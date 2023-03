Marinelli: “Queremos conformar un fondo permanente de inversiones para obras hídricas”

Este lunes, el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli y el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, visitaron la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Santiago de Chile, para avanzar en el acuerdo de asistencia hídrica con el subdirector general y representante regional del organismo para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin.

Acompañados por la Jefa de Gabinete de Irrigación, María Teresa Badui y la líder del Programa Regional de la FAO, Maya Takagi; la coordinadora del Programa de Campo, Hivy Ortiz, y la especialista en Recursos Hídricos Beatriz Reutter, comenzaron a delinear los ejes de trabajo y montos de asistencia para la colaboración técnica.

“En enero, el Gobernador firmó con el director a nivel mundial de FAO un convenio marco de colaboración. Allí, el representante regional invitó al Gobernador a seguir esta charla en la sede en Santiago de Chile, y allí acordamos pautas generales. Ya venimos teniendo reuniones con especialistas que nos han puesto a disposición y vendrán a Mendoza en unos días. La idea es firmar el documento en Mendoza, en abril, con la participación del representante de FAO a nivel regional”, aseguró Marinelli.

“Este acuerdo viene a complementar el Plan para el Sector Hídrico 2030-2040-2050, con características quizá un poco más generales, y cosas particulares. También implica un fortalecimiento institucional en materia de mediciones, para que podamos tener más acertado el pronóstico de riego, es decir, cuando medimos la nieve en la montaña poder saber mejor cuál es la disponibilidad en los distintos tramos del sistema de riego. Además, un fuerte componente del Plan es crear un fondo de inversiones permanente para las obras hídricas, que no existe en Mendoza y muchos reclaman”, amplió el funcionario.

En cuanto a la creación de un fondo permanente de inversiones, Marinelli sostuvo: “Vamos a construir un sistema de financiamiento que en Mendoza no existe. A nivel nacional existe el Programa de Prosap, que es del BID, a partir del cual la Nación decide a quién le da el crédito de acuerdo a los proyectos. Mendoza ha tenido varios de esos créditos y de hecho estamos ahora preparándonos para el próximo año con dos proyectos muy grandes, en Lavalle, en los canales Jocolí y Tulumaya, con una inversión de casi 40 millones de dólares. La idea es construir un sistema permanente, no espasmódico y que no responda a voluntades de terceros, sino que tengamos ante la nueva realidad hídrica, el cambio climático, permanentemente inversiones en todos los sectores”.

“Si queremos planificar una Mendoza hacia el futuro, y tener la posibilidad de mantener las actividades que tenemos e incluso incursionar en algunas nuevas, tenemos que poder manejar el recurso hídrico, dentro de nuestras posibilidades, de la mejor manera posible”, agregó.

“Una parte del Plan -continuó- busca una fuerte capacitación hacia la organización de usuarios, no solamente para fortalecer la Gobernanza, sino también para poder descentralizar decisiones y ser más eficiente en la gestión en todos los tramos del riego, fundamentalmente en temas que tengan que ver con conocer los costos de operación y mantenimiento”.

En cuanto a la instancia de colaboración entre FAO e Irrigación, el Superintendente manifestó que “FAO ya tuvo en Mendoza dos misiones que han dejado muy buenos planes y muy buena capacitación para los profesionales que participaron en los proyectos. Se apunta a eso: a seguir fortaleciendo las instituciones, capacitando a nuestra gente y discutiendo los temas con expertos mundiales”.