Los vinos de la UTN, premiados a nivel nacional, ya tienen su cosecha 2022

Estudiantes de Enología de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza, realizaron todo el proceso para fraccionar 430 botellas de vino bonarda cosecha 2022. Los productos elaborados en esta casa de estudios ya han recibido varias distinciones a nivel nacional desde 2017.

Alrededor de 40 alumnas y alumnos de esta carrera fraccionaron y envasaron aproximadamente 350 botellas de UTN Bonarda 2022 y 80 botellas de UTN Bonarda roble 2022. Se ocuparon desde el lavado y desinfección, hasta el taponado de las botellas y luego del receso invernal se hará el etiquetado y el embalaje.

Desde la facultad destacaron que desde hace 5 años la casa de estudios se destaca por el Bonarda que elabora y enumeró los galardones recibidos:

– Medallas de oro y plata, 2019 (Concurso Bonarda Argentina)

– Medalla de oro, año 2019 (Vinus)

– Medalla de oro 2018 (Bonarda Argentina)

– Medalla de plata, 2017 (Bonarda Argentina)

Un vino aterciopelado

“Este año el vino salió muy bien, aterciopelado, suave, con mucha estructura y agradable en boca; tiene 14 grados de alcohol que no se sienten de ninguna manera, por eso también nos animamos por primera vez a hacer una partida de Bonarda Roble, que tendremos durante 3 meses en barricas, creemos que le va a aportar un toque distintivo llevándolo a una gama superior”, comentó el Coordinador de la Tecnicatura y Licenciatura en Enología, Héctor Bertona.

Las uvas son provenientes de la zona del límite entre El Carrizal y Barrancas, es decir, zona Luján- Maipú que, para este tipo de uva, es prácticamente una primera zona.

En tanto, la Licenciada Nadya Güizo, docente de las cátedras Enología y de las prácticas supervisadas resaltó el trabajo de los alumnos: “La verdad es que son súper participativos y colaborativos, se crea un ambiente de estudio súper enriquecedor fuera del tradicional cursado en un aula, se generan vínculos que hacen que quieran estar en la facu compartiendo y aprendiendo a la vez”, remarcó.

La Facultad ofrece la Tecnicatura en Enología (3 años de duración) y la Licenciatura en Enología (4 años). Al respecto, la licenciada Güizo manifestó: “es una carrera muy apasionante, de amplios conocimientos, con un perfil ingenieril; como ex estudiante y ahora como profe siempre me he sentido capacitada o con las herramientas necesarias para poder encontrar soluciones a los problemas que se nos plantean día a día en la rutina del trabajo”.

Por su parte, Bertona comentó: “tenemos ya algunos alumnos destacados que dirigen bodegas de primer nivel, tanto a nivel nacional como internacional, así es que la Universidad Tecnológica se va haciendo notar en cuanto a la participación de profesionales, pese a ser la universidad más joven en la Argentina en la formación de enólogos”.