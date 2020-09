Médicos mendocinos reclaman mejoras con “chaquetazos” y manifestaciones

Los trabajadores de salud están en la línea de fuego y son los más afectados por los contagios en medio de la pandemia de Covid-19. Incluso, en Mendoza existe un clúster (o conglomerado) integrado por los casos positivos de estos profesionales.

Desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) estiman que entre 15% y 20% de los trabajadores se contagió desde el inicio de la pandemia y su secretara general, Isabel Del Pópolo, detalló que más de 150 trabajadores fueron escudados desde marzo, también a raíz de la pandemia.

A raíz de toda esta situación y en base a lo que consideran una falta de respuesta y reacción de parte de las autoridades sanitarias, los profesionales de la salud acordaron una serie de medidas en medio de asambleas virtuales. La primera de ellas tendrá lugar todos los martes, de 10.45 a 11, en las explanadas de los distintos hospitales mendocinos. Allí se manifestarán con crespones negros -conservando la distancia recomendada- “para expresar que la salud está de luto”, según explicaron en el comunicado confeccionado luego de la asamblea.

Además, convocaron a una “Caravana del Chaquetazo”, que se realizará el próximo miércoles 9 de septiembre y que partirá a las 12 desde los Caballitos de Marly, en le parque San Martín. El recorrido de los vehículos incluirá las calles Boulogne Sur Mer hacia el Sur hasta Sobremonte y desde allí girarán hacia el Este con dirección a Casa de Gobierno.

“Allí nos detendremos a colgar nuestras chaquetas en los vidrios de los autos con las fotos de cada uno de los profesionales precarizados del Gobierno provincial. Finalmente se hará un recorrido por el centro de la Ciudad”, agregaron.

“Los profesionales están agotados y con mucho trabajo. Hay colegas que están sin cobrar, o que cobran 18.000 pesos por 30 horas de trabajo. Entre monotributo y la Caja de Salud, tienen que aportar 8.000 pesos, por lo que les quedan 11.000 pesos de bolsillo”, destacó Del Popolo a Los Andes.

Reclamos y cuestionamientos

La referente de Ampros destacó además que sigue el malestar porque no se ha reconocido a los licenciados en Enfermería. “¿A nadie se le ocurre pensar que estamos en un momento crítico de la pandemia? Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado pueden pasar a las terapias intensivas y los licenciados en Enfermería pueden pasar a oficiar de paramédicos”, detalló Del Popolo sobre las medidas adoptadas por la asamblea.

Entre los reclamos de los profesionales se destaca el pedido para que se priorice a los trabajadores de la salud en el diagnóstico y tratamiento de Covid-19, y la preocupación manifiesta por falta de cuidado y respeto a las normas mínimas de bioseguridad, así como también por la total inequidad, desprotección y discriminación con contratos que no llegan en algunos casos al 10% del sueldo de los funcionarios políticos.

También reclaman la falta del pago de aguinaldo a los trabajadores de la salud y solicitan que se reabra la comisión negociadora. Enumeraron además como exigencias: reapertura de la discusión de aumento salarial a personal de planta, contratos y prestaciones; formalización de un cronograma de pases a planta según decreto acuerdo 401 -teniendo en cuenta la antigüedad de las prestaciones, contratos y cualquier otra modalidad precarizante e independientemente de la profesión-; e inclusión en el pase a planta de los profesionales de la salud de otros ministerios del Gobierno provincial y OSEP.

También exigen el pase de los contratos/prestación de profesionales que poseen cargo a Mayor Dedicación; el cambio al Régimen 27 de los profesionales que se encuentran en el Régimen 15; el cambio de la fórmula de cálculo del Impuesto a las Ganancias como ya lo perciben los funcionarios políticos, judiciales, legisladores y los pertenecientes al Tribunal de Cuentas.

Profesional contagiado pide “volver a fase 1”

Eduardo Teran tiene 41 años y se ha especializado en Kinesiología Respiratoria. Trabaja en el hospital Central, el mismo efector en el que se encuentra internado desde el 26 de agosto luego de que confirmaran que tenía coronavirus. “Me contagié trabajando; aparentemente uno de mis compañeros había sido positivo y, como estuve en contacto con él, y me contagié. Uno cree que va a zafar, pero nada se lo garantiza”, destaca el hombre, quien el sábado 22 de agosto cumplió con su última guardia.

“El miércoles pasado caí. Ya tenía algunos síntomas. Empecé con cefalea y algunos dolores en el cuerpo. Pero como hacemos mucha fuerza, pensé que era por eso el dolor. Y me tomé un analgésico. Pero como había estado en contacto con un compañero que luego fue confirmado, me auto aislé. Ese miércoles me sentía como si me hubieran dado un cadenazo en la espalda. Me recosté, me tomé la temperatura y tenía febrícula. La saturación de oxígeno me daba baja, por lo que directamente fui al hospital”, reconstruye el hombre, quien destaca que esperó 8 horas hasta que consiguió cama.

“Llegué con una neumonía bilateral y gracias a Dios he estado desde el primer momento en sala común”, agrega.

Teran considera que debe tomarse una medida más drástica a nivel provincial. “La situación en general está mal en la provincia. En las terapias de hospitales estamos haciendo guardia día por medio, necesitamos que se vuelva a fase 1 al menos por dos semanas. Porque si la gente sigue circulando, el virus sigue circulando. Acá en el hospital ya se han instalado tres camas por habitación en el sector Covid-19 en algunos casos. En mi caso, estoy con otro contagiado de Covid-19, a quien estoy ayudando con algunos ejercicios. Verás que, aunque esté internado, no dejé de trabajar”, cierra con optimismo.

A 6 meses del primer caso nacional

El 3 de marzo de 2020, el coronavirus llegó oficialmente al país. Un hombre de 43 años que había llegado de Europa (estuvo en Milán y Barcelona) fue internado en el sanatorio Agote, en el barrio porteño de Palermo.

Tras realizarle los estudios correspondientes y derivar sus pruebas al hospital Malbrán, se le diagnosticó Covid-19, convirtiéndose en el primer caso en Argentina, cuando hasta entonces el epicentro de la enfermedad estaba focalizado en Asia y en Europa.

Desde entonces, se fueron sumando más casos hasta llegar a los más de 430.000 registrados hasta la fecha.