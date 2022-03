Más de la mitad de los chicos asistieron sin barbijo, según un sondeo en escuelas primarias del Gran Mendoza y Zona Este

A partir de este lunes, los alumnos de nivel inicial y primario de todas las escuelas de Mendoza pudieron elegir usar o no el barbijo en los establecimientos escolares. Ante la notable baja de casos de Covid-19 y frente a una situación sanitaria más favorable en la provincia, la Dirección General de Escuelas (DGE) estableció mediante una nueva disposición la eliminación del uso obligatorio del barbijo en la escuela primaria permitiendo que se optativo su uso.

Cabe destacar que está nueva disposición es aplicable solo para los alumnos, ya que el personal docente deberá cumplir con el uso del barbijo.

La situación epidemiológica de Mendoza le permitió al Gobierno Escolar priorizar las necesidades pedagógicas de este grupo etario, entendiendo que, en este nuevo contexto sanitario, esta medida tendrá un efecto positivo en las tareas de enseñanza, aprendizaje y, sobre todo, de comunicación.

Ante este escenario, y tras varias consultas realizadas por Los Andes, se pudo conocer que más de la mitad de los alumnos asistieron sin barbijo, algunos padres aún no estaban al tanto de esta posibilidad mientras otros por el momento prefieren seguir enviando a los chicos con tapabocas para mayor tranquilidad.

Las docentes, por su parte, celebran esta nueva medida, ya que consideran muy difícil controlar el uso del barbijo y los chicos están muy incómodos, además se dificulta la enseñanza y el aprendizaje.

“Los chicos hoy vinieron con barbijo, los padres preguntaban si se lo podían sacar, pero la directora dijo que todavía no ha llegado una autorización por escrito de la DGE y debían usarlo. Pero la verdad es que los chicos se lo sacan, no lo soportan”, contó Melisa, una maestra de primaria de una escuela de Las Heras.

Asimismo, una seño de nivel inicial de una escuela de San Martín dijo: “Algunos niños ingresaron con barbijos, otros sin nada. También pasó que algunos papás se olvidaron que podían ir sin barbijos y por eso los mandaron con tapaboca”.

“Es optativo el uso del barbijo y veremos qué decisión van a tomar los padres. Es difícil estar cuidando que los chicos usen el barbijo. Además, con el uso del barbijo es mucho más difícil poder identificar qué niño presenta alguna dificultad fonoaudiológica”, opinó Gisela, maestra de nivel inicial de una escuela de Guaymallén.

“A partir de hoy (lunes), la masa más grande vino sin barbijo, la semana pasada lo usaban en el aula y en el patio no”, contó Natalia, maestra de una sala multiedad de chicos de 6 a 12 años, de un Centro de apoyo escolar (CAE) de Luján.

PAPÁS A FAVOR Y PAPÁS EN CONTRA

“Desde la institución nos mandaron una nota en la que se informaba que el uso del barbijo era optativo. Mi hijo estaba feliz de que no tenía que usar más barbijo, así que hoy no lo llevó. A mí ya me parecía innecesario, los niños se lo bajaban y terminaban saliendo sin barbijo”, contó Mariana madre de un alumno de primaria de una escuela de Ciudad.

Y recalcó: “Me parece bien que ya no se use, es innecesario ya que hay restaurantes, fiestas, boliches habilitados, y exigirle al niño, que va a la escuela, que esté cuatro horas con el barbijo puesto no tiene sentido”.

“Yo decidí mandarlo sin barbijo, porque es chico, viven todos pegados jugando, se hablan de cerca, se tocan, es imposible controlar a 20 chicos tan pequeños, no entienden bien y se lo sacan. Yo le expliqué porque tenía que usarlo, pero es muy chico y no lo usan, supuestamente a los chicos el virus los afecta menos, y además se le irritaba la carita, por eso no vi necesario que lo siga llevando”, opinó Ximena mamá de un nene de nivel inicial de una escuela céntrica.

Por su parte, Marcela mamá de un alumno de primaria de una escuela de Ciudad dijo “Nosotros tuvimos una reunión de padres y nos dijeron que cada padre decida si lo quiere mandar con barbijo o no. Mi hijo eligió, no quiso usarlo. De todas maneras, está vacunado y tiene el esquema completo”.

Sin embargo, algunos papás por el momento prefieren seguir optando por esta medida de cuidado, “Yo la voy a seguir mandando con barbijo, en su aula si lo usan. Las autoridades dijeron que era optativo”, contó Nicolás, un papá de una alumna de primaria de una escuela capitalina.

En el mismo sentido, opinó Carolina mamá de un nene de nivel inicial y otro de primaria de una escuela de ciudad, “Mis hijos van a ir con barbijo, porque me da más tranquilidad y creo también por costumbre”.