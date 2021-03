Más de 80 argentinos varados en la frontera con Brasil fueron autorizados a ingresar al país

Más de 80 ciudadanos argentinos que aguardaban en la frontera entre Brasil y Argentina desde hace cuatro días en un colectivo y que no eran autorizados a ingresar al país por las nuevas restricciones adoptadas ante el rebrote de la pandemia de coronavirus fueron finalmente autorizados por la Justicia argentina para regresar al país. Fue el juez federal Gustavo Fresneda quien autorizó y habilitó a los ciudadanos a regresar a Argentina durante la madrugada de este miércoles, luego de que los ciudadanos varados permanecieran expectantes en la ciudad de Uruguayana (Brasil) desde el sábado y a la espera de que se resolviera su situación.

El vehículo con los ciudadanos varados ingresó por Paso de los Libres (Corrientes) durante las primeras horas de este miércoles, tras oficializarse la habilitación del juez Fresneda. El magistrado también resolvió que los viajantes sean sometidos a hisopados sin costo alguno en la misma cabecera del puente internacional “con todas las medidas de seguridad e higiene”, esto luego de que el Gobierno de Corrientes se pusiera a disposición para realizar estos testeos; según destacó el diario El Litoral. Además, quienes regresan de Brasil en este viaje deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días en Corrientes -independientemente de donde sea su procedencia-; y recién después de ese plazo podrán continuar su regreso a casa.

Cruces y tensión

Si bien el episodio de estos 83 argentinos que permanecían varados es solo uno de tantos que involucran a ciudadanos en el extranjero , este episodio en particular generó una situación por demás tensa entre la Provincia de Corrientes y el Gobierno nacional. En declaraciones al canal LN+, la directora de Migraciones, Florencia Carignano destacó que en Corrientes las autoridades provinciales no tenían intenciones de que el colectivo ingresara, dada la situación epidemiológica en esa provincia. “No tenemos manera de testear a la gente, son 83 personas que estuvieron por Brasil, parando en baños, comiendo, y llegan a Uruguayana, que está al tope, no hay una sola cama. Y del otro lado están los argentinos que no quieren que ingrese la cepa de Manaos . Corrientes está en una situación complicada”, destacó Carignano.

Florencia Carignano, directora Nacional de Migraciones, declaró que en Corrientes no estaban en condiciones de recibir a los varados. Pero esto fue refutado por las autoridades provinciales.

Sin embargo, y luego de estas declaraciones, el director del hospital San José (de Corrientes) Jorge Ferreyra Dame rechazó estas declaraciones, insistió en que el rebrote está controlado y aseguró que esa provincia estaba en condiciones de recibir a los varados.