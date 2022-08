Marcharán para protestar contra el maltrato a perros de San Martín a manos de un supuesto psicópata

Residentes del departamento de San Martín están preocupados por la aparición casos de perros de la calle con signos de aparente tortura, que serían producto de la acción de una persona que los ataca para maltratarlos. Luego del conocimiento de varios casos, los vecinos de la zona decidieron convocar a una marcha, para este jueves a partir de las 19. Las protestas se realizarán desde la Terminal de San Martín y también en el “Kilómetro 0″ de Capital, en la intersección de San Martín y Garibaldi.

El reclamo se organizó a través de la red social Facebook y se ha denominado “Marcha de las luces”. La idea es que las personas que concurran tendrán las linternas de sus celulares prendidas. Además, podrán decir “presente” con su mascota canina, que deberá estar con sus respectivos collar y correa. Por otra parte, piden panfletos, pancartas, pañuelos y banderas naranjas para concientizar sobre los casos que están sucediendo y alertar sobre el maltrato animal.

TODOS LOS ANIMALES QUE FIGURAN EN EL VIDEO SON LAS VICTIMAS REALES DEL ASESINO SERIAL DE SAN MARTIN MENDOZA Se viene otra MARCHA. Esta vez por los perros torturados de San Martin. "MARCHA DE LAS LUCES" Quien se suma? Serán dos marchas simultáneas...una en San Martin y otra en Mendoza Capital... PACÍFICA ( NO SE ACEPTARA NINGUN ACTO VIOLENTO NI INFILTRADOS) Jueves 25/08 a las 19 hs en la Terminal de San Martin y de allí a la fiscalía y en km 0 de Capital. No queremos convivir con PSICOPATAS ni ASESINOS SERIALES. Encenderemos las linternas de nuestros celulares. Podés llevar a tus amigos de cuatro patas con correa. Y también pancartas, pañuelos y banderas naranjas. Panfletos que ayuden a tomar CONSCIENCIA de que dejar 5 minutos solos a nuestros amigos puede significar la muerte. Súmate y asistí. DIFUNDI. Posted by Anam Tiger Kara on Monday, August 22, 2022

“Alrededor de este caso, muchos activistas, rescatistas, protectoras y ONG están trabajando intensamente. Desde la intendencia, Policía, cuerpo de veterinarios y división de criminalística están movilizados. Se ha movilizado todo el departamento alrededor de este caso, por lo asombroso de la crueldad y la perversión del sujeto o los sujetos que llevan adelante esta aberración”, comentó Oscar Mellado, abogado animalista y partícipe en este acontecimiento.

Las causas de esta serie de maltrato están radicadas en la oficina fiscal 12, donde la Dra. Blanco es la que está llevando adelante esta investigación. La letrada tiene líneas investigativas que aún no puede revelar para no frustrar la pesquisa. “Están detrás de algunas personas que estuvieron aprehendidas por esto. Las causas son por maltrato y actos de crueldad animal, plasmadas en la ley 14.346. La cuestión es muy grave, ya que no es un solo hecho, sino que son diez hechos independientes”, agregó el abogado animalista.

Oscar Mellado es parte de la investigación y actúa como asesor jurídico e integrante de la ONG Asociación Reencuentro por la Vida Animal (Asoreva). Esta organización participa con el fin de ayudar a los animales callejeros y de “trabajar desde la creación de normas que promuevan los derechos de los animales y contribuyen, desde su lugar, a la protección del animal maltratado y abandonado”, según expresan.

Por ello, Mellado menciona la pena con la que se puede condenar al responsable o responsables de estos hechos que conmocionan. “Cuando se trata de hechos independientes, la pena máxima puede ser de 8 a 10 años de prisión. Me ha tocado actuar en numerosos juicios similares a este caso como parte querellante y abogado de la institución”, agregó.

Además, destaca que estos hechos no son aislados y tienen una relación. “Lo que es destacable es que no está separado ante la conducta contra otros seres humanos. Estos asesinos exhiben hechos de esta naturaleza. Muchos empiezan de niño o adolescentes, haciendo daño a animales. Hay un hilo conductor en estas cuestiones”, resalta el letrado.

“Nosotros pedimos que se incentive la investigación y se haga todo lo que se deba hace para encontrar a los criminales y que se encarcele. Queremos ayudar y dar este grito en las marchas en favor de los sin voz, los más indefensos y vulnerables del planeta”, culminó Oscar Mellado.

Consultado por las heridas que se manifiesta haber encontrado en los animales, entre los que hay alguno que fue rescatado de un canal, Ricardo Floriani, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Mendoza, descartó por completo que esto se haya producido por la misma acción del perro por querer salir del canal. “Es imposible que el perro se produzca eso en las uñas a causa de querer salir de un canal. Los perros cuando quieren salir de algún lugar como este, el daño que se produce es menor, y en todo caso se vería en las patas de adelante, nunca en las cuatro patas. No hay forma de que se hagan ese daño solos. Es evidente que hubo alguien que intervino e hizo mucho daño. Se necesita algún tipo de herramienta para provocar tal lesión. Es una barbaridad, es tremendo”, expresó el veterinario.

“No es una lesión por desgaste, esto es una acción mecánica en la que la uña se arranca. Es posible que se haya utilizado un elemento como una pinza, para tirar de la uña y sacarla completamente”, agregó.

En cuanto al tratamiento de estas heridas, todo depende del grado de lesión. Llevan tiempo y hay que darle todo tipo de antibióticos para poder hacer una curación por completo. “Es un método de la antigüedad, donde a la gente se le arrancaba la uña para torturarla”, dijo, indignado, Floriani.

A modo de conclusión, el veterinario especialista opinó que estos casos son muestra del momento que vive la sociedad y los maltratos que sufren los animales día a día por diferentes causas: “Esto es un síntoma más de la violencia que se puede percibir en una sociedad que está cargada de actos violentos desde varios aspectos. Esto es un impacto más fuerte, ya que hay animales implicados, hay sangre y heridas graves. No deja de ser una patología más de una sociedad que cada vez está más violenta en cuestiones de todos los días, lamentablemente”.