Mendoza es uno de los destinos que más atraen a los turistas con el Plan Previaje, pero reina la incertidumbre

La reapertura de los cielos, esta semana, asoma como una esperanza en materia turística. Y es que si bien en esta primera etapa la reanudación de los vuelos domésticos en todo el país está limitada a trabajadores esenciales, es el puntapié inicial para que en un corto o mediano plazo puedan reactivarse los vuelos turísticos. Y, de cara a la atípica temporada de verano en la que el turismo nacional será la gran esperanza, las expectativas son (o eran) muchas.

Hace unos días el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación oficializó el plan de previaje, que incluye el reembolso de hasta $50.000 para quienes contraten paquetes turísticos (oficiales) y adquieran boletos aéreos para viajar durante 2021 por Argentina. La condición es que ese dinero sólo puede ser destinado a otras prestaciones turísticas (ver aparte).

Y, en este contexto, Mendoza es el sexto destino más buscado por los aventureros viajantes, que ya comenzaron a pensar en sus vacaciones para algún momento del año próximo.

Aunque, si bien la información aportada por la Nación habla de buenas reservas en hoteles argentinos y contratación de excursiones, algunos referentes turísticos rechazan que sea un éxito real el programa.

Las preferidas

Bariloche, Ushuaia, la Costa Atlántica, Cataratas del Iguazú y El Calafate son -en ese orden decreciente- son los cinco destinos para los que más productos turísticos se han consultado y vendido durante la primera semana de vigencia del Plan Previaje, que otorga a los pasajeros un subsidio por 50% del gasto en compras anticipadas para viajar en 2021.

Mendoza, en tanto, ocupa el sexto lugar y se posiciona entre los 10 destinos más “vendidos”. “El Plan Previaje viene un poco lento todavía en Mendoza. Nosotros estamos capacitando a las agencias para sacarle provecho. Pero las indefiniciones globales hacen que se ralentice todo”, destacó la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri. Respecto a las expectativas para la temporada de verano en la provincia, Juri consideró que es un “muy buen primer paso” que hayan regresado vuelos.

El plan nacional

Según explicaron desde el Ministerio de Turismo de la Nación, el objetivo del Plan Previaje apunta reactivar la actividad del turismo, uno de los sectores más afectados por los efectos de la pandemia y que, además, genera más de un millón de puestos de trabajo en todo el país.

Durante los primeros cinco días de vigencias se inscribieron en el país los más de 6.000 prestadores de servicios ya detallados, entre quienes se encuentran alojamientos, transportes, gastronomía y excursiones.

“Es puro humo”

Sin embargo, y a pesar de que en un principio los operadores turísticos se sumaron a las buenas expectativas, a fines de esta semana algunos referentes mostraron sus reparos.

Arturo González Martin, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, no dudó en calificar de “puro humo” el programa, debido a “la falta de definición del propio gobierno nacional en todo lo que debería estar garantizado previamente para que el programa funcione”.

González fue rotundo al asegurar que, tras un relevamiento hecho el viernes, “en Mendoza no había ni una venta realizada por Previaje”.

“El gobierno nacional no articula el programa Previaje con las acciones del Ministerio de Transporte y el de Salud. El ministro de Turismo hace el lanzamiento, genera expectativa, pero la verdad todavía la gente no sabe si va a poder viajar, así que no compra”, ejemplificó. Y dijo que no hay ningún programa de emergencia previsto para el sector, cuya situación calificó de “francamente terminal”.

Cómo funciona el programa

De la forma en que está planteado, el programa de incentivo nacional establece beneficios a los viajeros que realicen compras ante los prestadores turísticos inscriptos para ser aprovechados en viajes o escapadas a realizar el próximo año.

Los viajes contratados hasta el 31 de octubre podrán empezar a concretarse desde enero de 2021, mientras que los viajes contratados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre podrán ser realizados a partir de marzo del año próximo.

Se reembolsará a los pasajeros un subsidio equivalente a 50% del valor del gasto, y se puede obtener al alcanzar el monto mínimo acumulado de $10.000 entre uno o más comprobantes (con un importe mínimo por factura de $1.000). En tanto, el límite máximo del crédito es de $100.000 por persona (por lo que se reembolsarán hasta $50.000).

El dinero no se reintegrará en efectivo a los beneficiarios, sino que será acreditado en una Billetera Electrónica del Banco Nación (BNA+) y a la que se podrá acceder por medio de una app móvil. El detalle es que no será imprescindible contar con una cuenta en la mencionada entidad bancaria. Y la condición es que ese dinero se destine a otras prestaciones turísticas, hoteleras o gastronómicas.

Los operadores que deseen inscribirse en el programa; así como también aquellos potenciales turistas interesados en conocer toda la información sobre el Previaje encontrarán más información en www.previaje.gob.ar . También en este sitio está el instructivo sobre cómo cargar los datos personales y las facturas de los productos adquiridos y contratados para que se efectivice el reembolso.

“Se trata de la mayor inversión de la historia del Estado Nacional en turismo en el marco de un plan absolutamente federal y redistributivo”, indicó el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens. Pero faltan definiciones sobre cómo funcionarán en sus aperturas los destinos turísticos.