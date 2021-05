Mendoza: confirman que podrán abrir comercios no esenciales y que el 31 termina “inexorablemente” la fase 1

En la Provincia los días miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, las clases no se suspenden, sino que se dictarán en forma virtual, reanudándose la presencialidad en los casos correspondientes, a partir del lunes 31 de mayo.

Los servicios de delivery de comidas podrán funcionar hasta las 23 hs. y por lo tanto, los comercios relacionados. En tanto que el servicio de pase y lleve (take away) en los restaurantes podrán funcionar hasta las 18 horas. También, en ese horario y con esa modalidad podrán funcionar los comercios de cercanía no esenciales.