Mendoza no confirmará positivos de coronavirus sin hacer test, a pesar de la nueva disposición de Nación

El Ministerio de Salud de la Nación agregó ayer un nuevo parámetro para la definición de casos positivos de Covid-19. A partir de ahora no será necesario realizar el test o hisopado para confirmarlo cuando se trate de un conviviente de un positivo confirmado por PCR en zonas de circulación comunitaria del virus.

Las provincias estarán habilitadas para confirmar positivos de esta manera en personas que presenten síntomas de contagio y cuadros leves.

La autorización incluye al Gran Mendoza, con excepción de Las Heras. Sin embargo, el Gobierno mendocino informó que por ahora no adherirá a la propuesta nacional y evaluará con los epidemiólogos si lo aplica más adelante.

Ayer, ni bien se supo de esta nueva definición de caso, fuentes del Ejecutivo provincial aseguraron que es muy reciente como para tomar decisiones. De todas formas, creen que no sería necesario dado que en la provincia los casos no son tantos y aún puede hacerse un seguimiento de los contactos estrechos. Además, no es tanta la demanda y se cuenta con recursos para hacer el hisopado a quien se crea sospechoso de haber adquirido el virus.

“En Mendoza es distinta la situación a la que hay en el AMBA: allá hay 5.000 casos por día, acá alrededor de 85. Se puede hacer todavía un escudamiento y seguimiento de los nexos”, detalló una fuente del Gobierno.

“En algún momento se implementará, pero la estrategia por ahora es aislar al positivo y a su entorno e hisopar a los contactos estrechos si presentan síntomas. En algún momento se aplicará pero por ahora no”, se informó.

Para quiénes aplica

Según ha determinado el Ministerio de Salud de la Nación, están incluidos dentro de esta definición de caso quienes no presentan cuadros que requieran internación, ya que en ese caso sí deberá hacerse el PCR.

Así fue informado durante el reporte matutino de las autoridades sanitarias nacionales.

Hay que tener en cuenta que en este contexto es esperable que se produzca un aumento en el número de casos.

De todas formas, se aclaró que el test PCR deberá seguir realizándose a los pacientes que cumplan criterio de internación, trabajadores de salud, embarazadas, personas con factores de riesgo (entre ellos, adultos mayores), trabajadores de instituciones cerradas y fallecidos sin causa confirmada.

Según explicaron, es para no demorar el aislamiento y no porque falten recursos para realizar los test.

Puntos de vista

Como en la vida misma, y en particular respecto del nuevo coronavirus, hay diversos puntos de vista. Para la epidemióloga Raquel Martín se trata de una medida que llevaría a más aislamiento, cuando en realidad ella considera que hay que tomar con naturalidad el virus y afrontarlo.

“No entiendo por qué una persona asintomática tiene que estar internada en un hospital o en un hotel; es como no dejar salir a los hijos. El sistema inmunológico tiene que defenderse y no se a va estimular con aislamiento”, señaló.

Martín destacó: “No me parece bien en un momento en que todo es dinámico. Todo lo que esclaviza no va a buen puerto; tenemos que tomar conciencia de que el virus está en el mundo y no se enfrenta con aislamiento sino con higiene y distancia”.

Por su parte, la infectóloga Andrea Vila celebró la decisión al afirmar que al principio, cuando no hay transmisión comunitaria, el sistema sanitario puede darse el lujo de hisopar a quien sea necesario pero cuando hay transmisión comunitaria no es tan sencillo.

“Me parece perfecto, porque si tienes síntomas y sos contacto de un confirmado, hacer el test es redundante y el objetivo es preservar este valioso insumo (hisopado) para situaciones en las que es necesario, ya sea porque no hay nexo (entonces debo confirmar que se trata de Covid y no de gripe, por ejemplo) o en casos de personas de riesgo (ellas sí deben testearse ya que pueden tener cuadros graves, son personas en las que hay que documentar e internar). Y en personal de salud y policías también se testea porque ellos son cadenas de transmisión”, explicó.

“Pero paciente joven, sano, que vive con un confirmado y tiene síntomas típicos podemos afirmar que es Covid. El beneficio de esto es agilizar el sistema de diagnóstico, ya que si hisopamos a todos hay demoras para obtener los resultados”, continuó.

De esta manera, el registro del número de casos es fehaciente, práctico y coherente.

Para la especialista es importante no olvidar que el objetivo del diagnóstico es aislar para evitar la transmisión y que además de esta manera se atenúa el subregistro de casos.

“La clínica es soberana: si tiene familiar con Covid y la persona tiene tos y le falta el olfato, tiene Covid”, subrayó Vila.

En el marco de las modificaciones, ayer también se explayó al respecto Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense. “La pandemia no se combate con testeo; la PCR es una técnica para identificar si la persona tiene virus o no. Hacerlo en personas que no tienen síntomas es un desperdicio de recursos”, consideró.

Siempre debe mediar un médico

Los especialistas remarcan la importancia de que siempre haya participación de un médico para evaluar el caso. “Siempre debe haber un médico en el tema para realmente descartar que esa persona no requiera internación”, indicó la infectóloga Andrea Vila.

Dijo que, aunque sea infrecuente, se puede ser joven y presentar una forma severa, por eso es importante tener un contacto al menos telefónico con un especialista. La línea gratuita 0800-COVID del Gobierno mendocino dispone de profesionales que pueden hacer una evaluación a distancia.

“Es importante saber que el hisopado tiene sensibilidad del 70%, es decir que detecta 7 de cada 10 enfermos, por lo tanto, la clínica es soberana”, remarcó Vila en cuanto a la importancia de este abordaje.

En este marco, hay que considerar también que hay quienes no consultan porque minimizan la situación al no tener muchos síntomas o por temor, pero igual contagian.