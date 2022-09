Merendero de Junín necesita $300.000 para empezar a construir su salón para 250 chicos: cómo ayudar

El merendero “María Silvia”, ubicado en la zona de Costa Canal (Junín), se encuentra en el corazón de uno de los puntos más vulnerables del departamento. A diario, más de 250 personas (en su mayoría niños) asisten al lugar para recibir una vianda, una taza de té o algo para comer. Y allí mismo, Brisa Moyano (coordinadora del comedor) y otras voluntarias y voluntarios de la zona dejan todo -y más- cada día para que los chicos no se vuelvan a sus casas con las manos y el estómago vacío.

Pero, como sostiene el refrán, aunque el corazón sea grande, el lugar es chico. Demasiado chico para esas más de 250 personas. Por esto mismo los chicos, chicas y sus padres reciben los platos de comida a la intemperie, sin paredes o techo que los resguarde del infernal calor en verano ni del penetrante frío en invierno. De hecho, el espacio donde Brisa y las voluntarias preparan la comida para todos esos chicos también está al aire libre. Por ello mismo es que se han propuesto construir un salón cubierto, con los servicios básicos e indispensables para que quienes asisten al lugar estén al resguardo.

Un merendero de Junín necesita 300.000 pesos para empezar a construir su salón para 250 chicos. Foto: Imagen ilustrativa.

“El terreno lo tenemos ya, por lo que ahora necesitamos empezar a construir lo antes posible. Necesitamos la base de 300.000 pesos para empezar a construir”, destacó Brisa Moyano, responsable del merendero “María Silvia” e impulsora de la campaña. “Están a la intemperie los chicos. Por eso nos propusimos construir un salón techado, con dos baños, para que los chicos puedan tener un lugar digno para ir a comer”, resaltó la mujer, quien es una referente social en las zonas vulnerables de Junín y también encabeza el merendero que tiene el mismo nombre en Phillips.

Empezar a construir cuanto antes

Quienes llevan adelante el comedor de Costa Canal ya pidieron un presupuesto base para comenzar a construir el salón en el merendero. Y entre cemento, cal, hierros de 8 mm y de 6 mm, papel ruberoid, membranas, alambre, ripio y arena les han pasado una inversión base de poco más de 303.000 pesos.

“Necesitamos poder empezar cuanto antes y hacer esa compra, porque los costos cada vez son más altos, y si nos demoramos en comprarlo, va a subir todo”, resume con una mezcla de impotencia y esperanza Brisa Moyano. En el lugar se les entrega a los niños, niñas y padres que los acompañan una copa de leche, tortitas o lo que haya.

“Hay días en que no damos abasto, pero no podemos no hacer nada. Por eso la idea es poder hacer un salón cubierto, para que los chicos estén cómodos y resguardados del frío”, indicó la mujer, quien también suele organizar festejos del Día de Niño, Reyes Magos y diferentes campañas solidarias para conseguir mochilas en la previa del inicio de clases, entre otras.

Un merendero de Junín necesita 300.000 pesos para empezar a construir su salón para 250 chicos. Foto: Brisa Moyano.

Qué necesita el comedor de Costa Canal

Más allá de la lista base y con lo que se han propuesto comenzar la construcción ni bien puedan, el trabajo y la inversión para cumplir su sueño (y el de 250 chicos) es importante.

Esta es la lista total de materiales que necesitan para construir el salón techado en el merendero “María Silvia”, de Costa Canal:

Ladrillos : 5.000 unidades

Cemento : 80 bolsas

Cal : 35 bolsas

Palos rollizos x 7 metros: 25

Hierro número 8 : 40 unidades.

Hierro número 6 : 25 unidades.

Machimbre : 70 metros.

Papel ruberoid : 70 metros.

Membrana : 70 metros.

Puerta con rejas : 3 unidades.

Ventana con rejas : 2 unidades.

Inodoros : 2 unidades.

Lavamanos : 2 unidades.

Mochila de baño : 2 unidades.

Alambre de encobrar : 16 kilos.

Arena y ripio: 6 metros.

Un merendero de Junín necesita 300.000 pesos para empezar a construir su salón para 250 chicos. Foto: Gentileza Brisa Moyano.

Cómo ayudar al merendero de Junín

Quienes quieran y puedan colaborar con lo que sea, pueden comunicarse al teléfono celular de Brisa Moyano (2634683980 -con WhatsApp-). Vía Mercado Pago, se pueden hacer transferencias a moyanobrisas@gmail.com o también vía PayPal.

La cuenta del Banco Nación es 4380912739, y el CBU 01104381-30043809127397.