un documento, como es habitual cada año. Además, harán una colecta de alimentos para ayudar a los merenderos y comedores de Mendoza.

Mujeres marcharon por las calles del Centro para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. - Marcelo Rolland / Los Andes

Algunas agrupaciones también apuntaron su cartelería para volcar claros mensajes de su postura contra el Gobierno Nacional liderado por el libertario Javier Milei. Como por ejemplo, una enorme imagen del presidente representado como caricatura con una motosierra que “corta los salarios, la educación y la ley del aborto”. También carteles que rezaban “La urgencia y necesidad son los femicidios”; “Las pibas no somos la casta”; “Valientes ya somos queremos ser libres” y “Te parecemos muchas? Nos faltan miles”.

Miles de mujeres marcharon por las calles de Ciudad por el 8M. - Marcelo Rolland / Los Andes

Cabe recordar que actividades de este tipo se realizan en todo el mundo y que la marcha del 8M se llevó a cabo en toda la Argentina, con los mismos reclamos.