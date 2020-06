“Más cómodo” y “renovado”: los lectores elogiaron el nuevo formato de la edición papel de Los Andes

Políticos

Mario Abed, vicegobernador de Mendoza.

Mario Abed (vicegobernador de Mendoza). “Quiero felicitar a todos quienes hacen este tradicional diario mendocino por la innovación y el desafío, más en momentos tan difíciles como el que estamos atravesando. Como lector, celebro la practicidad y simpleza del formato y el diseño, que permiten una fácil lectura y comprensión. Como vicegobernador siento orgullo de ver en Mendoza el compromiso, el crecimiento y la adaptación de diario Los Andes a las nuevas formas de comunicación, respetando su trayectoria y manteniendo su calidad periodística sin perder objetividad a la hora de informar”.

Anabel Fernández Sagasti (senadora nacional, PJ). “Una nueva etapa de nuestra historia. En esa frase resumo el desafío que encara el diario emblema de nuestra provincia y uno de los decanos de la prensa nacional. Con el mismo espíritu emprendedor que lo convirtió en el primer diario online de la Argentina en 1995, hoy Los Andes, con su nuevo formato, muestra que en sus 137 años supo adaptarse a los cambios del mercado y a las expectativas de sus lectores. Que el nuevo formato redoble el compromiso con la información de calidad, responsabilidad ineludible del periodismo, y del derecho a la información de todos y todas”.

Emir Félix

Emir Félix (intendente de San Rafael, PJ). “Destaco el formato más dinámico al que rápidamente nos vamos a adaptar los lectores, guardando en el recuerdo el diario que recibimos durante tantas mañanas. Mi deseo de éxitos en esta nueva etapa del Los Andes, que acompaña a las mendocinas y mendocinos, desde 1883. Mis saludos al staff periodístico, administrativo, técnico y directivo, que se pone al hombro este nuevo emprendimiento de nuestra Argentina Federal”.

Omar De Marchi

Omar De Marchi (diputado nacional, Juntos por el Cambio-Pro). “Los Andes es sinónimo de Mendoza. En todo sentido. No sólo por ser testigo del desarrollo de la Mendoza moderna, sino porque inspira esa actitud de innovación y avance. El nuevo formato del diario es un paso más en la permanente adecuación a los tiempos que corren. Más ágil, más fácil, pero con el mismo contenido y rigurosidad de siempre. Felicito a los periodistas y a los directivos, porque detrás de cada decisión hay personas pensando y arriesgando. ¡Hay Los Andes para rato!”.

Tadeo García Zalazar (intendente de Godoy Cruz, UCR). “Los procesos de actualización y renovación de los medios de comunicación son constantes y deben responder a las demandas del público que los consume. En este sentido el nuevo formato impreso de Los Andes es más fácil de manejar en lugares reducidos, permite una recorrida visual más veloz y es una forma de adaptar el diario a los tempos actuales. Los cambios estéticos y de formato deben sostenerse necesariamente en el rigor y el profesionalismo, para brindar información de calidad”.

Empresarios

Federico Pagano

Federico Pagano (presidente del Consejo Empresario de Mendoza, CEM). “Felicitaciones a diario Los Andes por renovarse y seguir como siempre junto a los mendocinos. Una institución que es un orgullo para nuestra provincia, aportando siempre información precisa y de calidad. Gracias por seguir acompañando a nuestra querida Mendoza”.

Alberto Carletti (FEM) con el primer número en tabloide de Los Andes.

Alberto Carletti (presidente Federación Económica de Mendoza, FEM). “Los Andes continúa haciendo historia, durante una pandemia -acontecimiento que será recordado durante nuestro siglo-: apuesta, invierte y se renueva, cambiando su formato para seguir informando a Mendoza”.

Adolfo Brennan

Adolfo Brennan (empresario farmacéutico, vicepresidente de la FEM). “Felicitamos a Los Andes, diario centenario de Mendoza, en esta etapa de profundos cambios que nos invita a transitarlos con innovación. Con su penetración es una gran herramienta para mostrar las distintas opiniones que enriquecen la toma de decisiones para el bien común. Al sector económico-productivo siempre lo ha acompañado en los proyectos, reclamos y en la construcción de políticas públicas para la economía de Mendoza. Su trabajo periodístico genera agenda en los demás medios electrónicos y digitales, siendo referentes indiscutibles. Mucha suerte en esta nueva etapa”.

Mauricio Badaloni (presidente de la Unión Industrial de Mendoza, UIM). “Me gustó mucho cómo está armado su diseño, con las cosas que uno siempre espera del diario: deportes, espectáculos, clasificados, economía y el Tintero, que es tan necesario para los chicos. Muy fácil de maniobrar, muy moderno, hizo una buena adaptación a este mundo moderno. Siempre es un buen momento para compartir en familia un diario como este, que siempre esperamos que llegue a casa”.

Eduardo López

Eduardo López (Bodegas López). “Diario Los Andes es un clásico de Mendoza, institucionalizado desde hace más de un siglo. Muchas veces es difícil mantenerse actualizado y moderno. Los riesgos de hacer cambios importantes son grandes, pero este gran cambio de formato es sin duda una manera de confirmar que sigue vigente, sin perder su esencia, para permanecer entre los mendocinos facilitándonos la lectura en un formato más chico. Excelente cambio”.

Alexis Atem junto a su familia con el nuevo diario. Foto: Mariana Villa / Los Andes Mariana Villa

Alexis Atem (Energías Limpias). “Lo que me gusta del diario en papel es que genera un momento para juntarnos en familia y leerlo. A mi abuela le llega el diario todos los días y hace de curadora de noticias, ella va seleccionando las notas de interés para cada uno de los nietos. El nuevo formato del diario es más cómodo. Quería felicitar a Los Andes por lograr es mezcla entre tradición y modernidad. Siempre he admirado a las organizaciones como esta, que son capaces de reinventarse sin perder la esencia de lo que son”.

Artistas

Chanti

Chanti (humorista gráfico). “El nuevo formato de diario Los Andes lo hace más cómodo y transportable. Para llevar y leer en cualquier lugar. ¡Los felicito por este gran cambio!”.

Adrián Sorrentino (actor), con el diario tabloide.

Adrián Sorrentino (actor). “Me encantó el formato. Es muchísimo más práctico y lindísimo. Los nostálgicos van extrañar el formato más grande, pero me parece que está muy bien haber dado este nuevo paso hacia el futuro. Es un cambio importante”.

Pinty Saba leyendo el nuevo formato tabloide de Diario Los Andes Foto: Mariana Villa / Los Andes Mariana Villa

Pinty Saba (actriz). “El nuevo formato me resulta mucho más atractivo por dos razones: es mas cómodo de tomar y leer y, al ser mas pequeña la hoja el contenido, se reparte en mayor cantidad de páginas, lo que lo vuelve otra vez un diario con volumen. Esto si bien es algo formal, sin embargo opera positivamente en el lector. Cuando los diarios fueron perdiendo volumen la sensación era que perdían contenido y calidad. Por otra parte debo decir que si algo aprecio del diario Los Andes es que los y las periodistas de Cultura y Espectáculos son realmente profesionales formados no sólo en periodismo, sino que son especialista en cultura y eso se nota”.

Alejandro Frías

Alejandro Frias (escritor). “‘Por fin', me dice el canillita, respecto del nuevo formato de Los Andes. ‘La gente hace rato que lo venía pidiendo’, remata. No vi hordas de personas reclamando esto, pero sí está claro que los tiempos exigen al papel otros formatos, y este, tabloide, es más accesible y asible. Primera impresión: me resulta físicamente más fácil leerlo. Segunda: se organiza mejor la información. Importante: aún desplegado en la mesa deja lugar para el mate”.

Cristina Bañeros

Cristina Bañeros (artista plástica). “¡Qué bueno encontrarme con el nuevo diseño de Los Andes! Cuando estábamos casi seguros de que desaparecería el soporte papel, llega esto. Estamos en familia, mirándolo, y nos gusta este nuevo formato. ¡El tamaño, muy cómodo! ¡Se agradece! ¡Muy buenos los artículos del suplemento Estilo! Felicitaciones a todos los responsables de la iniciativa y la concreción”.

Deportistas

Claudio Capezzone Director Técnico de natación de Regatas

Claudio Cappezzone (entrenador de natación, Club Regatas). “Me parece muy bueno el formato, moderno práctico y muy parecido a los internacionales, fácil de manejar. Soy un lector desde chico del diario y no sólo de su parte deportiva. Me gustan mucho las notas de la semana política mendocina, como también las sociales de la Mendoza antigua. Leer Los Andes en papel y matear muy temprano forma parte de los placeres de los mendocinos, y yo soy uno de ley. Felicitaciones”.

Jose Innella, presidente de la Asociación Mendocina de Patín

José Innella (presidente de la Asociación Mendocina de Hockey Patín). “La verdad quedé muy sorprendido por el nuevo formato. Es mucho más cómodo para leer y los temas son muy interesantes. Es un diseño novedoso porque los mendocinos estábamos acostumbrados a otra forma de lectura con Los Andes. Ahora se hará más fácil. Les deseo muchísimos éxitos en esta nueva etapa que inició la empresa. Seguramente no fue fácil tomar la decisión de dejar atrás tantos años de historia, pero quizás era un paso necesario que debía dar el decano de la prensa mendocina. Ojalá nos puedan seguir acompañando en el futuro a todos los deportes de Mendoza, especialmente al hockey sobre patines, que tantos éxitos dio a la provincia”.

Daniel Gato Oldrá

Daniel Oldrá (gerente deportivo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba). “En un primer momento pensé que el nuevo formato, más pequeño, no me iba a gustar, porque estaba acostumbrado al otro. Sin embargo, cuando lo tuve en mis manos me pareció que está bueno, es práctico y tiene buen tamaño. Es de fácil y ágil lectura. ¿Si creo que la gente se va a acostumbrar? Creo que por ahí las personas más grandes no, pero a mí, en lo personal, me sorprendió y me gustó”.

Antonio "Cura" Vergara, el mendocino que más torneos Nacionales jugó.

Antonio Vergara (exjugador de Independiente Rivadavia). “Es notable el cambio que ha tenido Los Andes. Este formato me gusta más que el anterior, porque las páginas no son tan largas y el diario resulta más manuable a la hora de leerlo. En un futuro, cuando pase todo esto, me gustaría que traiga más páginas la sección deportiva, porque Los Andes siempre se caracterizó por ser fuerte en su suplemento de deportes”.

Otros lectores

Fernando Gómez Centurión (suscriptor de Los Andes).

Fernando Gómez Centurión (suscriptor). “Es muy práctico y fácil de maniobrar. Este tamaño permite un doblado más sencillo para su distribución. Habrá que esperar a los ejemplares de la semana, ya que el del domingo es una edición especial. Primera opinión: positiva”.

Fernanda Rivarola (Universidad Juan Agustín Maza).

Fernanda Rivarola (directora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Universidad Maza). “El nuevo formato me sorprendió gratamente, me resultó muy cómodo. También me gustó la tipografía y el diseño. Pensé que se iba a sentir más el cambio pero no fue así. Es un diario amigable. Y con la renovación no ha perdido su esencia ni su identidad. Porque más allá del formato en sí, lo importante es el contenido. Y Los Andes mantiene su compromiso con el periodismo de calidad. En su staff cuenta con grandes profesionales del periodismo y eso hace la diferencia. Las notas, con planteos, reflexiones y argumentaciones, nos invitan a ir más allá de la noticia en sí. Celebro el cambio. Los Andes seguirá siendo Los Andes”.

Guillermo Alaniz es taxista y asegura que siempre leyó Los Andes. /Mariana Villa

Guillermo Alaniz (taxista). “Es más práctico, lindo y cómodo. También es más adaptable para nosotros, los taxistas. El anterior, como era más grande, resultaba más incómodo. A este lo ves y si hace falta lo dejás en el asiento, sin tener que doblarlo ni que moleste por su tamaño. Y por dentro se ve más ordenado, sus secciones más separadas y fáciles de buscar. La verdad, me gusta mucho. No tengo una sección favorita, para matar el tiempo leo todo. Lo compro todos los días. Desde hace 30 que soy lector de Los Andes”.

Walter Vázquez, director del hospital Español.

Walter Vázquez (director del Hospital Español). “El nuevo diseño me parece mucho más práctico y más asible, se maneja mejor. Es más rápido de repasar y, por ejemplo, si estás leyendo una nota y querés volver a algo ya leído, es más fácil de encontrar. Antes, con la hoja amplia, a veces era más incómodo y había partes que quedaban por fuera del campo visual. A los Clasificados también es más fácil de verlos. Ahora por página entran uno o dos artículos, y se lee más rápido el diario. Es más sintético. Un detalle positivo es que tampoco se doblan las páginas, y es más fácil de manipular”.

Gerardo Aznar (canillita). “El cambio ha sido muy positivo y también muy bien recibido por la gente. A las personas que nos que hablé les ha parecido muy cómodo y ha gustado bastante. Lo he entregado en la mano, lo he llevado a algunos bares y lo que más destaca el lector es que es más cómodo y ágil. Si bien ya se habían acostumbrado al tamaño de siempre, todos coinciden en que es más fácil de leer ahora”.