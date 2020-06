Más de 400 prestadores turísticos ya solicitaron ayuda económica

Hasta antes de la pandemia, el turismo era uno de los motores de Mendoza. Pero con los más de tres meses de inactividad por la cuarentena, los prestadores turísticos ya han asumido que la temporada de invierno 2020 está perdida. Este panorama ha llevado a que más de 400 empresas del rubro hayan solicitado asistencia a la Provincia.

“En cuanto a los créditos provinciales del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y del Consejo Federal de Inversiones, ya se han presentado 400 solicitudes. Están en etapa de evaluación, y hay 40 solicitantes que están en condiciones de recibirlos”, destacó la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri.

En simultáneo hay una línea de asistencia de la Nación que abre hoy sus inscripciones. Se trata del programa de Auxilio para Prestadores Turísticos (Aptur), que destinará $100 millones a monotributistas y trabajadores independientes. Es un subsidio de $55.000 a quienes cumplan los requisitos.

“Si bien no existe un registro detallado, en Mendoza hay 300 guías de turismo activos y son ellos quienes, si completan la documentación requerida, tendrán prioridad. Sin embargo, incluye también a transportistas y microemprendedores, por ejemplo”, detalló Juri, quien reconoció que son recursos paliativos: “El turismo es un actor postergado, y va a estarlo mucho tiempo después de que pase esto”.

Aunque aún no hay precisiones, la Provincia y la Nación avanzan en una tercera línea de asistencia para trabajadores del sector. La intención es incluir a Mendoza dentro de un plan de subsidios nacionales para trabajadores temporarios. Aquí entrarían, por ejemplo aquellas personas que todos los años se desempeñan en los centros de esquí. La asistencia la otorgará la Secretaría de Empleo de la Nación.

Los créditos que da la Provincia son para trabajadores del turismo y la cultura. Están focalizados en pequeñas o medianas empresas, y tienen un límite de hasta $ 2 millones. Para quienes soliciten hasta $400 mil, se entregan a sola firma a una tasa de 7% anual. En esta línea es donde se han recibido más de 400 solicitudes.

Las inscripciones para el Aptur (nacional), en tanto, están abiertas desde hoy. Aquí Hay 2.000 cupos disponibles en todo el país y consiste en aportes no reembolsabes de $55.000. Un requisito fundamental es tener al menos un año inscripto en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo), en el monotributo social o como trabajadores autónomos en una actividad relacionada con el turismo.

Para postularse, los interesados deben ingresar a www.argentina.gob.ar/como-inscribirse-en-aptur, completar el formulario y adjuntar la documentación que allí se requiere.

Pesimismo en el sector

Entre quienes trabajan en el turismo las reacciones son similares: aunque destacan como positivos estos programas, asumen que serán muy pocos quienes podrán acceder a los beneficios.

“En un principio se recibe con emoción la noticia. Pero los montos no son suficientes, más si se tiene en cuenta que se tienen que distribuir en todo el país. Los guías de montaña somos 160 en todo Mendoza y se suman otros 500 guías convencionales de turismo”, destacó el presidente de la Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña, Leandro Villegas.

Alejo es guía turístico y también fue pesimista. “Soy monotributista, por lo que estaría alcanzado por el Aptur. Pero no va a llegarnos a todos. El del guía de turismo, lamentablemente, es un sector en el que se trabaja mucho en negro. En Mendoza va a poder alcanzar a unas 80 o 100 personas, y probablemente sea un paliativo para ellas”, destacó. “Entre guías estamos haciendo colectas, porque hay algunos colegas que la están pasando mal. Algunos lograron acceder al IFE y se han puesto verdulerías”, graficó.

“Trabajo en relación de dependencia para una agencia. En este tiempo me redujeron las horas a la mitad, y también mi sueldo. Entre el ATP y lo que paga la empresa, gano $ 16.000. Pero tengo que pagar $ 12.000 de alquiler, $ 2.000 de impuestos y servicios; me quedan $ 2.000 para mercadería. Para la asistencia que va a dar la Nación ponen como requisito que no trabajemos en relación de dependencia. Pero yo estoy tan perjudicada como un monotributista”, explicó otra guía de turismo.