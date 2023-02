Madre de Fernando Báez Sosa tras la condena a los acusados: “Sentí emoción y paz en mi corazón”

La madre de Fernando Báez Sosa aseguró hoy que salió “muy conforme” con la sentencia que condenó hoy a los ocho acusados por el crimen de su hijo y que sintió “emoción al escuchar prisión perpetua”.

“Después de tres años de espera sonó fuerte el veredicto cuando dijeron perpetua. Sentí emoción y paz en mi corazón. Sé quiénes fueron los que asesinaron a mi hijo y ahora tengo un poco de calma”, dijo Graciela Sosa esta tarde durante una conferencia de prensa realizada en Dolores.

Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa, dijo esta tarde que el dolor que sienten por la ausencia de su hijo es “perpetuo” y que le resulta “muy difícil” perdonar a los asesinos.

“Perdonarlos es muy difícil. A mí me arrebataron un hijo que solamente había ido a divertirse. Mi hijo regresó pero en un cajón cerrado del que nunca más va a salir”, expresó la mujer y agregó: “La ausencia de Fernando también es perpetua y nuestro dolor es perpetuo, para siempre.”

“Empieza una nueva etapa en nuestra vida para que sea sentencia firme. Ahora realmente haremos nuestro duelo y a aprender a convivir con el dolor. Ahora puedo sonreír un poco y sigamos como podamos nuestra vida”, remarcó.

sobre el proceso de atravesar el juicio y ver los videos que probaron el asesinato, Graciela Sosa dijo qué fue lo más duro de las instancias: “En realidad, todas fueron muy difíciles. No es fácil ver como asesinan a tu hijo. No podía dormir de noche, siempre pensando en mi hijo levantando su mano implorando piedad, cosa que no ocurrió. En ningún momento vi una riña, solamente vi en el suelo tirado un chico mientras los otros le daban patadas”.