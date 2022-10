Lucas, el joven que destaca los sentimientos del General San Martín en un ensayo que obtuvo el primer puesto en un concurso.

Con su ensayo denominado “El sentir del pensamiento sanmartiniano”, en el que aborda el aspecto humano y sentimientos de San Martín, Lucas Inzirillo, estudiante de la Escuela Técnica 4-121 Técnicos Mendocinos de Villa Nueva, Guaymallén, obtuvo el primer puesto en el Concurso Sanmartiniano, un evento de gran trascendencia debido a la impronta que el prócer tiene en la provincia.

El adolescente de 17 años fue guiado y acompañado por el profesor Sergio Eschler, según sostuvo a Los Andes la directora del establecimiento, Lorena Curia, para resaltar: “Me pareció increíble este ángulo para mirar a un prócer y me llena de orgullo que un joven tenga una pluma tan profunda y un sentir tan particular hacia San Martín”.

Lucas dijo que escribió la monografía un domingo, en su casa, junto a su novia y gran compañera de ruta, Micaela Barrera. “Mientras jugábamos al ajedrez comenzamos a leer sobre San Martín. Apartamos el tablero y después de un rato noté que todos hablan de su grandeza, pero no de sus sentimientos. Allí surgió la pregunta sobre qué sentía el general”, relata.

“¿Qué habrá pasado por su mente y su corazón el pesar de dejar a su querida Remeditos para materializar su lucha? Las batallas que sorteó en su vida personal, las amenazas a su familia, su deseo de defender la libertad… así nace el título: ‘El sentir del pensamiento sanmartiniano’”, acota.

Y señala: “Me resulta interesante la astucia y voluntad aplicada del general para lograr tan imponente objetivo; su capacidad de liderazgo y planificación para saltar los límites y luchar por lo justo”.

El ensayo expresa: “No todos sabemos quién es el ´soldadote’, como lo llamaban en la casa de los Escalada o ´el andaluz’, llamado así porque tocaba la guitarra y hablaba al modo de aquella tierra. No solo fue ese político militar, como lo define Wikipedia, el gran propulsor de la independencia de Argentina y sus países hermanos. Fue más que un general o un político, esos son solo cargos que solo podría llevar a cabo un hombre tan grande como nuestro prócer, con una visión clara y estratégica sobre la realidad. Entonces ¿Quién es San Martín y por qué es un héroe magno cómo señala su himno?”. El escrito agrega:”Personalmente lo llamo ´magnánimo’. Porque sus jerarquías institucionales jamás ocultaron sus sentimientos y objetivos por construir la paz, más allá de las diferencias políticas y religiosas apuntó más alto, más allá de los problemas de racismo heredados del sistema colonial, más allá del que dirán, supo ser determinante en las situaciones más complejas tanto en su vida política, militar como en su vida personal. Probablemente se preguntarán: ¿Qué sabe este chico de cómo era San Martín?”.

Lucas aclara en su escrito que por razones de azar temporal no coincidió con él “pero admiro la astucia, honestidad y austeridad que requirió su obra y que dotó de manera magistral y genial. También me produce gran asombro cómo gestionó los miedos para que no lo cegara y el firme trazo que seguían las líneas de sus planes gracias a la seguridad en sus discursos previos a las batallas, palabras que salieron desde su contagiosa pasión por ser libres y que lo demás no importe nada”.

Más adelante, el joven expresa: “Su pasión contagia y se plasma en hitos y roles históricos destacados a la hora de ponderar el proceso de revolucionario, con aquel heroico arrojo de Cabral que se sacrificó para salvarlo, el reconocimiento a las Patricias Mendocinas que confeccionaron la aclamada Bandera del Cruce de los Andes, al pueblo de Mendoza que sostuvo el proyecto de independencia desde el compromiso y la participación popular”. Y continúa: “esa misma pasión que instaló en el corazón de los soldados, la que puso de pie a Manuel Belgrano, impulsó a Bolívar, Güemes y Rosas. Don José de San Martín no es un simple hombre, es un universo de ejemplos y valores que deberían imitar políticos, soldados, maestros, ciudadanos, vecinos, padres, madres, hijos y todo aquel que se haga llamar humano, al final del día él dejó su vida por la posteridad”.

Lucas habla de la validez e importancia que tienen los monumentos con placas de bronce, palabras llevadas por el viento sobre el General. Comenta que “nombramos calles, escuelas, libros y en las clases de historia. Sin embargo, ignoramos lo que nos dejó con amor y sacrificio, honremos a nuestro general defendiendo su legado desde la moral y la emocionalidad que le imprimió a cada una de sus deberes y responsabilidades que tenían como horizonte”.