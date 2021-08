Los boliches en Mendoza seguirán sin funcionar y sólo podrán tener actividad como bares

Hoy se pudo conocer que Mendoza amplía sus flexibilizaciones, a través del Decreto 1116, que se publicará a medianoche en el Boletín Oficial, el Gobernador Rodolfo Suarez establecerá que queda sin efecto la alerta sanitaria dispuesta desde el 6 de julio de 2020.

Dentro de las flexibilizaciones queda eliminada la restricción de circulación nocturna, y se amplía el aforo del 50% al 70%, lo que permite un límite de 250 personas en espacios cerrados y hasta 1000 mil personas en lugares abiertos.

Todas estas nuevas medidas deberán llevarse adelante sin olvidar los protocolos establecidos. Deberá cumplirse con el límite de ocupación, uso de barbijo en espacios comunes, mesas de hasta seis personas, distancia entre mesas e higiene de manos, distanciamiento social o agrupamiento por grupo familiar conviviente.

Lo que cabe destacar es que tanto en bares, boliches que estén funcionando como bares y salones de fiestas queda prohibido realizar baile, ya que no están habilitados por el momento. Néstor Majul Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de la provincia expresó al respecto “Los boliches en principio no van a poder funcionar como tal. Lo que se ha eliminado es la restricción de circulación nocturna y se amplían algunos aforos, no se habilitan la posibilidad de boliches”.

Y agregó, “Pueden funcionar solo como bares y con los respectivos protocolos actuales, que son mesa de seis personas, respetando la distancia entre una y otra, obviamente el no compartir vasos, en los mismos espacios usar barbijo correctamente, limpieza de manos, etc. Es el mismo protocolo, solo se amplía el aforo, lo que permite que aquel lugar que pueda tener hasta 250 personas lo tenga. Antes por ejemplo era hasta el 50% ahora del 70%”.

En referencia a los lugares al aire libre y con mayor capacidad de espacio el funcionario aclaró “Aquellos lugares que tengan espacio abierto como para poder tener 1000 personas, con los protocolos vigente sin bailar, lo pueden hacer. Por ejemplo, en salones de fiesta se puede hacer una cena de fin de año con todos los protocolos, pero sin baile”.

En cuanto a los controles Majul explicó que solo se realizará la modificación de horario “Vamos a tener que ampliar el horario de los controles. Si bien antes se podía circular hasta la 1.30hs con estas nuevas medidas que han tomado el Gobernador y las autoridades sanitarias nosotros vamos a seguir especificando los controles junto con los municipios, lo único que cambia es el horario”.

Además, destacó que las flexibilizaciones son un buen mensaje para la diversión nocturna “Queremos poder en algún momento tener todo abierto. Pero vamos a ir de a poco, como dijo el Gobernador los mendocinos hemos dado muestras de cumplir con los protocolos, y que a pesar de las aperturas no se ha complicado la situación sanitaria. Tal vez en poco tiempo tengamos todas las actividades de diversión nocturna habilitadas”.

“La idea es que la gente se pueda divertir en lugares autorizados y no lo haga, como decimos siempre en fiestas clandestinas”, cerró el subsecretario.

Noticia alentadora para los empresarios

Rodolfo Martínez, de la Cámara de la Industria del Entretenimiento Argentino de Cuyo (Idear), señaló: “la noticia es alentadora, estamos esperando algunas precisiones, pero al permitir reuniones más amplias, contribuye también a terminar con las fiestas clandestinas. Somos parte de una tendencia mundial, que es empezar a generar eventos que sean provacunas, es decir que se permite el ingreso a locales a aquellos que están vacunados”. Martínez se lamentó de las consecuencias de la pandemia sobre el sector y la necesidad de reactivarlo.”De 264 locales, prácticamente ha quedado el 50%, con el agravante que se han generado grandes deudas, porque municipios y la provincia sigue enviando los boletos de comercio y de ingresos brutos como si funcionáramos normalmente”.