Mayores de 60, embarazadas y grupos de riesgo, prioridades en los testeos de Mendoza

Con la alta circulación de la variante ómicron, las largas filas y muchas horas de espera volvieron a ser frecuentes en los centros de testeo de Mendoza, colmados de gente que se acerca a averiguar si tiene Covid-19 o no. A partir de esto, el Ministerio de Salud de la provincia tomó la “decisión sanitaria” de que se utilizará el criterio clínico epidemiológico para confirmar los casos positivos, por lo que a partir de ahora no realizará el hisopado a todos los que asistan.

Así lo confirmó a Los Andes Fernanda Sabadin, directora de la Regional Metropolitana Sur del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, quien además reveló: “No es que no se testea más al resto”, sino que para el uso de testeos de laboratorio “se le dará prioridad a las personas que tengan más de 60 años, a embarazadas, y a pacientes con comorbilidades”.

Cientos de mendocinos que se acercaron hasta un centro de testeo en la provincia se encontraron con una situación en común, como le pasó a Daira, de Rodeo de la Cruz, al ir a hisoparse a la terminal de Ciudad: “Llegué a las 7:30 y estuve haciendo fila hasta las 10:30, hasta llegar al centro de testeo. Cuando me preguntaron por qué iba y les expliqué, me respondieron que no me iban a testear, que me iban a hacer un certificado de 7 a 10 días para el trabajo”.

Molesta con la decisión, contó que “les planteé que no me podían hacer un certificado sin saber si tenía Covid, y me respondieron que no hay insumos, que solamente hay para personas mayores o embarazadas”. Sin embargo, la Dra. Sabadin aseguró que “es una decisión sanitaria, no es por falta de insumos. Test hay, han llegado a la provincia, eso no ha sido un problema, ya se ha normalizado esa situación”.

Daira contó que, una vez que dos asistentes sanitarios se le acercaron y confirmaron que tenía “mucha tos y dolor de cabeza”, la llevaron ante una enfermera que estaba atendiendo. Allí, me hicieron una encuesta sobre los síntomas y si había estado en contacto con alguien, y me dijeron que espere un rato”. “Cuando me llamaron, me dieron un certificado donde dice que desde el 15 al 25 de enero tengo que estar aislada por Covid-19″, relató la mujer.

ASÍ SERÁ EL NUEVO DIAGNÓSTICO

Esa metodología, al parecer, será la que utilizarán los centros de testeos a partir de ahora para aquellos casos que presenten síntomas y no sean de gran riesgo. Para diagnosticar por criterio clínico y no a través de un hisopado, la persona deberá tener más de dos de los siguientes síntomas, según aclaró Sabadin: fiebre más de 37.5°, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgia, diarrea o vómitos, rinitis y congestión nasal, y la pérdida repentina del gusto y el olfato.

Quienes cumplan con ese requisito “se considera positivo sospechoso”, ya que se trata de “síntomas compatibles con Covid-19″. Posteriormente, se consultará sobre la posible procedencia del contagio: “que haya tenido contacto estrecho con un caso confirmado, o que pertenezca a un conglomerado de casos, o que haya participado de algún evento o espacio social o laboral a partir del cual se produjeron los síntomas, o que resida en una zona –como lo es la provincia de Mendoza- con una residencia muy alta en los últimos 14 días”, explicó la referente de Salud.

Así, “frente a estas situaciones, que se presenten más de dos de esos síntomas con una de esas situaciones, se considera un caso confirmado por criterio clínico epidemiológico”. Estos casos particulares se contabilizarán de igual manera que aquellos detectados por hisopados, por lo que también correrán con las mismas consecuencias y responsabilidades: “Si la persona es considerada positiva por el criterio clínico epidemiológico, tiene que hacer el aislamiento depende si tiene el esquema de vacunación completo o no”.

Daira, por su parte, puso en duda la metodología: “Lo que me parece raro es que parece que es al azar, porque a una chica joven que estaba atrás mío y a otro muchacho, les hicieron hisopado”. Por último, manifestó: “No estoy para nada de acuerdo de que me aíslen si no sé si tengo Covid, y estoy perdiendo días en el trabajo. No me esperaba esto”.

Fernanda Sabadin sostuvo que “con esta positividad no tiene mucho sentido hisopar en este momento”, ya que en algunos casos “de 100 testeos en algunos casos ha habido 85 positivo”. Es por eso que la profesional no considera que, a partir de esta nueva metodología, suba abruptamente la estadística de casos positivos: “En cuanto a números, no creo que varíen mucho porque la cantidad de positivos que hubo en los últimos días fue muy alta”.

Para finalizar, expresó: “El escenario de la pandemia cambió abruptamente, por lo que el sistema de salud se va adaptando de acuerdo a las necesidades que surgen. Hoy, estos son los lineamientos, y a medida que pasen los días vamos cambiando. Así como hace unos días cambiamos los criterios con los contactos estrechos, ahora es esto, y seguramente así va a seguir sucediendo”.