Los bancarios anunciaron que van al paro el próximo 28 de abril

El sindicato de La Bancaria anunciaron un paro de actividades para el próximo jueves, luego de manifestar el desacuerdo por una propuesta de aumento del 40% y en cuatro tramos.

El secretario general del gremio en Mendoza, Sergio Giménez explicó que el miércoles se les ofreció una mejora del 40% en cuatro cuotas, “pedimos nuevamente una recomposición cercana al estimativa de los bancos, que la ponderación es del 57 %. Esto es inadmisible”.

La medida de fuerza será durante toda la jornada de la actividad bancaria.

No obstante, la intención del gremio es que antes de la fecha en la que no habrá atención al público, haya nuevas instancias de diálogo para no llegar a la previa de la fecha de pagos sin servicio en las entidades bancarias.

Bancarios van a paro.

Giménez además destacó que ya se venía anticipando que frente a la disconformidad por el ofrecimiento se iba a venir un plan de lucha.

Las negociaciones paritarias se dan en un contexto inflacionario que el Gobierno nacional trata de contener con un un plan económico y de incentivo con la emisión de un bono por única vez a monotributistas, empleadas domésticas y trabajadores no registrados.

Esta medida fue anunciada el lunes y hasta el momento no se dio a conocer el instructivo para la inscripción del trabajador informal, que recibirá $18.000 en dos tramos de $9.000.

Este beneficio se cobrará en los meses de mayo y junio y se busca inyectar dinero a la economía, golpeada por la escalada inflacionaria y los coletazos de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entre las consecuencias con fuertes subas en la harina y al combustible.

En el caso de los jubilados y pensionados será una suma de $12.000 en una cuota.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) ya había otorgado para los titulares haberes mínimos jubilatorios, un bono de $6.000.