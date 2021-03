Mendoza, entre las cinco provincias en la mira de Nación ante la segunda ola de Covid-19

Cuando se anticipa que es inminente el inicio de la segunda ola de Covid-19 en el país y en Mendoza , la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, incluyó a la provincia entre las cinco jurisdicciones sobre las que tienen puesto el foco por sus mayores riesgos.

Las autoridades nacionales observan con atención lo que pasa en los distritos más densamente poblados en los que incluyen, además, al Área Metropolitana de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y Santa Fe.

En tierras mendocinas, el incremento de nuevos positivos es sutil y lento pero sostenido en las últimas semanas.

Vizzotti señaló que “han tenido un aumento importante de los casos” pero ese no es el único factor que influye. Detalló que miran con preocupación el contexto regional y, en ese sentido, la cercanía de Mendoza con Chile no es privilegio en esta ocasión. Es que pese a que el país vecino lleva una campaña de vacunación exitosa, las últimas semanas muestra un alarmante incremento de casos.

Mendoza es parte del corredor bioceánico y recibe transporte de diversos lugares, entre ellos, de Brasil, foco de la pandemia mundial. Allí hay dos nuevas variantes del virus y a la de Manaos se le atribuye el doble de contagiosidad que al virus original.

“Nosotros no tenemos ningún informe”, dijo a Los Andes una fuente confiable del Gobierno local.

“La ministra fue clara; lo único que dijo es que han puesto la lupa sobre esos lugares. No significa nada más que eso y es lo mismo que estamos haciendo nosotros”, subrayó.

Luego aclaró que las disposiciones se decidirán en su momento y remarcó que se está monitoreando permanentemente la situación epidemiológica local.

La ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, reconoció el domingo en una entrevista con este diario que esperan el rebrote y que es probable que ingresen las nuevas variantes, principalmente la de Manaos.

La realidad en datos

Para apreciar el escenario hay que verlo en perspectiva y entonces los números vienen a mostrar un cuadro que, aunque no es preocupante en cuanto a la contagiosidad, sí muestra una tendencia a elevar la curva de infectados.

En la semana del 19 al 25 de febrero se acumularon 891 nuevos positivos. La semana posterior, hasta el 4 de marzo, fueron 949 mientras que la siguiente, hasta el 11 de marzo, fueron 978. Finalmente, hasta el jueves pasado se acumularon 1.078. Así, en un mes, el incremento fue de poco más de 17%.

Esta semana, con lo informado hasta el martes (dos días menos) sumaban 759 positivos. Esa última semana el Rt, que se usa para medir a cuántas personas contagia alguien infectado, fue de 1,11. La semana anterior (del 5 al 11 de marzo) había sido de 1,04 y la previa (26 de febrero al 4 de marzo) de 1,02. El tiempo de duplicación era de 324 días y 243 el nacional.

Medidas

El mensaje desde Nación es que se busca que, si hay restricciones, no tengan la dureza del año anterior, sino que estas serán más segmentadas y flexibles. En realidad las autoridades provinciales y nacionales saben que un confinamiento estricto como el de 2020 no sería fácilmente acatado por la población ni sería soportado por una economía ya deteriorada. No puede soslayarse lo antipático que sería en la previa de las elecciones legislativas.

Vizzotti dijo que apuntarán a “una unidad geográfica mínima” para reducir la circulación de personas “por franjas horarias y no ir a un confinamiento” masivo.

Poco más tarde, fuentes del Gobierno nacional salieron a aclarar que la línea oficial es evitar restringir para mantener las actividades económicas y sociales.

“Una medida de restricción de circulación nocturna ya fue aplicada con éxito luego del pico de casos a fin de año por las Fiestas y demostró ser efectiva ya que después los casos se estabilizaron y bajaron. En un escenario sanitario similar, no se descarta la aplicación de una medida de estas características, pero hoy no se está estudiando ninguna restricción para una franja horaria ni ningún tipo de confinamiento”, citó el portal Infobae.

Es justamente la postura que ha sostenido el gobierno de Suárez. La ministra Nadal dijo que la intención es mantener la postura de apertura de actividades todo lo posible, con una evaluación permanente de las condiciones.

Por el momento, se apunta a reforzar controles. Habrá exigencia de PCR negativo y aislamiento por 10 días para quienes ingresen al país, desaliento de los viajes al exterior y una disminución de los vuelos provenientes de naciones consideradas “de riesgo”. Además, se reforzará la seguridad en las fronteras con mayor presencia de fuerzas federales para intentar controlar el tránsito en los pasos ilegales y monitorear la situación de los transportistas.

El martes, en una reunión virtual con gobernadores, autoridades nacionales pidieron corredores para ingresar y salir de las provincias y postas para camioneros. Suárez pidió a las autoridades nacionales que se agilice la creación de un corredor entre Ezeiza y la provincia para trasladar a los turistas en su regreso a Mendoza.

En Mendoza el foco está puesto sobre todo en la campaña de vacunación a adultos mayores. La falta de inoculantes en el mundo y la lentitud con la que llegan al país atentan contra la necesidad urgente de llegar a quienes tienen más riesgo antes que el virus.

La provincia ha recibido hasta el momento 176.250 dosis, de las que hasta ayer por la tarde había aplicado 119.248. De ellas, 103.346 son primeras dosis y 15.902 personas ya tienen el esquema completo.