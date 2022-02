Luciana Ponce, Reina de Malargüe: “Los malargüinos vivimos la Vendimia en la piel”

Luciana Ponce es la flamante Reina de Malargüe. Tiene 22 años y, con voz dulce y emocionada, cuenta que días atrás vivió “una noche mágica y un momento soñado” en la Vendimia de su departamento. Para ella la elección fue toda una sorpresa y es que, desde un primer momento, su intención fue disfrutar al máximo la experiencia, más allá de cualquier resultado.

- ¿Cómo viviste la fiesta?

- Fue un momento lleno de una mezcla de emociones hermosas que cuesta describir, mucha emoción y los nervios que no dejan de estar presentes. Pero lo viví tranquila porque me propuse disfrutar cada momento desde que me presenté para candidata. Quería que fuera una experiencia inolvidable, fuera cual fuera el resultado. Viví la fiesta con mucha felicidad, me encantó y se notó cómo todos los malargüinos vivimos la Vendimia en la piel.

- ¿Qué sentiste cuando te nombraron como Reina? ¿Qué se te cruzó por la cabeza?

- Fue una noche mágica y un momento soñado, uno no imagina que va a vivir algo de semejante magnitud, y realmente fue algo hermoso que me generó mucha alegría y felicidad. Fue una sorpresa y me sentí orgullosa del lugar que mi pueblo amado me estaba brindando.

- ¿Por qué te postulaste? ¿Siempre fue tu sueño?

- Cuando me lo propusieron pensé un poco por cosas de la vida, pero realmente siempre supe que era un sí, era algo que me nacía de adentro. Mi familia y amigos me incentivaron a hacerlo, pero sabían que era mi decisión. Sentí mucho apoyo de todos ellos y eso me impulsó.

Brenda Luciana Ponce

- ¿Qué significa para vos este reinado?

- Significa la representación de mi pueblo. Las reinas antes se elegían dentro de las viñas, eran mujeres cosechadoras, siento que esa mujer intentaba representar el rol de ella a la par del hombre como una trabajadora, entonces siento que hoy representamos lo mismo: nuestro pueblo, las personas que viven en él, el trabajo que realizan día a día para tener una vida digna. Me gusta mucho la parte que me toca, significa mucho para mí. Amo mi departamento, aquí nací yo y toda mi familia, lo llevo en la piel.

- ¿Cómo crees que vas a representar a tu departamento?

-Es algo maravilloso de vivir, que pretendo hacerlo con mucha responsabilidad y compromiso, que voy a disfrutar porque me nace desde adentro. Me esfuerzo mucho en cada cosa que hago, soy muy transparente, siempre quiero hacer todo al máximo. Y espero hacerlo de la mejor manera, estoy poniendo todo de mí. Amo mi departamento, conozco sus culturas y tradiciones.

- ¿Hay alguna otra reina en la familia?

- Soy la primera reina de la familia, estoy inaugurando el sentimiento. Tal vez en algunos años tenga alguna hija o sobrina reina.

- ¿En qué consiste tu proyecto social?

- Mi proyecto está basado en la asistencia a la gente de zona rural. Un poco tiene que ver con mi carrera. Quiero darles ayuda administrativa, brindarles acceso a créditos, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, monotributo, que muchos no tienen porque no están inscriptos en la AFIP. Esto los ayudaría a que, además, en un futuro tengan una jubilación. Muchas veces no logran tener estos beneficios porque no saben cómo gestionarlos, porque no tienen conectividad o computadora para hacer el trámite. También quiero ayudarlos con la salud, eso lo realizaré con profesionales. Por ejemplo, darles capacitaciones de primeros auxilios. Muchos tienen lejos los centros de salud de donde viven.

- ¿Cómo definís a tu departamento? ¿Qué es lo que más te gusta?

- Me encanta mi departamento porque es súper completo, se puede disfrutar en familia con amigos, atracciones en la ciudad, paisajes maravillosos, y de la gente que es muy cálida y amable. La gente que viene siempre quiere volver, hay mucho para disfrutar y sus paisajes son hermosos. Si les gusta la naturaleza tienen que venir a Malargüe, que jamás se van a arrepentir.

- ¿Qué le recomendarías a un turista?

- Es difícil porque hay muchos lugares. Pero podría ser la zona de los valles, la ruta a Las Leñas tiene muchos lugares hermosos, Valle Hermoso, Cajón Grande, La Payunia, es hermoso y tiene lugares majestuosos.

-¿A qué escuela fuiste? ¿Estudiás, trabajás, qué hacés de tu vida?

- Hice la secundaria una parte en la escuela Técnica Minera y después terminé en el colegio San José, en el cual hice también la primaria. Estudio para contador público en la Universidad del Aconcagua y trabajo en atención al público en el local de ropa de una amiga de mi hermana algunos días, por el estudio.

- ¿Estás de novia?

- Sí, estoy de novia desde hace dos años y medio con Elías.

- ¿Qué nos podés contar de tu familia?

- Mi mamá se llama Angélica, mi papá falleció hace más de un año y tengo tres hermanas. Ellas tienen familia, así que junto a mis cuñados y sobrinos somos una familia muy unida. Nos juntamos muy seguido y nos encanta compartir los domingos.

Tuve una niñez muy feliz, siempre se los agradezco a mis papás porque nos criaron con mucho amor, fueron muy presentes.