Mendoza es la primera provincia que permite a taxistas trabajar con Uber de forma regulada

En julio de 2018, Mendoza se convirtió en la primera provincia argentina en darle un marco regulatorio y de legalidad al funcionamiento de las plataformas electrónicas que vinculan a conductores asociados con pasajeros. Esto permitió que las firmas más importantes desembarquen en la provincia, con una ley que las habilitaba y condiciones bien claras, tanto para las plataformas como para quienes querían trabajar con ellas y los pasajeros. Uber fue una de las plataformas que pisó fuerte en Mendoza en aquel entonces y, desde la fecha, miles mendocinos asociaron sus vehículos particulares para poder trabajar.

De la misma manera en que Mendoza fue pionera en sancionar una norma que “legalizara” el funcionamiento de las mencionadas plataformas, también será pionera en Argentina para que taxistas puedan asociarse a Uber con sus vehículos de trabajo y sin dejar de trabajar como taxistas.

“Estamos fomentando la incorporación de taxis a nuestra plataforma. Cuando llegamos en 2018 dijimos que no veníamos a correr ni a desplazar a nadie, y es el mensaje que queremos reforzar ahora con este anuncio y esta idea de incorporarlos”, resaltó la Responsable regional de Operaciones de Uber para Argentina, Uruguay y Paraguay, Eli Frías.

Mendoza será la primera provincia que permitirá a taxistas trabajar con Uber Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Y es que si bien en Buenos Aires ya está operativa la categoría de UberTaxi, en Mendoza -al ya estar regulada la actividad de las plataformas de manejo por medio de la Ley de Movilidad-, cuenta con el mismo marco legal.

Cómo registrar un taxi para trabajar con Uber

Por medio de este link (https://t.uber.com/ubertaximza) los taxistas que quieran sumar sus vehículos al servicio de Uber podrán registrarse y, según destacó la referente regional de Uber, la asociación será inmediata, por lo que en el acto podrán a comenzar a trabajar con la plataforma.

“Queremos aprovechar la alta demanda que hay en Mendoza para que los taxistas se animen a sumarse, pero sin dejar de ser taxis. La plataforma es la misma, y cuando alcancemos una masa considerable de taxistas, vamos a lanzar la categoría de UberTaxi en Mendoza”, resaltó Frías.

“El impulso que estamos dando para sumar al taxi a la plataforma de Uber está en línea con nuestro compromiso de potenciar y complementar la movilidad en Mendoza. Queremos que quienes se registren en la plataforma vean todo lo que pueden sumar y la manera en que pueden beneficiarse con la demanda de viajes”, reforzó.

Al momento de registrarse de forma online como taxi para trabajar con Uber, cada conductor deberá adjuntar la imagen de su licencia profesional y la documentación del vehículo, así como también aquella que certifique que el auto está habilitado para la actividad.

En cuanto al funcionamiento, de la misma manera en que los conductores particulares reciben los viajes solicitados, los taxistas recibirán en sus apps las solicitudes. Y podrán operar siguiendo la tarifa del reloj, aunque también podrán optar por realizar viajes a través de la categoría UberX (en momentos de alta demanda y que tienen un valor al que se agrega la tarifa dinámica).

Mendoza es la primera provincia que permite a taxistas trabajar con Uber de forma regulada. Foto: Archivo.

Habrá un bono de 25.000 pesos para quienes registren sus taxis en Uber

La Responsable regional de Operaciones de Uber para Argentina, Uruguay y Paraguay, Eli Frías destacó además que los conductores de taxi que se registren en la plataforma podrán recibir un bono de hasta 25.000 una vez que completen los primeros 25 viajes asociados a la app.

“No tenemos dudas de que se van a alcanzar esos 25 viajes rápidamente, porque demanda hay”, reafirmó Frías, quien agregó que desde el inicio de la operación de Uber en Argentina, más de 460.000 personas ganaron dinero como conductores dentro de la aplicación.

Taxistas mendocinos, divididos por el anuncio

Entre los taxistas de Mendoza, el anuncio de que ya cuentan con un marco reglamentario que les permite asociarse a Uber sin dejar de prestar el servicio de taxi dividió las aguas. Y es que, por un lado, los conductores celebran la posibilidad y la ven como una posibilidad de equiparar las oportunidades.

“Me voy a registrar para trabajar con Uber también, como taxista. Porque hay mucha gente que usa la aplicación directamente, y ya opta por no llamar a las centrales pidiendo un taxi. Prefieren hacer todo desde el teléfono, y a nosotros nos va a significar un complemento y una nueva posibilidad”, destacó Javier, un taxista mendocino, a Los Andes.

No obstante, dentro de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam) consideraron que no hace falta que los conductores que trabajan con estos vehículos se asocien a la plataforma, al tiempo que destacaron que las propias empresas cuentan con plataformas, apps y herramientas similares a las de la plataformas electrónicas que llegaron a Mendoza a partir de 2018.

Mendoza es la primera provincia que permite a taxistas trabajar con Uber de forma regulada. Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Nuestra competencia directa fue Uber en su primer momento, como lo son todas las aplicaciones hoy. Y es que al ser Mendoza la única provincia donde están legalizadas las plataformas, no creemos necesario optar por ese sistema de UberTaxi. Y tenemos nuestros fundamentos, porque nosotros tenemos apps propias que están trabajando con las mal llamadas radios (porque también son aplicaciones), ‘Llámenos’ y ‘RadioTaxi’. Pretendemos es que más gente comience a utilizar las apps de las taxis y no las de las plataformas”, resaltó el secretario general de Aprotam, Héctor Canizzo.

“Desde un primer momento pensamos en crear nuestra propia app para todos los taxis, pero los tiempos actuales y la situación no nos han permitido avanzar en eso. Ello no quita que las empresas tengan sus propias aplicaciones, que se suman a la posibilidad de hacer el seguimiento satelital a las unidades desde hace más de 12 años. Permanentemente estamos monitoreados por la policía, por lo que el sistema de seguridad es óptimo”, continuó Canizzo.

Para el vocero de los dueños de taxi, creen que no es viable ni necesario que los taxistas se registren en la plataforma. “Pero no podemos entrar en el bolsillo de cada taxista, eso lo maneja individualmente cada persona y si lo ven como una alternativa para generar más ingresos, no podemos hacer ni obligarlos a nada.

Desde Aprotam tenemos que defender la actividad del taxi, y la idea de que subsista por los medios propios. A nivel herramientas, en la actualidad nos hemos adecuado a todo lo que se nos vino con la Ley de Movilidad e, incluso, hasta cada pasajero puede saber cuánto va a salir el viaje antes de confirmarlo o tomarlo”, agregó.

A modo de ventajas por sobre los autos que trabajan con las plataformas, Canizzo destacó que los taxis tienen una tarifa regulada y ya predeterminada, que es fija durante el día y se incrementa 20% durante la noche. “El precio del viaje no depende en los taxis de la cantidad de autos en la calle, la mejor manera de regular la tarifa es el reloj taxímetro”, sintetizó.