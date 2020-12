Los furiosos mensajes de Viviana Canosa por la aprobación del aborto legal

La polémica conductora televisiva y periodista Viviana Canosa publicó una serie de fuertes mensajes luego de que el Senado aprobara el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Canosa reconocida militante del sector celeste, quienes se oponían a la legalización del aborto, lanzó una catarata de tuits casi en simultáneo a la sanción definitiva en el Senado del IVE.

“Argentina:MUERTE”, lanzó la conductora en su cuenta de red social. Que Dios bendiga a nuestra patria. #ArgentinaPostrada”, continuó.

Luego atacó a presidente Alberto Fernández. “Me mandan esto los verdes! No chiques no me duele! Son felices? Cuantos abortos por persona? Es ilimitado??? Abrazo fuerte”, escribió adjuntando una captura de un mensaje del mandatario de 2018.

“Del pañuelo blanco al pañuelo verde!. .. Vivan los derechos humanos”, sentenció.

El senado argentino aprobó hoy una ley que legaliza el aborto, una victoria para el movimiento de mujeres después de varias décadas de lucha y un revés para el papa Francisco en su país natal, analizó la agencia AP. La norma fue aprobada con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención tras una sesión maratónica que arrancó la tarde del martes y se extendió durante poco más de 12 horas. La Cámara de Diputados le había dado media sanción el 11 de diciembre.