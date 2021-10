Menos de 500 niños se inscribieron para vacunarse contra el coronavirus en Mendoza

Luego de varios días de incertidumbre, Mendoza arrancó con la vacunación de menores de 3 a 11 años que comprende una población etaria de 400.000 chicos. Hasta el momento la adhesión a las inscripciones es muy baja ya que hay solo 470 chicos inscriptos en toda la provincia.

Desde Los Andes consultamos al Ministerio de Salud por la baja adhesión, pero por el momento prefirieron no dar declaraciones, y aseguraron que hay que esperar la respuesta de la gente.

Inicialmente la vacunación de este grupo etario está destinada a niños con comorbilidades, y se espera pronto continuar con los menores que no tienen factores de riesgo.

En todos los casos, los menores serán inoculados con la vacuna china Sinopharm, que fue autorizada por la Anmat, La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica. Luego de varias dudas, las autoridades de la Sociedad Argentina de Pediatría también recomendaron su aplicación y la consideraron segura para este grupo etario.

Los menores recibirán la misma dosis que la aplicada en mayores de edad, mientras que el periodo para completar esquemas con estas dosis es de 21 días como mínimo desde el momento en que se recibió la primera vacuna.

El operativo se llevará adelante a través de la asignación de turnos, tal como ocurrió con el resto de la población. Los adultos responsables de los pequeños deberán ingresar al sitio dispuesto por el Gobierno provincial, y de esta manera registrar al menor y luego aguardar la confirmación vía mail o mensaje de texto.

Sergio Saracco, médico especialista en Emergentología y Medicina Legal, magister en Toxicología, y Presidente Asociación Toxicológica Argentina, opinó al respecto de la vacunación de este grupo etario “La vacuna en los chicos es segura. Se ha demostrado en los trabajos de investigación, y la respuesta de todos los pacientes que han sido vacunados en el mundo. La vacuna Sinopharm tiene una matriz ya utilizada en otras vacunas, como la del sarampión, no es algo nuevo, es una plataforma clásica que se viene utilizando para gran parte de las vacunas que se colocan por calendario a los niños”.

Y remarcó, “Si bien los eventos de casos graves en niños son pocos, existen y esto no hay forma de saberlo hasta que no contraen la enfermedad. Por eso ante esta incertidumbre, y sin lugar a duda, uno recurre a la vacunación. Además, el hecho de que el chico no tenga complicaciones en caso de contraer la infección, no escapa que pueda tener secuelas o Covid-19 prolongado”.

Saracco además enfatizó en que es muy importante que los niños estén vacunados, aunque si bien en un bajo número presentan complicaciones, son portadores del virus y pueden contagiar. Entonces para lograr que haya una disminución de este riesgo tienen que estar vacunados.

“Lo ideal sería que el chico no se infecte, porque no sabemos cuál es la evolución que puede tener, pero como no podemos evitar la enfermedad porque estamos en pandemia, y como el virus va a seguir circulando siempre. Lo que tenemos que hacer para estar protegidos, como lo hacemos con otros virus, como la poliomielitis, por ejemplo”, explicó el profesional.

Saracco enfatizó en que sin lugar a duda la vacuna es la mejor solución para hacerle frente a la pandemia, y que todas las fórmulas han mostrado que son seguras y eficaces. “En las etapas previas de investigación, y hoy en el uso masivo, donde se ha confirmado rápidamente lo demostrado en la etapa de investigación en fase 1, 2 y 3. Vemos que son seguras y que los eventos adversos son excepcionales”.

Y agregó, “Si bien no evitan el contagio, si evitan que los pacientes tengan complicaciones de requerimiento de internación o incluso la muerte. Además, ayudan a no tener complicaciones del Covid-19 prolongado. Indudablemente, por todo esto, el mensaje es que hay que tener la vacuna, y con esquema completo, es decir las dos dosis”.

“Los adultos que no se han vacunados deberían ir a inocularse, seguimos viendo casos, y si bien son menos, hay gente con complicaciones y en la mayoría son quienes no se han vacunado. El virus va a seguir circulando, no se ha ido y no se va a ir, entonces lo que hay que hacer es tomar todas las medidas necesarias para evitar, que el día que sea infectado, no tenga complicaciones”, cerró Saracco.

Por su parte, el doctor Daniel Tonelli, médico pediatra (Mat. P 5574), dijo “La Sociedad Argentina de Pediatría aprobó por evidencia científica la vacuna Sinopharm, informaron que la vacuna es eficaz y segura en los chicos. Por esto, lo correcto es que todo niño de 3 a 11 años sea vacunado, que los padres los inscriban y lleven a vacunar”.

Además, Tonelli al igual que Saracco remarcó “La Sinopharm es una vacuna realizada con un virus muerto y atenuado, es una vacuna eficaz, segura, y la dosis que se le debe aplicar a los chicos se ha estipulado que sea la misma que la de los adultos, con un intervalo de treinta días para hacer la segunda dosis”. Y agregó, “Los temores hay que sacarlos, es una vacuna hecha con la misma tecnología que la de la hepatitis, por ejemplo. No hay riesgos, los efectos secundarios son los mismo que los de cualquier vacuna, dolor local en el sitio de aplicación, hinchazón, pero nada más que eso”.

Tonelli explicó que los chicos se enferman de Covid-19 al igual que un adulto, pero al tener un sistema inmunológico más eficiente que el de una persona mayor transcurren la enfermedad de mejor manera. De todas formas, pueden infectarse y tener complicaciones, más aún los chicos que puedan tener alguna comorbilidad.

“Entre más población se vacune, incluido niños y adultos, más rápido se va a llegar a la inmunidad de rebaño. Hay que vacunar a los chicos, las vacunas son eficaces y seguras, y los efectos secundarios son mínimos comparados con la enfermedad. Los papás tienen que sacarse los miedos y mitos de la cabeza, y cualquier duda consultarla con su pediatra de cabecera. Que me animo a decir, que en su mayoría son pro vacunas”, cerró el pediatra.