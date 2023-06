Mendoza se desmarca de la duplicación de casos de meningitis que se da en el país

Un reciente informe epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación encendió las alarmas respecto de la duplicación de casos de meningitis a nivel nacional en 2022, como consecuencia directa de la baja de las tasas de vacunación contra esta enfermedad en la pandemia de coronavirus.

“En 2022 se evidenció un aumento en el número de casos de meningitis neumocócica en la mayoría de los grupos etarios respecto de los datos obtenidos en los últimos años”, más del doble respecto de los registrados cada año en el bienio 2020-2021 y en un 27% más que los notificados en 2019″, reza el boletín poniendo el foco en la situación epidemiológica de Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba y Santa Fe.

Pero los datos aportados por el Ministerio de Salud de Mendoza indican que la provincia no forma parte de este grupo que debe reforzar la inmunización porque no hubo un crecimiento de casos, sino que se mantuvieron en los últimos seis años. Además, Mendoza supera la media nacional en las tasas de vacunación contra esta infección.

De acuerdo con las estadísticas locales, en 2018 hubo cuatro pacientes con meningitis; en 2019 se registraron siete casos; en 2020, sólo tres; y en 2021 no hubo informe de pacientes. Mientras que en 2022 se dieron cuatro casos y en lo que va de 2023, dos.

La ministra de Salud, Ana María Nadal, habló de la situación de la provincia. “El informe nacional lo que está mostrando es un efecto post pandemia. Si bien en Mendoza tenemos porcentajes de vacunación muy buenos, en términos generales, en todo el país y en algunas regiones a disminuido la cobertura. Esto es lo que explica que aparezcan casos de meningitis y que haya que siempre insistir con que los chicos sean vacunados y que tengan los esquemas de vacunación completos, justamente para recuperar los niveles de cobertura históricos”, explicó.

Sobre este punto, Nadal apuntó que por eso se hace tanto hincapié en las campañas en las escuelas y en los hospitales para que no aparezca la enfermedad. “En Mendoza no tenemos alarma, sí lo seguimos vigilando pero no tenemos el panorama que se da en CABA y en AMBA”, precisó la titular de la cartera de Salud.

Una grave enfermedad

La meningitis es la inflamación de las membranas que cubren al cerebro. La causa infecciosa es la más frecuente y, dentro de ésta, los virus y las bacterias son los más comunes. Las meningitis bacterianas pueden poner en riesgo la vida o dejar secuelas neurológicas permanentes si no son tratadas a tiempo con antibióticos.

Entre los agentes que pueden provocar la enfermedad hay que mencionar al meningococo. Es una bacteria que puede provocar enfermedad meningocócica invasiva: meningitis (inflamación de la membrana que cubre el cerebro) y/o sepsis (infección generalizada), entre otras infecciones graves. Estas pueden tener consecuencias fatales o dejar secuelas irreversibles como amputaciones, la pérdida de audición o secuelas neurológicas graves.

La directora de Epidemiología de la provincia, Andrea Falaschi, sostuvo que la provincia tiene niveles muy bajos de incidencia por cada 100 mil habitantes, dependiendo del germen que sea que provoque la enfermedad. “Para el neumococo está en el 0,1 por 100.000 habitantes, para la Haemophilus Influenzae es de 0,1 cada 100.000 habitantes y para meningococo 0,08 cada 100.000″, detalló.

E insistió en que es muy importante completar los esquemas de vacunación, tanto en el inicio de la vida del niño como en la adolescencia, donde hay que dar refuerzos y “hay una cierta relajación”. “Las coberturas a menores de un año se hacen, pero después se viene a pique, más allá de que en Mendoza tenemos buenas tasas”, reconoció Falaschi.

Buenas tasas de vacunación

La jefa de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, indicó que la provincia está mejor que la media nacional en las tasas de vacunación contra la meningitis y recalcó que se puede llegar al 100%, siendo esa una de las metas del sistema de salud.

De la vacuna contra el neumococo 13 valente se aplica una primera dosis a los dos meses de vida. La segunda a los cuatro meses de vida y el refuerzo es a los 12 meses. En Mendoza hay una cobertura del 93,8% en la primera dosis, de 92% en la segunda y cae al 87% en el refuerzo.

En tanto, para la dosis pentavalente, donde está contemplada la Haemophilius Influenzae tipo B, la cobertura de la primera dosis es del 93,9%, la segunda es del 92,7% y la tercera del 90%. Esta vacuna debe aplicarse a los dos meses de vida, luego a los cuatro meses y la tercera a los seis meses de vida. El refuerzo se aplica entre los 15 y los 18 meses.

Finalmente, Aguilar dio cuenta de los porcentajes para la vacuna contra el meningococo A, C, W, Y que en la primera dosis hay un 90% de cobertura y en la segunda un 86%.

Además, puso de relieve que las meningitis más frecuentes son las virales, y las bacterianas son las que tienen mayor complicación, pero se dan menos.

La importancia de prevenir

Falaschi se explayó sobre la aparición de esta enfermedad. “Los niños la portan en sus fauces. Cuando tienen alguna baja en sus defensas, el germen ingresa al torrente sanguíneo y de allí se distribuye y puede dar cualquier enfermedad invasiva. Hay algunas condiciones que hacen que haya niños que tengan factores predisponentes para tener estas enfermedades invasivas o meningeas”, puntualizó la directora de Epidemiología.

Los síntomas de meningitis pueden variar de acuerdo a la edad de la persona. En lactantes es más frecuente que se presente con irritabilidad, fiebre, rechazo al alimento, mayor tendencia al sueño que lo habitual y/o llanto intenso, continuo e inconsolable. En la niñez puede presentar dolor de cabeza, tendencia al sueño, irritabilidad, fiebre, disminución del nivel de conciencia, sensibilidad a la luz (fotofobia), rigidez del cuello y/o náuseas y vómitos.

Los síntomas de la meningitis pueden ser similares a los de otras afecciones médicas, por lo cual ante los mismos siempre se debe hacer una consulta médica para obtener un diagnóstico.

En la adultez es importante volver a darse el refuerzo, sobre todo para los mayores de 65 años, con factores de riesgo ya que los especialistas recomendaron que es importante tener en cuenta que muchas de las bacterias y virus responsables de la meningitis son comunes en nuestro entorno.

Es crucial adoptar buenos hábitos de higiene para prevenir esta enfermedad. Algunas medidas clave incluyen lavarse las manos de manera minuciosa y frecuente, evitar el contacto directo con personas visiblemente enfermas y abstenerse de compartir alimentos, bebidas u objetos con otras personas.

