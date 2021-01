Mendoza es el único lugar de Argentina recomendado por Forbes para visitar en 2021

Por segundo año consecutivo, la prestigiosa revista Forbes -una de las publicaciones más importantes del mundo de los negocios en los Estados Unidos- incluyó a Mendoza entre los 10 destinos de América Latina que recomiendan visitar . Al igual que entre las recomendaciones para el 2020, de cara al 2021 que está comenzando, Mendoza es la única provincia de Argentina incluida en este listado -publicado en la sección Estilo de Vida de la publicación-, confeccionado en conjunto con expertos en la industria global y que aconsejan visitar en “la era post pandemia”.

Foto:

“Presentamos los destinos en Latinoamérica presentes en las listas de deseos de millones de turistas”, describe la revista en la presentación del listado. Y resalta que los principales desafíos y esfuerzos para el 2021 se centran en “garantizar la seguridad sanitaria de sus visitantes” .

Mendoza, orgullo nacional

El listado de los 10 destinos recomendados (y que incluye, además, tres menciones especiales) incluye a Mendoza como la cuarta de las ciudades; aunque se aclara que no necesariamente se trata de un listado en orden creciente o decreciente.

Mendoza Bellísima

“La tierra del Malbec, a los pies del imponente Aconcagua, se fortalece como olimpo para los enófilos de todo el orbe al formar parte de la prestigiosa red global de las Great Wine Capitals. Actividades de montaña como esquí, trekking, kayak, cabalgatas y paseos en bici completan la oferta de este destino enmarcado por la belleza de abundantes viñedos”, resalta de forma sintética la guía de Forbes al describir las virtudes y características de Mendoza como destino recomendado.

Los otros destinos

La mayoría de los destinos recomendados en Latinoamérica tienen al mar como protagonista; y el Caribe es -a su vez- el magnético atractivo.

La Ciudad de México y su “naturaleza cosmopolita” abren el listado de recomendaciones. Luego sobresale Santiago de Chile -y se destaca la cercanía para vincular con Viña del Mar y Reñaca para el verano, o la cordillera y centros de esquí para el invierno-; y la ciudad de San José de Costa Rica.

El Machu Picchu peruano y su encanto natural y cultural, los Cabos de Baja California (México) y la imponente ciudad brasileña de Río de Janeiro también están entre las recomendaciones. Mientras que las paradisíacas playas de Punta Cana (República Dominicana), la colonial ciudad de Cartagena (Colombia) y Cancún (México) completan la decena de puntos resaltados.

Además se incluyen tres menciones especiales por fuera del listado de 10 ciudades: Mérida, Riviera Nayarit y Tulum; todas en México.

El listado

Ciudad de México

Santiago de Chile

San José de Costa Rica

Machu Picchu

Cabos de Baja California (México)

Río de Janeiro (Brasil)

Mendoza

Punta Cana (República Dominicana)

Cartagena (Colombia)

Cancún (México)

Sobre el ranking

Según especificaron desde la publicación, el comité editorial encargado de la elaboración del ranking “Los 10 mejores destinos turísticos de Latinoamérica” consideró, entre otros aspectos, la presencia de los siguientes criterios en los destinos analizados: certificaciones nacionales e internacionales de seguridad sanitaria; protocolos sanitarios; infraestructura adaptada a la nueva realidad; innovación turística y conectividad.

Además, destacaron que el comité de selección incluye al equipo editorial de Forbes Life Latam y a los siguientes especialistas de la industria turístico global: Virtuoso, Booking, Toucan Insights, The Leading Hotels of the World, Preferred Hotels & Resorts y el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac.