Los menores de 50 años son los más reticentes a vacunarse contra el Covid-19

Las personas menores de 50 años han reducido su interés por la vacunación como una forma de prevenir el Covid-19. En Mendoza y en el resto del país esto parece ser una tendencia. Sobre todo en aquella franja etaria que va de los 25 a los 35 ya que, según indican, consideran que no es necesaria otra dosis. En particular, porque regresó la sensación de que la enfermedad no va a afectarlos considerablemente.

“Los menores de 50 son el tema en todo el país, porque los mayores han ido a colocarse los refuerzos, el primero y el segundo pero se nota que en los menores, y sobre todo de los 25 a los 35 años son mas reticentes a ir a vacunarse”, dijo Iris Aguilar directora del Departamento de Inmunizaciones del ministerio de Salud provincial.

Por otro lado, dijo que muchos en ese rango consideran que no es necesario aplicarse otra dosis, pero que en la situación epidemiológica en la que nos encontramos esto no es conveniente. “En la situación que estamos hoy, con la variante Ómicron y sus subvariantes, si no tenés aplicado el refuerzo te transformás en alguien vulnerable. También hay que dejar de ver el beneficio individual, porque padres y abuelos se pueden contagiar. Debe ser un acto de solidaridad”, remarcó.

Vale destacar que en el mundo se habla de un crecimiento “silencioso” del Covid, en sus variantes, debido a que ha disminuido el número de hisopados y porque en los medios de comunicación ya no se trata el tema de manera exhaustiva. Esto hace que las campañas tengan menos impronta y, por lo tanto, menos personas acudan a los centros de vacunación.

No solo para las vacunas Covid

Aguilar indicó que esta situación ocurre no solo para las vacunas Covid sino para todas las que implican más de una dosis. “Por ejemplo, ocurre con la antitetánica. Debería colocarse cada 10 años pero lo real es que todos salimos corriendo cuando nos cortamos o pinchamos. Lo mismo con la hepatitis B, son tres dosis pero la mayoría se queda en el camino con la segunda”, detalló la médica especialista agregando que es algo característico en el joven adulto pero que igual hay que comprometerse a completar los esquemas.

En este sentido, Aguilar dijo que sin los esquemas completos la protección no es adecuada. Y que la mirada no debe quedar solo en los jóvenes y su salud sino que también hay que ver el impacto a nivel económico o de ausentismo laboral. “Es importante que alguien que está sintomático, en esta época de infecciones, vaya a hacer la consulta pertinente para tener el diagnóstico respecto de cualquier infección respiratoria. Para que, por ejemplo, no vaya a contagiar al trabajo”, dijo.

Para terminar, Aguilar señaló que hay provisión de vacunas, tanto Pfizer como Moderna y Sputnik y que continuarán con la campaña de vacunación tanto en los centros de inoculación habituales como en las escuelas. Por último señaló que se debe continuar con la ventilación en lugares cerrados, el lavado de manos y el uso de alcohol en gel.

Los vacunados según el monitor

Según el Monitor Público de Vacunación, administrado por el ministerio de Salud de la Nación, son 106.277.434 las aplicaciones en todo el territorio de vacunas contra el Covid.

En Mendoza, se han distribuido 4.768.558. De ellas, 1.737.322 corresponden a las aplicadas de primera dosis; 1.545.511 a la segunda dosis. En tanto, 11.230 son de dosis única; 54.045 de dosis adicional y 993.757 de aplicación de refuerzo. De esta manera, se han aplicado un total de 4.341.865 dosis aplicadas.

Resta decir, en este sentido, que Mendoza ocupa el quinto lugar en dosis aplicadas después de los principales centros urbanos del país, es decir, Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe.

Estado de los contagios en Mendoza

El gobierno de Mendoza, a través de su reporte semanal, que comprende datos recopilados del 29 de junio al 5 de julio de 2022, ofreció el reporte de estado de situación repecto de la presencia de Covid en el territorio provincial. En cuanto a la cantidad de casos de COVID-19, se registraron 2.516 determinaciones a través de las cuales se confirmaron 805 nuevos casos. Afortunadamente, no hubo fallecidos en este período.

En cuanto a los contagios por grupo etario, la franja de los 15 a los 59 años es donde más contagios se producen. Sigue manteniéndose en el 80,9% de los infectados. En tanto, el promedio de edad de recuperados es de 41 años, de fallecidos, 72 años, y de confirmados, 41 años

Respecto de los fallecidos, 73,7% de ellos tenía entre 60 años y 89 años y las personas de más de 90 años representan 8,8%. Por último resta decir que en cuanto al factor ocupacional de camas en los hospitales, el Gran Mendoza tiene una ocupación de 17,39% y de 11,39% para todo el territorio mendocino.