Menores de 40 años, con comorbilidades y vacuna Sputnik aguardan completar esquemas

Personas de entre 18 y 39 años que recibieron Sputnik V como primera dosis de vacuna Covid-19 y tienen comorbilidades se encuentran, por el momento, sin poder acceder al esquema completo en Mendoza.

Sucede porque, como se sabe, los ingresos del segundo componente son escasos y por lo cual, se ha autorizado la combinación para algunos grupos, que en el caso de Mendoza se hace con la vacuna del laboratorio Moderna.

En la provincia está habilitada desde el 3 de julio la vacunación para todos los mayores de 18 años, pero quienes recibieron el inoculante ruso tienen impedimentos: dependen de que llegue el segundo componente o de que el gobierno habilite los esquemas heterólogos. Esto último no ha ocurrido para el grupo mencionado, pese a tener más riesgos de desarrollar cuadros graves de Covid. El asunto es que se advierte el inicio de un rebrote dentro de unas semanas y para afrontarlo se recomienda tener esquemas completos.

María (25) es asmática desde los 7 años, es licenciada en Nutrición y profesora de Pilates. “Cuando salió la oportunidad de vacunarse por comorbilidades me anoté y me vacuné el 11 de junio, si bien soy nutricionista no alcancé a vacunarme como personal de salud y he quedado como en un limbo”, detalló. Es que se ha comunicado a través de la línea 148 y le respondieron que ya quedó ingresada en ese grupo y no puede cambiarse al del personal de salud.

“La situación es rara, conozco muchas personas de mi edad o más grandes que ingresaron por personal de la salud, yo sigo atendiendo pacientes y trabajo con otras personas”, expresó.

“Estoy con un mix de emociones, más que nada por mi familia, recientemente se me murió un paciente de 48 años por Covid, esas cosas me afligen, no tengo tanto miedo por mí sino más que nada incertidumbre”, relató.

A la espera de más vacunas

Así, quienes han recibido la primera dosis de Sputnik son el único grupo que ha debido o debe aguardar a ser convocados por turno para completar su esquema con segunda dosis de ese mismo inoculante o poder combinar.

Fuentes del Ministerio de Salud de la provincia argumentaron que las personas en esta situación son pocas aunque en el momento de la consulta no tenían disponible un número al respecto.

Lo que señalan es que la mayoría de los menores de 40 años han sido vacunados desde hace un mes y medio, es decir que muchos no han cumplido el intervalo de 90 días ideal recomendado. Además, que solo algunos tienen Sputnik. Cabe recordar que debido a los envíos limitados muchas personas que recibieron esta vacuna han superado este plazo.

La inscripción para la vacunación de mayores de 35 años con enfermedades de base, comorbilidades o discapacidades se abrió el 19 de mayo y debieron esperar a ser convocados por turno. Para mayores de 30 fue habilitada el 27 de mayo y son quienes llevan más tiempo, aunque sólo algunos recibieron Sputnik. Es decir que los últimos días de agosto cumplieron los 90 días.

Para mayores de 18 años se habilitó el 8 de junio.

Remarcaron que el criterio para habilitar más grupos está asociado, más que nada, a la disponibilidad de vacunas. ”Cuando lleguen se habilitarán los otros grupos (...) el criterio es ir bajando por edad según la disponibilidad de vacunas y de acuerdo al tiempo que llevan desde la primera dosis ya que se prioriza a quienes llevan más”, expresó un referente del área.

Se ha ido abriendo el acceso para quienes quieran combinar de manera voluntaria y por grupos de edad, desde los mayores hacia abajo. De ellos, actualmente pueden acceder desde 40 años o más.

Además, desde el 28 de agosto comenzaron a vacunar a mayores de 18 años con obesidad que ya recibieron la primera dosis de Sputnik V y quieran combinar.

Pero no ha sido habilitada la combinación para quienes tienen alguna otra comorbilidad y tengan entre 18 y 39 años.

Sí pueden acceder los más jóvenes con comorbilidades: los adolescentes de entre 12 y 17 años que se encuentren en esta condición pueden ser vacunados con Moderna.

Quienes no quieren combinar pueden aguardar el ingreso del segundo componente de la vacuna rusa.