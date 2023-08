Médicos del Notti realizaron por primera vez en Mendoza una innovadora cirugía de columna

Un tipo de escoliosis temprana que deforma su columna afecta el crecimiento de un niño mendocino que, además, a largo plazo le traería problemas respiratorios con riesgo de vida.

Sin embargo, desde hace dos meses su diagnóstico ha cambiado. Es que el niño de 8 años fue operado por un equipo de médicos del hospital pediátrico Humberto Notti y gracias a ello, podrá evitar esas severas consecuencias. Los cirujanos lograron algo que no se había hecho antes fuera de Buenos Aires: le implantaron en la columna unas barras de crecimiento que tienen la particularidad de ser magnéticas. La novedad del asunto es que hasta ahora se usaban barras pero del tipo convencional, lo que implicaba que para corregirlas para acompañar el crecimiento del niño, debía realizarse una intervención del tipo tradicional cada 4 o 6 meses. Esto requería realizar incisiones y corregirlas manualmente. Si una cirugía pone nervioso a cualquiera, hay que imaginarse lo que implica esto para un pequeño y su familia.

“Estos chicos odian los hospitales”, reconoció el doctor Alejandro Morales Ciancio, cirujano de columna del Notti y quien lideró la intervención junto a José Castro, con la misma especialidad.

“Todos estos niños que usan barras de crecimiento tienen menos de 10 años y en general la cirugía definitiva se hace después de los 12 años, entonces imaginate la cantidad de cirugías a las que se someten, para los niños y para las familias es mucho”, expresó al enumerar que entre otras cosas implica dormirlos, los riesgos de la anestesia y que ya conocen la internación por lo que saben que, para empezar, les colocarán suero.

Justamente, este es el elemento fundamental por el que este logro es una gran noticia. Es que el cirujano explicó que operan al menos dos chicos con este diagnóstico por mes, a veces más. Ahora tienen dos pacientes en espera y tendrán la oportunidad de usar este nuevo recurso.

Es que estas barras magnéticas, permiten que la extensión que debe realizar de manera semestral se haga directamente desde el exterior.

Según detalló el médico, en vez de operar toda la columna, se opera la parte superior e inferior de la columna, donde se colocan unas prótesis que se unen con las barras magnéticas. “Pero no se fijan, estas barras acompañan el crecimiento del paciente. Las mismas tienen un imán en su interior, lo que permite que desde afuera y, sin necesidad de una nueva cirugía, con un aparato específico podamos estirarlas, por ello se llaman barras magnéticas controladas externamente”, refirió. El material del que están hechas es titanio y el magneto es de acero.

El paciente

Con tan solo 8 años, este niño mendocino ya tenía un largo recorrido entre médicos y hospitales. Tiene una escoliosis vinculada a un síndrome genético. Este se asocia a malformaciones cardiacas y por ello, ya había sido operado del corazón. Además, presenta malformaciones gastrointestinales, que también requirieron intervención.

El doctor explicó que estaba siendo tratado con corset pero dejó de responder al tratamiento y la escoliosis aumentó muchísimo de repente. Señaló que esto tiene que ver con ciertos cambios vinculados al crecimiento.

Médicos del Notti realizaron por primera vez en Mendoza una cirugía de columna

“Si no se hace esta cirugía, en el corto plazo tendría problemas respiratorios, la escoliosis colapsa los pulmones, incluso con riesgo de vida”, refirió. Y subrayó que esas consecuencias serían inevitables.

Así, esta intervención resulta correctiva porque se va corrigiendo la escoliosis y permite ampliar los pulmones.

El procedimiento fue largo, duró 4 horas. “Fue larga porque durante ella hizo una arritmia y se requirió intervención de los cardiólogos, también requirió de urólogos ya que debieron intervenir en la colocación de la sonda vesical ya que había cirugías previas”, explicó.

Según contó, ya está de vuelta en sus actividades habituales. Para el médico, este paciente “es un campeón”. Es que detalló que a la semana de la intervención ya estaba tomando clases por Zoom. “Es un capo”, remarcó.

Ahora, ya no tendrá que pensar en operaciones cada 6 meses sino que solo deberá ir al consultorio para extender las barras.

“Con las barras magnéticas podemos realizar la elongación de la columna en consultorio; la técnica consiste en convocar a un especialista que posee las herramientas indicadas. Con un aparato específico se ubica un imán sobre la piel y se realiza la elongación sin dolor y en la medida en que el niño va creciendo”, especificó.

Dijo además que estas barras tienen un límite de crecimiento, entonces lo óptimo es poder mantenerlas el mayor tiempo posible. “Una vez que logramos el objetivo, retiramos esas barras y colocamos las fijas, lo que significa además incorporar más elementos de sostén en todas las vértebras” explicó el cirujano.

En definitiva, el logro tiene además otras aristas. Por un lado, implica ahorro, y que claramente no tiene el mismo costo una visita en consultorio que una intervención quirúrgica cada 6 meses. Para el doctor, esto se verá reflejado en algunos meses cuando se hayan evitado tantas intervenciones. Pero además, y tal cual destacan en el hospital, se evita otro tema de mucho peso. “Haber implementado por primera vez en el interior del país esta tecnología es muy beneficioso, no solo habla de las habilidades de los equipos médicos, sino también del alivio que representa para las familias no añadir un condimento más a todas sus preocupaciones; el desarraigo”, aseguran.

Equipo preparado

Las barras son costosas, ya que deben traerse de Estados Unidos, sin embargo conllevan grandes beneficios. Por ello, el médico destacó el hecho de que un hospital público pueda contar con este recurso.

Pero como es sabido, traer nuevas técnicas implica equipos formados y que puedan dar respuesta a un abordaje complejo como este. Justamente, Morales Ciancio estuvo trabajando 18 meses en Londres, hasta marzo.

“Estuve haciendo cirugía de escoliosis pediátrica compleja asistida por robots, estuve trabajando en el tercer hospital de Pediatría a nivel mundial (en importancia) , como médico de planta, es decir que estuve con equipos que trabajan en la ‘premier league’, y los equipos que tenemos acá son como mínimo igual de buenos”, apuntó.

Claro, es sabido que la falencia a nivel local es el soporte tecnológico: acá, obviamente, no están esos robots, pero está la habilidad para realizar con igual eficacia el proceso.

“Estas barras que puse son las mismas que puedo poner en Estados Unidos o Londres, pero no podemos hacer esa cirugía sin un hospital que sea soporte, son niños chiquitos, con patologías de base y un cuadro complejo”, agregó el profesional.

El equipo participante fue amplio, estuvo compuesto por profesionales netamente mendocinos que, con diversas formaciones, hicieron su aporte antes, durante y después de la intervención.

Incluyó pediatras, cardiólogos, urólogos, neurólogos, anestesistas, terapistas, enfermeros, infectólogos, kinesiólogos e instrumentistas.