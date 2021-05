Mientras investigan si el mono electrocutado había escapado del Ecoparque, piden no acercarse a especies salvajes

Vecinos de Godoy Cruz fueron testigos el pasado lunes de un triste y horrible suceso que se volvió viral a partir de un video que comenzó a circular en redes sociales. El protagonista es un mono que murió electrocutado mientras hacía equilibrio en un cable de alta tensión en Villa Hipódromo.

Según se informó, sería un mono Caí, una especie que existe en el Ecoparque pero también es de las más comunes en el tráfico de animales exóticos. Además, esta especie es de las más “populares” en Sudamérica.

Sus características principales son su cola larga y su rostro expresivo. También es descripto como inquieto, curioso y habitualmente es utilizado - aunque esté prohibido- como mascota por su facilidad para ser domesticado. Como dato extra y para mayores señas, es el mono que habitualmente acompañaba a los organilleros en los espectáculos callejeros cuando estaba permitido hacerlo.

Algunos testigos del hecho aseguraron que el animal “se había escapado del Ecoparque y era perseguido por efectivos policiales” para devolverlo a su hábitat. Sin embargo, desde el Gobierno provincial indicaron que están investigando si realmente se trata o no de un mono del ex zoo.

“Se han dado situaciones de animales en cautiverio que han estado como mascotas en domicilios particulares, con tenencias ilegales”, agregaron desde el Ejecutivo.

Para la veterinaria Jennifer Ibarra, de Fundación Cullunche, el mono es de los que hay en el zoológico, de una variedad que suele estar suelta y de la que se confiaba en que se quedaran en el predio. “Son esos que habitualmente la gente les daba de comer cuando el zoológico estaba abierto. Son los que se quedaban por allí y que a veces se escapaban”, dijo la especialista.

En 2014 un mono ingresó en el Departamento de Aplicación Docente, el secundario de la UNCuyo. Había huído del zoológico. “En el Ecoparque no hay herramientas para capturarlo. Tendría que ser con una red. Pero no hay personal”, dijo Ibarra.

Informó que en general no son animales peligrosos pero que pueden hacer daño cuando están buscando alimento. “Pueden morder pero no son animales portadores de rabia”, cerró.

El triste desenlace

El mono se presentó frente a la escuela Federico García Lorca, en el cruce de Montes de Oca y Corredor del Oeste. Al observarlo, vecinos salieron de sus casas y empezaron a filmar con sus celulares cómo el animal hacía equilibrio en cables del alumbrado público.

Lamentablemente, en un momento, el animal llegó a un poste y saltaron chispazos. El cuerpo muerto cayó al instante ante el asombro y la tristeza de los vecinos, que no esperaban un desenlace semejante.

Qué hacer ante la aparición de un animal salvaje

Ante la aparición de un animal exótico o silvestre, la mejor vía de denuncia ante un avistaje, o si se sabe de una tenencia ilegal, es el 911.

Desde la Secretaría de Ambiente explican que, al estar en presencia de animales silvestres y no domésticos, significa que el accionar de ellos es muy diferente. “Cualquier movimiento que normalmente no asustaría a un animal doméstico puede ser interpretado como una agresión por una especie silvestre y nuestro intento de asistirlo puede ponernos en peligro. Si el animal se siente acorralado y no tiene posibilidad de huir, intentará defenderse de lo que considera una agresión de nuestra parte”, indicaron.

Además aseguraron que las posibilidades de encontrar un animal silvestre en nuestros domicilios aumentan, sobre todo si están ubicados en zonas rurales o semiurbanizadas. Ante esta situación, es fundamental avisar a las autoridades y no intentar resolver el caso sin asesoramiento.

Si el animal se encuentra en una situación de riesgo o lastimado, se debe avisar a la Dirección de Recursos Naturales Renovables, Departamento de Fauna Silvestre, comunicando lo sucedido al: 261 4257065/ 4252090 interno 25 o al 911, donde enlazarán con la base de Policía Rural.

Una manera muy efectiva de evitar que especies silvestres frecuenten nuestro domicilios es mantener una limpieza integral de la vivienda y los alrededores, no generar acumulación de chatarra en los patios, dado que se puede convertir en refugios para especies como roedores, y provocar así el interés de acercamiento por parte de rapaces, serpientes y zorros, entre otros, motivados por la disponibilidad de alimento.

Temor por un puma suelto en las calles de Tupungato

Un puma fue descubierto en una cámara caminando en Tupungato. Fabián GArcía | Fabián García

Un vecino de Tupungato que revisaba las cámaras de seguridad de su vivienda descubrió a un puma paseando por las calles de su barrio.

Las autoridades, que siguen buscando al animal, le pidieron a la población mantener la calma. Según comunicó el diario El Cuco Digital, la Policía Rural ya está al tanto. “No había una denuncia realizada ni nada por el estilo. No se sabe de dónde ha salido”, explicaron desde el municipio.

Sergio Ibaceta, comisario departamental de Tupungato, le dijo la prensa local que “está trabajando en este momento Recursos Naturales, la Asociación Protectora de Animales y Policía Rural”. “Están realizando controles sobre todo en la zona nocturna y al parecer se trata de un animal manso. Recursos Naturales es quién tiene las armas con los dardos para dormir al animal, para capturarlo y volverlo al área natural”, explicó el jefe policial.