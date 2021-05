Mansión Stoppel: un sitio para disfrutar del arte y la gastronomía

En el marco del Día de los Museos inauguró el espacio gastronómico del museo Carlos Alonso - Mansión Stoppel, en avenida Emilio Civit. Será administrado por la empresa Broda de la familia Barbera y el encargado será el artista plástico local Jonás Fernández Muñoz.

Así, los visitantes al Museo Alonso podrán observar que se ha realizado la instalación de una cafetería inspirada en el jardín, los balcones y la sala de la vieja mansión. Desde el gobierno también explicaron que a partir de ahora se podrá disfrutar de mesas orientadas al norte con un entorno arbolado las cuales tendrán vajilla que fue realizada por artistas mendocinos. Además, indicaron que se recuperó la cava en el subsuelo de la casona donde se podrán degustar vinos mendocinos con un ambiente realmente acogedor.

En los últimos tiempos, el gobierno de Mendoza ha realizado licitaciones para abrir espacios gastronómicos en los principales museos y espacios de Arte de Mendoza, como por ejemplo el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), entre otros. Esta iniciativa ha generado fuertes críticas desde los artistas de Mendoza, quienes consideran que se deben priorizar otras acciones previas a la apertura de estos espacios (ver aparte).

Hace poco más de una semana, se dieron a conocer detalles sobre los espacios que se concesionaron e indicaron que los lugares que se van a utilizar estaban ociosos dentro de los espacios culturales y que no se utilizarán aquellos destinados a muestras. “El objetivo es dotar de servicios a los museos, para convertirlos en sitios más atractivos”, dijeron en Cultura.

La ministra de Cultura, Mariana Juri, señaló que esta fue una hermosa oportunidad para celebrar el día de los museos. “Es la forma en que comienzan los círculos virtuosos entre el sector público y privado. No hemos resignado ningún espacio sino que sumamos una propuesta que excede lo gastronómico”, dijo la funcionaria.

Santiago Barbera, por Broda, aseguró que el interés del grupo empresario es apoyar el arte como valor de la sociedad y como una forma de aportar como mendocinos.

Horacio Chiavazza, titular de Patrimonio, dijo que esta ocasión tuvo especial relevancia porque muestra cómo son los museos frente a los nuevos desafíos impuestos por la pandemia. “Es una forma de poner la cabeza y el músculo para enfrentarlos (a los desafíos), para salir de la incertidumbre”.

Jonás Fernández Muñoz remarcó que ya ha trabajado para la familia Barbera y que el espacio donde se abrió la propuesta gastronómica es un lugar muy lindo. También contó que comparte el reclamo de los artistas. “Yo, por mi parte, hago lo que puedo. Me parece bien que se reclame por algo por lo que se cree justo”.

Uno de los emprendimientos que más generó polémica – al menos en redes sociales y en la comunidad artística- es el previsto para el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli (ECA). De este lugar se explica que su café brindará la posibilidad de “disfrutar de un excelente momento rodeados de arte en pleno centro de Mendoza”. En el pliego de la licitación se indica además que el espacio incluye la prestación de los servicios de catering para eventos que se realicen en el lugar, expendio al público en general de productos de restaurante, cafetería, casa de té, confitería, pastelería, bar, vinería y cervecería.

De todas maneras se aclara que se podrá elaborar comida en el espacio concesionado siempre y cuando requieran escasa cocción en cocina y no se generen grasas, humos ni olores que afecten la funcionalidad del edificio, de sus visitantes y trabajadores; y que en ningún caso los servicios gastronómicos a prestarse podrán consistir en expendio de productos de panchería, comidas al paso, pescados, mariscos y parrilladas.

También contempla el uso de las cocinas y de un depósito anexos a esta sala. En tanto, también se prevé el uso de la vereda y el ingreso por calle 9 de julio para este propósito.

Resta decir que tanto el museo Alonso, como el Moyano y el Fader tienen la concesión ganada por la familia Barbera. Respecto del ECA, se abrió la licitación con un solo oferente y están a la espera de la presentación de la documentación.

En el Museo Provincial de Ciencias Naturales Juan Cornelio Moyano, en el parque General San Martín, la empresa que ganó la licitación realizó una propuesta que aprovecha los espacios abiertos, armoniza con el entorno y el marco arquitectónico que ofrece el edificio del museo, que es Monumento Histórico Nacional.

El Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú - Casa Fader, de Luján, tendrá mesas dispuestas en su jardín con orientación a las montañas. “Se ofrecerá la mejor gastronomía, sirviendo de paso previo a lo que puede constituir un raid de visitas por viñedos y bodegas, en lo que constituye el distrito de las bodegas de Luján de Cuyo”, explican desde Cultura.

Artistas se manifestaron durante la inauguración del espacio gastronómico. Jose Gutierrez | Los Andes

Protestas durante la inauguración

Una veintena de artistas mendocinos se manifestaron en la puerta de la mansión Stoppel. Laura Rudman, de la Asamblea de Artistas y Trabajadores Visuales de Mendoza indicó que no están en contra de que existan museos y restaurantes y que no hay una “polémica” sino que hay un alerta y movilización de un colectivo de trabajadores, que vienen siendo precarizados desde varias gestiones. “Concretamente en la pandemia hemos estado abandonados. La política cultural de este gobierno es no hacer nada”, dijo Rudman. Señaló que la preocupación real es que desde el ministerio de Turismo y Cultura no hubo políticas culturales planteadas más que repartir bolsones de alimentos o hacer un sitio web mientras se paralizó la gestión cultural.

La Asamblea publicó un comunicado en el que señalan que esta noticia vino a rebalsar un malestar histórico frente a la ausencia de políticas culturales. Indicaron que en los próximos días realizarán un pedido de informe completo de gestión, como primera serie de acciones a desarrollar, al Ministerio de Turismo y Cultura sobre las políticas y programas desarrollados hasta el momento respecto de las Artes Visuales en los espacios y museos de arte de la provincia de Mendoza, en el que se esclarezca la nómina del plantel de trabajadores y directores (organigrama) y sus funciones, los presupuestos asignados a cada organismo, los proyectos institucionales, las licitaciones destinadas a estas áreas y los recursos técnicos con los que cuentan