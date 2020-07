Los bares de Mendoza están a pleno con las reservas por el día del amigo

La escapada de amigos a la montaña tendrá que esperar. Tal como se supo el jueves pasado, y se confirmó con la publicación del decreto 877 en el boletín oficial de ayer, el Gobierno busca evitar los festejos masivos por el día del amigo en toda la provincia.

Esto hizo que muchos de los grupos que habían decidido alquilar una cabaña en localidades como Potrerillos o Cacheuta, por ejemplo, debieran volcarse hacia restaurantes y bares, espacios que por otro lado tienen su propia restricción, tanto en cantidad –norma que ya viene desde hace tiempo- como en la posibilidad de promocionar este tipo de encuentros.

Según referentes del área, el porcentaje de reservas de cabañas de todas formas no era significativo: aproximadamente un 20% del total. Y fue cubierto por aquellas familias que estaban en “lista de espera”.

No arriesgan

Valentina contó que ella iba a subir a Potrerillos, porque es propietaria de una casa, pero finalmente prefirió no hacerlo para no arriesgarse. De todas formas, contó: “Conozco a gente que ha alquilado y les devolvieron la plata o los propietarios ofrecieron mantener el monto y la seña hasta que pase la pandemia. A cuenta. También me enteré de gente que ya subió, para que no los agarre la Policía”.

Según la normativa, el alquiler de alojamientos en las localidades turísticas de Mendoza podrá realizarse exclusivamente por grupos familiares convivientes. En consecuencia, queda prohibido todo arrendamiento a cualquier otra calidad de inquilino.

El incumplimiento de esta medida prevé multas de $5.000 para el infractor y $50.000 para el propietario. Por esto los dueños de cabañas prefieren no arriesgarse a alquilar.

Fabián González, de la Cámara de Comercio y Turismo de la Ruta 82, dijo que en la zona tuvieron que dar de baja varias reservas destinadas a los amigos, pero que ya cubrieron ese “hueco” con otras personas. “Representaban un 20% del alquiler que tenemos, porque hay mucha gente que está de vacaciones. Yo tenía cabañas reservadas y tuve que devolver la seña”, dijo González, quien agregó que si bien tiene todas las reservas completas, rige la restricción sobre el 50% de la capacidad de alojamiento.

También explicó que la reapertura no los va a “salvar” económicamente, pero les permite trabajar y tener un ingreso genuino. Además, indicó que durante la semana están trabajando al 60% de los alquileres disponibles, pero que viernes, sábados y domingos (o fines de semana largos) están al 100%.

En coincidencia, Fernando Perera (Cámara de Turismo de Potrerillos) dijo que se cancelaron 20% de reservas, correspondientes a los amigos que habían alquilado cabañas para este fin de semana. Además, advirtió que el Gobierno ya les había indicado que fueran anulando lo reservado antes del anuncio oficial.

“Creo que se subestimó al turismo interno. Estamos al 95% de ocupación. Lo que en otra época hubiesen sido turistas de Buenos Aires, hoy son de Mendoza. Es una bocanada de aire fresco en medio de la pandemia”.

Opiniones variadas

Otra de las medidas anunciadas fue la prohibición en todo el ámbito territorial de la realización de campañas de promoción o difusión que alienten las reuniones para festejar el día del amigo en bares y restaurantes.

A pesar de que esto representa una restricción más para los comercios, muchos grupos de amigos, al no poder ir de turismo, optaron por resrvas salidas a locales. En Ciudad, los más demandados son los de calles Arístides y Colón.

Gonzalo Rodríguez, de Believe Irish Pub, comentó: “Tenemos varias reservas, en estos días solemos trabajar bien y para el lunes ya tenemos 100% de ocupación, aunque solo estamos trabajando con 10 mesas”, aclaró.

Un panorama distinto es el que contó Joana Belmonte, de un local de la Alameda. Según dijo, no poder hacer publicidad los perjudicó, aunque señaló que igual mucha gente tiene miedo de ir a un bar. “Tienen miedo de tomarse un micro, y entonces no viene. Ahora tenemos reservas pero están muy repartidas en el fin de semana. Pero no está viniendo la gente que esperábamos y no hay plata en la calle”, advirtió.

Para finalizar, Gonzalo Trujillo, de Torito, contó que dieron todas las reservas este fin de semana. “Que hayan restringido las promociones no nos ha afectado, tenemos las reservas completas, pero entiendo que ha sido una medida para que la gente no salga en gran cantidad. Es una semana muy esperada y gastronómicamente es una de las mejores del año porque la gente quiere juntarse sobre todo porque hace mucho que no se ve”, comentó.

Para tener en cuenta

Los amigos solo se pueden ir a bares o a restaurantes con reserva previa.

Solo puede hacer la reserva la persona que coincida el día del DNI, los demás deben llevar comprobante (puede ser en el celular).

Se permiten hasta 6 amigos por mesa.

Debe haber distancia entre mesas.

Se debe utilizar barbijo en el ingreso al local y se debe llenar una declaración jurada obligatoria.

La permanencia es hasta las 23.

Está prohibida la realización de campañas de promoción y/o difusión del “Día del amigo”.

Se colocará multa de $ 5 mil para la persona infractora.

Recibirá una multa de $50 mil el propietario y/o encargado del inmueble.

Los grupos de amigos no pueden alquilar cabañas. Solo está permitido para familia conviviente o parejas.

El alquiler es sólo en sitios autorizados y a 50% de su capacidad.

Habrá multas y arrestos si hay incumplimientos. Por esta razón habrá: 2.500 policías y 250 puestos de control.