Los candidatos a concejales de la Ciudad compartieron sus datos en la plataforma Vota Informado

El objetivo de esta iniciativa es que la ciudadanía se informe antes de emitir su voto, entendiendo que votar no es sólo un derecho político.

La Ciudad de Mendoza en colaboración con la Red Ser Fiscal dio un paso firme hacia el fortalecimiento democrático con la sanción de la resolución N° 9810/2024, que invita a los candidatos a concejales a publicar sus datos en la plataforma Votá Informado.

El objetivo es claro: empoderar a la ciudadanía para que emita su voto de manera informada y confiada, entendiendo que votar no es sólo ejercer un derecho político, sino también participar activamente, involucrarse y ser protagonista del sistema político electoral.

En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, esta iniciativa busca garantizar el acceso a información clara, fidedigna y completa sobre quienes aspiran a representarnos. De esta manera, se promueve no sólo la elección de personas, sino la adhesión consciente a proyectos de ciudad, provincia y país.

De esta manera, todos los candidatos a concejales por la Ciudad fueron invitados a compartir sus datos en la plataforma Vota Informado. Aunque sólo doce candidatos completaron la información solicitada, de los cuarenta y dos que se presentarán en las próximas elecciones.

La información que podrán encontrar en la plataforma sobre estos candidatos es la siguiente: