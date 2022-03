Los museos dedicados a Malvinas se multiplican en el país: recuerdos y diversidad de objetos

El 2 de abril, alrededor del país se llevan a cabo infinitos actos de homenaje para los ex combatientes y caídos en la Guerra de Malvinas, pero también existen muchos museos sobre esta historia en particular. Algunos de estos espacios han sido creados por los mismos ex combatientes.

Fueron 649 argentinos los que murieron en combate contra soldados ingleses por el territorio insular que luego ellos ocuparon en 1833. Por esta gran razón, los museos están llenos de objetos y testimonios que cuentan la secuencia de los tristes episodios.

Buenos Aires: el Museo Héroes de Malvinas

El museo ubicado en la ciudad de Ensenada está montado en un hangar y comparte predio con el Museo Fuerte Barragán, donde está el fuerte desde donde se resistió el desembarco de los ingleses durante las invasiones de 1806.

En este espacio que rinde homenaje a los combatientes de Malvinas hay minas submarinas, torpedos, una balsa salvavidas del Crucero General Belgrano, una placa de una tumba del Cementerio Darwin, una hélice de Pucará, una ametralladora antiaérea y equipos de comunicaciones empleados en el conflicto.

Mendoza: cuatro museos sobre Malvinas

En nuestra provincia viven aproximadamente 345 veteranos y el territorio provincial cuenta con cuatro museos, el último fue inaugurado en el departamento de Maipú.

Los tres restantes se encuentran en las localidades de General Alvear, Tunuyán y Las Heras respectivamente. Además la provincia cuenta con un espacio denominado Paseo Héroes Mendocinos de Malvinas en el que se encuentra un monumento representado por un avión Mirage M5P.

Entree Ríos: el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas

Se encuentra ubicado en Paraná desde 2017. En la planta alta del edificio se puede recorrer una muestra sobre quienes participaron del conflicto.

En la localidad de Colón se guardan recuerdos, elementos y objetos en el Museo de Malvinas Zona Darwin, un espacio inaugurado en 2011 donde se exhiben entre otros objetos la mira de un avión antiguo calibre 762, bandas con vainas de municiones, ropa de guerra, fotografías y un espacio de reconocimiento a las 33 mujeres que fueron a Malvinas como instrumentistas y enfermeras.

La larga lista de museos en nuestro país

En la provincia de Santa Cruz, se encuentra el Museo de Guerra Malvinas Argentinas que se encuentra ubicado en Río Gallegos. Ofrece maquetas a escala que se destacan junto a elementos de todas las fuerzas armadas y fotografías.

En Río Negro se construirán dos museos nuevos y un memorial para conmemorar las Islas en la provincia. Además, se está realizando un relevamiento de bibliotecas para las actividades conmemorativas de la gesta de Malvinas.

En la ciudad de Ushuaia, Tierra del fuego, funciona el Museo Pensar Malvinas, que incluye una colección de elementos que recuerdan el conflicto bélico del 82 pero también comprende un repaso por la historia del reclamo de soberanía desde sus orígenes.

En Jujuy, Chubut, San Luis, Santa Fé, Entre Ríos y Neuquén también cuentan con sus propios espacios conmemorativos.