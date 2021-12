Cinco consejos para pasar unas fiestas más seguras en familia y evitar contagios

Ante la llegada de la nueva cepa Ómicron y el aumento de casos, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para evitar que el virus se siga propagando durante los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Las mismas tienen como finalidad sostener los cuidados en las reuniones sociales con familiares y amigos, ante el aumento de casos de Covid-19.

Recomendaciones del Gobierno de Mendoza

Las cinco recomendaciones

. Completar el esquema de vacunación y aprovechar la reunión para alentar a allegados a que también lo hagan.

. Realizar encuentros sociales en espacios abiertos o con ventilación cruzada permanente.

. Identificar el vaso, mate y utensilios para utilizarlos durante toda la reunión en forma individual.

. Lavarse las manos con frecuencia y usar barbijo.

. Si se presentan síntomas compatibles con COVID-19, como fiebre, tos, resfrío, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, quedarse en casa y avisar a los contactos estrechos –personas que estuvieron a menos de 2 metros por más de 10 minutos en un espacio cerrado, con o sin barbijo.

Ómicron en Mendoza

Hace unos días se encendieron algunas alarmas sanitarias en Mendoza, luego de que se detectaran 3 casos sospechosos de la variante Ómicron.

Se trata de 3 personas que integran un mismo grupo y que llegaron procedentes de la provincia de Córdoba, jurisdiccón en que justamente la Ómicron ha tomado un fuerte protagonismo y comienza a posicionarse como dominante. Y si bien aún resta la confirmación de que se trata de la más reciente mutación del Covid-19, lo cierto es que todo parece indicar que así es.

Los tres casos que están en estudio se encuentran aislados (como ocurriría con cualquier persona con sintomatología, independientemente de la cepa) y en buen estado de salud. Las muestras, en tanto, fueron enviadas a los laboratorios del Instituto Malbrán, donde deberán corroborar si son casos de la cepa Ómicron o no.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza, en tanto, confirmaron que aún no están los resultados definitivos de estas muestras. No obstante, indicaron que en las 3 personas no se evidenció nada atípico ni extraordinario en comparación con otros casos que ya hayan presentado síntomas y se haya confirmado el diagnóstico de coronavirus positivo, independientemente de la cepa o variante.