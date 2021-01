Más de 12.000 casas en riesgo ante un sismo con el de San Juan

El lunes, cuando ya casi terminaba la jornada, la noche se puso “movidita”. Un sismo con epicentro en Villa Media Agua, San Juan, sacudió la tranquilidad y movió las patas de muchas camas en Mendoza.

Fue de 6.4 puntos de magnitud en la escala de Richter, lo que refiere a la magnitud. Pero además, la estación sismológica del CeReDeTec, Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica determinó que en el Gran Mendoza fue de grado V en la escala de Mercalli Modificada, que mide daños. Entre las características, esto implica que no los provoca en estructuras sismo resistentes pero hay otras construcciones que correrían riesgo en la provincia. Desde 2017, es el segundo de mayor grado, luego del registrado hace un año, el 15 de enero de 2020, que fue levemente superior y menor a VI, según los registros de este organismo que funciona en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza.

“El terremoto le toma examen a lo que está mal hecho”, advirtió su directora, Graciela Maldonado.

Explicó que de producirse un sismo similar con epicentro en Mendoza podrían producirse daños, aunque estima que no de gran magnitud. Por otra parte, dijo que aunque no puede saber qué puede pasar, no se descarta la ocurrencia de movimientos con epicentro local tras el reacomodamiento de las placas que liberó la energía en la vecina provincia.

Advirtió que hay dos tipos de construcciones que podrían resultar con perjuicios si tal cosa sucediese. Por un lado, aquellas que están hechas de adobe y por otro, las que no tienen habilitaciones antisísmicas. Señaló que de las primeras quedan unas 12 mil en Mendoza mientras que las otras aparecen cada tanto cuando las municipalidades hacen blanqueo. De todas formas, no es tan extraño que suceda, dados los elevados costos de la construcción que lleva a buscar ahorrar dinero con menor intervención de personal. Tal es el caso de ampliaciones que se hacen en las viviendas y a las cuales les cabe el mismo riesgo, según destacó la experta.

“Lo que hemos sentido ahora es un sismo menor y no es local, el problema es que cuando son locales tienen otra características”, explicó. Son más breves y fuertes sacudones, mientras que a la distancia llegan como ondulaciones del terreno y suelen ser más extensos.

Detalló que una una buena parte de las viviendas de adobe se cayeron con el terremoto del año 1985, alrededor de 20 mil. Desde ese entonces quedaron en pie unas 18 mil y actualmente se reducen a 12 mil.

Mencionó que también es riesgoso cuando las construcciones no están encadenadas, es decir unidas adecuadamente sus diferentes partes a través de cadenas de hormigón armado como vigas o en el suelo.

Explicó que se trata de aquellas que muchas veces no están declaradas, los municipios cada tanto hacen blanqueo y la gente presenta los planos. “Se puede resolver pero repararlo tiene un costo muy grande y si no se invirtió durante la construcción difícilmente se haga luego”, consideró.

Desde su punto de vista no se puede de la noche a la manaña mejorar el sistema sino que a medida que se renueva el parque habitacional las nuevas construcciones se hacen con con pautas reglamentadas actualizadas.

Daños

Tras el sismo, como es habitual, se registraron réplicas, que superaron las 40.

Desde Defensa Civil de la provincia se informaron algunos daños en Mendoza, registrados en Las Heras, Junín, Guaymallén, Luján y Maipú. Se trató en total de 12 novedades que incluyeron el derrumbe de una medianera en Las Heras, la caída de la pared de dos viviendas, una en el mismo departamento y otra en Maipú.

Además se registraron 2 techos agrietados, 4 viviendas con paredes agrietadas, caída de mampostería en un caso y canto rodado en dos lugares.

Pero mucho peor le fue a los vecinos de San Juan que además de vivir momentos de susto y cortes de luz, tuvieron daños en sus viviendas y otros sitios.

Tres miembros de una familia que habitaba una precaria vivienda en la zona de Carpintería, del departamento de Pocitos, sufrieron golpes. “Hasta el momento no hay víctimas fatales, solo dos niños con traumatismos moderados y un adulto mayor con un traumatismo grave”, dijo el gobernador de la provincia afectada, Sergio Uñac.

En la zona de ese mismo departamento, ayer hubo que hacer una especie de by pass en la ruta nacional 40, tras haberse generado una grieta en el medio de la calzada de una extensión aproximada de un kilómetro.

El debate: temblor, sismo o terremoto

La misma noche del lunes el movimiento sísmico fue informado como terremoto por los medios sanjuaninos. La situación volvió a plantear el debate sobre cuándo debe considerarse movimiento sísmico, temblor o terremoto. En líneas generales, los especialistas han explicado que en realidad no hay diferencias. Primero: todos son movimientos sísmicos, sin embargo se ha instalado la concepción que atribuye al segundo la generación de daños materiales o pérdidas de vidas.

Guaymallén: 12 puntos seguros para resguardarse frente a emergencias

El municipio de Guaymallén recordó la disponibilidad de los 12 puntos seguros instalados cerca de los grandes conglomerados urbanos del departamento. Estos elementos están pensados como espacios para ayudar, contener y resguardar a la comunidad frente a catástrofes naturales y situaciones de emergencia que provoquen cortes de luz generalizados. El sistema es moderno y consta de un banco de baterías para que permanezcan encendidos, brindando autonomía lumínica y energía para carga de aparatos electrónicos por un total aproximado de 20 horas continuas, que puede variar según el consumo. Actualmente, todos se encuentran en funcionamiento.

La idea surgió a partir de un relevamiento de los espacios verdes en territorio departamental, que generó la necesidad de avanzar hacia este tipo de tecnología. Por tal motivo, no solo se han incorporado en predios nuevos y existentes, sino que está pensado incluirlos en las próximas plazas que el municipio construya y donde los conglomerados urbanos lo ameriten. Es el caso, por ejemplo, de la plaza Joaquín Salvador Lavado “Quino”, que quedará emplazada en la confluencia de los barrios Torres del Sol, Teresa de los Andes y Covitra del distrito Capilla del Rosario.

Todos los puntos seguros de Guaymallén

- Isla lúdica - Lateral Norte de Acceso Este, frente al grupo Scout San Leonardo Murialdo, distrito Villa Nueva.

- Isla lúdica - Lateral Sur de Acceso Este e Ignacio Molina, frente a las torres del barrio UNIMEV, distrito Villa Nueva.

- Plaza 12 de octubre, distrito Nueva Ciudad.

- Plaza República de Bolivia, distrito Belgrano.

- Plaza Domingo Faustino Sarmiento, distrito Dorrego.

- Plaza José Néstor Lencinas, distrito San José.

- Paseo de las Reinas, distrito Belgrano.

- Informador Turístico del Parque del Acceso Este, distrito Nueva Ciudad.

- Sector sur del Parque Unimev, distrito Villa Nueva.

- Gimnasio al aire libre - Predio de Lateral Norte de Acceso Este, frente al Mendoza Plaza Shopping.

- Gimnasio al aire libre - Lateral Sur de Acceso Este, a la altura del barrio Kolton, distrito Las Cañas.

- - Predio de Lateral NorteGimnasio al aire libre de Acceso Este, frente al Hotel InterContinental Mendoza, distrito Villa Nueva.