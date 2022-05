Mañana se verá un eclipse lunar “perfecto” desde Mendoza: será total y con luna llena

Este domingo Mendoza será testigo de un fenómeno excepcional ya que coincidirá un eclipse total de luna llena con un horario y posición del satélite ideal para apreciarlo de la mejor manera posible. Además, se podrá observar la “luna roja” y el evento será lo suficientemente largo para disfrutar en toda la provincia. En algunos lugares, como en Ciudad, habrá actividades especiales para mirarlo.

En diálogo con Los Andes, la doctora en astronomía Beatriz García destacó que no se tratará de un eclipse cualquiera, ya que el de mañana será con una luna llena y con las condiciones ideales para mirarlo en su máximo esplendor. “Si bien eso ocurre dos veces en el año, no siempre es de noche donde uno vive y no siempre es visible desde Argentina o Mendoza”, explicó. De hecho, el último eclipse total que se pudo ver desde la provincia fue en la madrugada del 21 de enero de 2019, “y el próximo va a ser en agosto de 2026″, adelantó la especialista.

El fenómeno se da “en el momento en que la luna pasa por detrás del cono de sombra de la Tierra”, por lo que los dos cuerpos quedan alineados perfectamente con el sol. En ese momento, “si bien la Tierra bloquea la luz del sol, por el borde de la Tierra pasa la luz, que se dispersa con la atmósfera y cambia de dirección”, detalló García. Y continuó: “Ese cambio no es el mismo para todos los colores del espectro electromagnético y el azul, por ejemplo, se desvía mucho, pero el rojo se desvía poco y sigue de largo casi en línea recta”.

Esa particularidad da lugar a uno de los aspectos que más atrae a la gente, ya que “esa luz roja que sigue de largo por el borde de la Tierra incide finalmente sobre el disco de la luna, y por eso la vemos roja”, reveló García con respecto a porqué se da la famosa “luna roja” que también se podrá ver este domingo. Aunque, como siempre aclara, el color no es netamente rojo sino “un poquito anaranjado”.

Pero eso no será lo único especial de este eclipse total de luna llena, sino que también hay otros aspectos que lo harán singular. García, quien también es responsable de Educación y Difusión del Observatorio Pierre Auger Sur, expresó que el momento del eclipse “va a ser una situación perfecta para verlo”, ya que “la luna va a estar en la máxima altura, prácticamente sobre la superficie del horizonte, a 75 grados de altura, mirando hacia el Norte y bien alta en el cielo”.

El momento perfecto

El instante ideal para apreciar el eclipse total de luna llena será exactamente a las 0.29 del lunes, “cuando la luna queda completamente cubierta”. Sin embargo, “a la 1.11 es el máximo del eclipse total, cuando está en el centro de la sombra”, advirtió la astróloga Beatriz García. En total, el fenómeno durará cerca de tres horas y media, “va a empezar a las 22.30 y a las 23.30 inicia el eclipse parcial, cuando ya vamos viendo que la sombra de la Tierra va tapando de a poquito la superficie de la luna”. “Así se va a seguir desarrollando hasta que a la 1.54 la luna empieza a abandonar la sombra de la Tierra y vuelve a ser iluminada por completo por el sol”, terminó de explicar García.

La luna saldrá a las 18.25 del domingo y se volverá a esconder a las 8 de la mañana del otro día. “Es decir que tendrá todas esas horas recorriendo el cielo, y en el momento del eclipse va a estar casi hacia el Norte exacto, y a una altura elevada, casi en su máximo”, destacó la especialista.

Y agregó: “Se va a encontrar en una posición muy buena, por lo que se va a poder ver aunque la gente esté rodeada de casas. Simplemente hay que buscar un lugar donde pueda mirar la luna”. La única forma de que esto no sea así, señaló, es que el cielo esté nublado.

Si las nubes lo permiten, será la noche ideal para ver un fenómeno que pasará una vez en siete años. “En el momento del eclipse uno tiene más posibilidad de distinguir los accidentes sobre la superficie de la luna porque no encandila la luz del sol”, manifestó Beatriz García. De manera que, agregó, “si alguien tiene binoculares o un pequeño telescopio, aunque sea de juguete, es el momento para sacar todos estos instrumentos ópticos y aprovechar. También salen lindas las fotos con celulares”.

Actividades especiales

La Ciudad de Mendoza se ha preparado especialmente para la ocasión, ya que a partir de las 22 del domingo el predio del Parque Cívico estará a disposición de todos los vecinos que quieran ir a mirar el eclipse total de luna llena.

La cita se enmarca en el programa Astroturismo, que el municipio lleva adelante junto a la organización Firmamento desde hace 8 años.

En el lugar, que está ubicado en la intersección de calles Peltier y España, habrá un especialista que mostrará con telescopios y una pantalla los detalles del fenómeno astronómico. El evento, que será libre y gratuito, estará acompañado de un show musical, DJ y food trucks “para que los presentes puedan disfrutar de este grato encuentro”, según informó el municipio.

La astróloga Beatriz García señaló que “los eclipses de luna no son riesgosos de ninguna manera”, por lo que es una ocasión ideal para “que la gente se junte para este tipo de fenómenos, es siempre muy lindo y atractivo”. En cuanto a recomendaciones, explicó que “siempre es preferible estar en un lugar oscuro para observar un fenómeno astronómico que sucede de noche, pero en el caso del eclipse de luna se va a distinguir igual, aún con contaminación lumínica”. Aunque, insistió, “se va a poder ver desde cualquier lugar de Mendoza”.