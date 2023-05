Malvinas: “Por fin tenemos nuestro lugar donde ir a dejar una flor”

“Cuando se pierde una vida humana no hay ganadores; prevalece una fuerza sobre otra, pero no gana una guerra”, sostuvo, emocionado, el mendocino Alejandro Rodríguez, veterano de guerra de Malvinas, que hace unos días participó de la inauguración del nuevo Memorial Malvinas Argentinas, ubicado en el Parque Central.

Alejandro Rodriguez ex combatiente y Veterano de la guerra de Malvinas Foto: José Gutierrez / Los Andes

El lugar busca transmitir la admiración eterna y respeto perpetuo a cada uno de los 15 héroes mendocinos que dejaron su vida en la contienda: Pedro Giachino, Miguel Alfaro, Juan Bedini, Néstor Castro, Juan Escudero, José Faur, Jorge García, José Granados, Daniel Manzotti, Osvaldo Martínez, Eduardo Miguel, Gerardo Miranda, Sergio Moyano, Ibanor Navarro y José Vázquez.

Nacido el 15 de enero de 1963, Alejandro, que vive en Las Heras y pertenecía al Ejército, llegó a Malvinas casi de casualidad. Le tocó acudir con el Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavía. “Me tocó una misión especial, dar seguridad a un helipuerto entre Darwin y Ganso Verde. Quedamos aislados, sin comunicación. Poco después nos dimos cuenta de que estábamos en guerra por los bombardeos que escuchábamos”, explica Alejandro. Y continúa: “El 27 de mayo los ingleses comenzaron a bombardear un regimiento muy cercano y luego nos tocó a nosotros. Cuando salí del pozo para aprovisionarme, un proyectil me pegó en la cara, en el pómulo izquierdo, perdí piezas dentales, me fracturé el maxilar y el proyectil salió por la nuca. La mayoría estábamos heridos hasta que nos trasladaron a un hospital. Perdimos la noción del tiempo. Mi proceso de recuperación fue muy doloroso. Pasé por varios hospitales, entre ellos el de la Base Naval Puerto Belgrano; luego el Hospital Militar de Bahía Blanca y finalmente al de Campo de Mayo. Me dieron el alta en septiembre de 1982. A partir de ahí volví a mi lugar de origen y todo lo que pasó después es historia conocida”.

Pasados los años, las dos asociaciones que se habían creado en Mendoza tuvieron el objetivo de fundar un memorial que homenajeara no solo a los caídos, sino a todos los héroes: a los que pudieron regresar y rearmarse, y a quienes fallecieron después de la contienda. “Siento una emoción profunda porque por fin tenemos un lugar donde llevar una flor, acercarnos el Día del Padre o en cualquier otra fecha. Este memorial no había podido concretarse por distintos motivos, problemas económicos, políticos. Hoy siento que somos reconocidos por la sociedad, por eso me enorgullece pensar que no pasamos desapercibidos”, indica. Agrega que es un orgullo saber que el primer héroe fue el capitán Giachino quien, más allá del bulevar que lleva su nombre, su recuerdo sigue ahora vivo en este memorial.

“Lo dimos todo, pero ellos, los héroes mencionados en esta placa, lo dieron mucho más y me llena de satisfacción tener un lugar de reunión, un punto de evocación y memoria. No me siento un héroe, fue un honor pelear por mi país y volvería a hacerlo. Creo mucho en este país, tenemos el potencial y ojalá que las banderas argentinas sean más frecuentes, no solamente por causas relacionadas con el fútbol. Malvinas y el fútbol unen a los argentinos”.

“Lo trágico tiende a olvidarse”

Ariel Sevilla, profesor de Historia e historiador mendocino, sostuvo que este hito material -el memorial- representa una muestra de lo que se viene contando respecto de Malvinas y que, lamentablemente, muchos desconocen u olvidaron.

“Quizá porque fue traumático y uno tiende a olvidar esos hechos”, manifestó, para hacer referencia al proceso de desmalvinización vivido en un principio, es decir, “dejar de lado o no querer saber ni comprometerse con los héroes de Malvinas”. Para el historiador, el memorial ayudaría a que los argentinos, en este caso mendocinos y mendocinas, recuerden que el país estuvo en guerra y que una gran cantidad de combatientes perdió la vida mientras que otros tantos decidieron quitárselas por propia decisión debido a las secuelas psicológicas y físicas que sufrieron.

Detalles de la obra

La obra respeta y se adapta a la linealidad del Parque Central. Consta de unos 50 metros de largo y 10 metros de ancho. Tiene una explanada construida en hormigón armado y la estructura del monumento (de 50 metros de largo y 2 metros de ancho) construida con tabiques de hormigón armado sobre los cuales se colocaron las chapas de la fachada.

Como pieza principal y única, el muro Malvinas refleja en sus dos caras principales la dualidad que cualquier hecho memorable trae aparejado: historia y homenaje; dolor y celebración; soberanía y pérdida.

Su cara principal, metálica y traforada, arroja luz sobre los acontecimientos más relevantes en forma de cronología histórica, acerca de la gesta de Malvinas, desde sus inicios hasta la situación actual por la soberanía del territorio. La otra cara, pétrea y austera, materializa el recorrido de los héroes caídos y rinde homenaje a los 15 héroes mendocinos que dieron su vida en representación de todo el pueblo argentino. Además, se plasmó la llama votiva, en homenaje a los caídos en la gesta de Malvinas.

Inauguración

El intendente Ulpiano Suárez encabezó este acto en el que quedó encendida la llama votiva y al descubierto la placa distintiva de esta creación. Los trabajos forman parte del Plan de Obras 2023 y su concreción se dio tras haber sido determinado el proyecto ganador en el Concurso de Propuestas de Ideas y Materialización Memorial Malvinas.

“Hoy no es un día más para ninguno de nosotros, hoy es un día que llevaremos siempre en nuestra memoria. Porque podemos decir que estamos dando un paso más, un paso muy importante para construir futuro a partir de la memoria. Y lo hacemos desde el reconocimiento a la entrega y a los valores de quienes hoy nos acompañan aquí y de quienes no volvieron con vida de las islas. Valores que hoy más que nunca debemos rescatar. Sólo con una memoria activa podemos construir un futuro mejor”, indicó el intendente.

Por su parte, el gobernador Rodolfo Suárez sostuvo: “Desde lo que ocurrió, desde el proceso, de la búsqueda de la verdad, desde la legitimidad que tenemos sobre las Islas Malvinas”, sostuvo, para agregar: “También podemos hacer un análisis desde el aspecto de cómo recuperarlas en este proceso democrático sin una guerra, con el dolor que todo eso implica para los seres humanos, pero también enfocarnos en el honor de estas personas, estos excombatientes que nos acompañan y de todos aquellos que nos dejaron en las Malvinas”.

Oscar Flores, en representación de los veteranos de Malvinas manifestó: “En nuestras islas están ellos y en el océano Atlántico Sur, están ellos, nuestros 649 caídos en combate, más unidos que siempre en la custodia eterna de nuestro territorio y mar argentino. Y por la memoria de esos valerosos combatientes pido la unión de todos los veteranos de guerra de Malvinas y que dejemos de lado diferencias y mezquindades, para que unidos, como en 1982, continuemos llevando a cabo esa dura batalla que es la de malvinizar. Vaya nuestro reconocimiento al señor gobernador, al señor intendente de la Ciudad de Mendoza y a los profesionales que pudieron concretar este hermoso y valorado proyecto que enaltece el recuerdo de todos los veteranos, especialmente el de los caídos y a los que aquí están presentes”.

Por último se hizo entrega de reconocimientos por parte de los veteranos al intendente Ulpiano Suarez, al gobernador Rodolfo Suarez, a la directora del Colegio de Arquitectos, Leticia Martínez y al arquitecto ganador del concurso, Ulises Gómez.