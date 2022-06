Martín Ron se presentó en una colmada Nave Cultural

La Ciudad de Mendoza recibió al destacado muralista argentino Martín Ron, conocido como uno de los diez mejores representantes del Street Art del mundo. El encuentro se llevó a cabo el viernes en la Nave Cultural, con una sala colmada por cientos de interesados en esta rama del arte.

El intendente Ulpiano Suarez estuvo presente en la charla de este artista, que sorprende a los transeúntes de distintos sitios del mundo con sus inmensas obras en las que marca la diferencia entre simplemente pintar un edificio y su visión integral que consiste en intervenir artísticamente una ciudad. Este encuentro contó con dos bloques para conocer al artista.

En el primero, un moderador se encargó de profundizar en su historia, en su carrera y sus obras, en la actualidad del arte urbano en el país y las distintas herramientas que utiliza para su profesionalización, entre otros temas. Además, los presentes tuvieron la posibilidad de realizar sus propias preguntas al referente del Street Art.

”Yo sentía como que era mi momento, me lucía, lo que hacía estaba bueno y después había un resultado, un reconocimiento. Siempre fantaseaba con que estaba cambiando un poquito el mundo, la realidad, donde la gente se paraba a ver”, comenzó relatando Ron sobre sus primeras incursiones en el mundo del arte con su participación en el armado de la escenografía en los actos escolares.

Además, entre las respuestas brindadas en la charla, el muralista contó acerca de su preferencia de las cosas al momento de inspirarse en sus obras. “Me gusta, cuando pinto en escala grande, darle la oportunidad a lo efímero, a lo irrelevante y convertirlo en algo grandioso y súper trascendente, como una historia”, comentó.

En cuanto a la posibilidad de dejar su sello en la provincia, Martín expresó: “Me encantaría. Para mí sería un orgullo, sobre todo porque no pinté nunca en Mendoza. Están dadas las condiciones porque estamos a una sala completa que espera ver una obra acá y está buenísimo. Tenemos la oportunidad de dar con el lugar, lo fuimos a ver. Hay un edificio que me encantó, pero ya depende de la autorización de los vecinos. Si se alinean los planetas, yo creo que vamos a estar prontamente acá pintando”.

Y también, agregó: “El día que venga a pintar acá, seguro me instale tres semanas, entonces, van a poder participar del proceso. Haremos alguna convocatoria, una charla y van a ver el paso a paso a través de las redes, también vienen y se acercan. Donde voy hago infinidad de amigos, vuelvo, es como te apropiás del lugar y te queda el corazoncito ahí. Sos un local más y está bueno”.

Por último, el artista reveló uno de sus grandes deseos. “Mi sueño es pintar cada provincia con un mural. Con los años pintar toda Argentina. Decir acá dejé mi marca, estuvo bueno, me llené de anécdotas, hice algo lindo, a la gente le gustó”, finalizó.

En la mañana del pasado viernes, el intendente Ulpiano Suarez se reunió con Martín Ron en el Salón Amarillo. Durante el encuentro, el mandatario y el muralista dialogaron para iniciar un proyecto conjunto en el cual su arte comience a reflejarse en las paredes de la Ciudad de Mendoza.

Sobre Martín Ron

El muralista argentino se especializa en escalas gigantes. Para este artista, pintar es una forma de vida, ya que comenzó a hacerlo desde muy pequeño, con tan solo diez años. Cada una de sus obras está guiada por el impecable gusto que tiene por el arte, el cual lo ha llevado a dejar su huella en las ciudades más importantes del mundo.

Martín Ron trasciende el arte tradicional y explora con nuevos colores, estilos y conceptos que convierten sus obras en únicas y exclusivas. Nacido en Buenos Aires, a partir de los muros que realizó en las calles de Tres de Febrero, llegó a otras provincias de Argentina y escaló hacia España, Estados Unidos, Australia, Turquía, Rusia, Bélgica y Reino Unido.