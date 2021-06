Los colegios de la UNCuyo vuelven a la presencialidad de manera escalonada: el cronograma

Finalmente los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) comenzarán a ampliar desde la semana que viene la presencialidad de sus estudiantes tras la segunda interrupción de la asistencia a las aulas desde el inicio de la pandemia. El pasado 3 de mayo el comité epidemiológico recomendó una pausa de 21 días por el elevado índice de positividad.

“El lunes 14 comenzará la presencialidad de una manera más masiva. Los colegios ya vienen realizando actividades en los establecimientos como prácticas en laboratorios, sobre todo en escuelas orientadas, y clases de apoyo del servicio pedagógico, que en algunas instituciones implicó una planificación para más de 100 estudiantes distribuidos en burbujas”, destacó Dolores Lettelier, secretaria Académica de la UNCuyo.

Las puertas de los colegios comenzarán a abrir sus puertas desde la semana pero en forma escalonada. El próximo lunes 14 para los 1ros y 2dos años y el 21, una semana más tarde, lo harán los estudiantes de los cursos más avanzados: de 3ro, 4to y 5to.

Sin embargo, estas fechas son lineamiento generales, cada escuela decidirá de manera independiente el cronograma que adoptará para regresar a las aulas, aunque todas las instituciones lo harán de manera progresiva, es decir no toda la nómina estudiantil junta, y siguiendo con las organización de burbujas diagramadas con el sistema mixto virutal-presencial.

“Los cronogramas serán distintos según cada escuela y los directivos los irán comunicando a la comunidad específica por la plataforma GoSchool”, remarcó Lettelier. Esto dependerá de la situación particular de cada establecimiento. “Por ejemplo, hay escuelas que no solo burbujas A y B, sino que tienen que agregar una C por la disponibilidad en laboratorios”, ejemplificó la secretaria académica.

Esta ampliación, pidió resaltar Lettelier, se da en el marco de la posibilidades que habilita una baja en los contagios y tras la autorización del comité epidemiológico. Sin embargo esto continua “atado” a eventuales indicaciones nocionales o provinciales.

Los últimos 21 días de cierre

El 3 de mayo las autoridades de la UNCuyo comunicaron el regreso al dictado de clases de manera virtual. Aunque solo fueron 14 días de “virtualidad absoluta” y una semana con prácticas en laboratorios y clases de apoyo”, recordó Lettelier. Tras esto, la provincia ingresó en los 9 días de la denominada “fase 1″, lo que prohibió nuevamente la presencialidad. Pasado este periodo se retomó las practicas y acompañamiento académico en los establecimientos.

Ahora, desde la semana que viene se pone en funcionamiento el plan para el regreso a las escuelas en una forma más masiva. “Siempre respetando los parámetros del distanciamiento y la capacidad de los edificios”, dijo la Dolores Lettelier, secretaria Académica de la UNCuyo.

Los colegios secundarios dependientes de la UNCuyo: Departamento de Aplicación Docente (DAD); Escuela de Comercio Martín Zapata; Escuela del Magisterio; o Colegio Universitario Central “Gral. José de San Martín” (CUC), Escuela de Agricultura General Alvear y Liceo Agrícola y Enológico.

Vigilia de padres y alumnos

Padres y madres de estudiantes de las escuelas de la universidad realizaron el pasado viernes una vigilia en la explanada de la Escuela del Magisterio para reclamar por el regreso a las clases presenciales. La protesta fue parte de la llamada “Vigilia federal por la presencialidad”.

Se trató de una propuesta federal ya que la misma fue movilizada por el grupo de padres autodenominado Padres Organizados de Mendoza, Padre Organizados de Buenos Aires y la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación. En la comunicación de la iniciativa también se invitó a visibilizar el reclamo a través de fotos en las redes sociales con la utilización del hashtag #LoPrimeroEnAbrir.