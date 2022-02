Milagros Canteros, Reina de San Rafael: “Espero disfrutar al máximo esta experiencia, es un momento único el que vamos a vivir”

Milagros Canteros, tiene 23 años y fue elegida como Reina de San Rafael en la fiesta “Brindis del Reencuentro” en el teatro griego Chacho Santa Cruz. La música en vivo y la danza fueron los verdaderos protagonistas de la celebración que reflejó la felicidad que se expresa en el brindis del vino nuevo. Emocionada y aún sin poder creer ser la reina de su departamento espera disfrutar al máximo la experiencia que siente que será “un momento único”.

- ¿Cómo viviste la fiesta?

Fue una noche muy linda, porque más allá de la competencia con mis compañeras, hemos armado un grupo muy lindo y nos acompañamos mucho, la idea era más allá del resultado ser un grupo unido. No estaba nerviosa, porque quizás no me lo esperaba, me tomó totalmente por sorpresa, la fiesta fue hermosa y la disfruté demasiado.

- ¿Qué sentiste cuando te nombraron como reina del departamento? ¿Qué se te cruzó por la cabeza?

Fue una mezcla de emociones, desde chica mi abuela me pedía que la acompañara a la fiesta de la Vendimia, era fanática y me llevaba con ella. Me puse muy feliz, mi abuela falleció y creo que ella, esté donde esté, me acompaña y está muy feliz porque represento a San Rafael.

- ¿Por qué te postulaste? ¿Siempre fue tu sueño?

Como toda niña mendocina tenía el sueño y la ilusión de ser representante de mi departamento, me lo propusieron tiempo atrás, y por cuestiones personales y responsabilidades no pude aceptar. Y el año pasado cuando me lo propusieron otra vez dije que sí.

- ¿Qué significa para vos este reinado?

Para mí significa mucha responsabilidad y espero estar al alcance de poder cubrirla, muy contenta y feliz. Es una experiencia nueva y vamos a ponerle toda la energía y la fuerza para poder representar a mi departamento.

- ¿Cómo crees que vas a representar a tu departamento?

Creo que, de la mejor manera, voy a intentar que mi departamento crezca, dar a conocer todo lo que tiene.

- ¿Alguna otra reina en la familia?

Soy la primera reina de la familia, la inauguradora.

-- ¿Qué es lo que esperás para la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto central?

Sinceramente espero poder disfrutar al máximo cada experiencia, es un momento único el que vamos a vivir.

- ¿En qué consiste tu proyecto social?

Mi idea es trabajar con los niños, estoy armando un proyecto, que trata de llevar el deporte a los distintos distritos, hay lugares que quedan muy lejos de la ciudad y los chicos no tienen los medios para llegar. Yo juego al rugby entonces veo que el deporte en general es una fuente de contención, te da grupos de amigos.

- ¿Cómo definís a tu departamento? ¿Qué es lo que más te gusta?

Es una pregunta difícil de responder porque mi departamento tiene muchos lugares y cosas hermosas, es muy grande, no podría quedarme con uno solo. Tiene lagos, ríos y montañas.

- ¿Qué le recomendarías a un turista?

Le recomendaría Los Reyunos, soy fanática del lugar me transmite paz. También Valle Grande, tiene muchos atractivos para que el turista conozca.

Lámina de San Rafael Milagros Canteros

- En lo personal, ¿A qué escuela fuiste? ¿Estudiás, trabajás?

Fui a la escuela Ebyma, Mercedes Álvarez de Segura, ahí me enfoqué en la parte de alimentación. Y ahora estoy estudiando abogacía, en la Universidad de Mendoza, ya terminé de cursar cuarto año y estoy cerca de la meta. Además, soy traductora de inglés y a veces preparo alumnos.

- ¿Qué me podés contar de tu familia?

Vivo con mi mamá Viviana y mi papá Víctor. Tengo una familia muy grande y somos bastante unidos. Soy hija única, así que se podrán imaginar la emoción que tienen de verme como reina, me preguntan “¿Vos tenés noción de lo que has hecho?”. Y yo la verdad todavía no he caído en que soy la reina.

- ¿Estás de novia?

Estoy de novia hace más o menos un año y medio con Brandon, estudia y trabaja, está muy contento con el reinado, y desde el momento cero que decidí entrar en vendimia estuvo apoyándome en todo momento al igual que mi familia.