Los alumnos de Medicina podrán hacer las prácticas para recibirse

Tras varios meses de demoras por las condiciones de la pandemia de Covid-19, los alumnos de último año de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo finalmente podrán concretar su Práctica Final Obligatoria (PFO), requisito indispensable para poder recibirse.

Ayer se iniciaron las actividades presenciales de 28 alumnos de esta casa académica que habían comenzado este proceso a finales de 2019, el cual se vio interrumpido por la suspensión de la presencialidad determinada por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio implementado en marzo. Así, quienes podrían haberse recibido a comienzos del ciclo lectivo lo harán a mediados de noviembre tras culminar las prácticas el 30 de octubre. Los estudiantes estarán en condiciones de matricularse como médicos, luego de rendir la Prueba Global de Ciclo Clínico.

Por otra parte, 110 alumnos de la cohorte que cursa su último año este ciclo lectivo, comenzarán las prácticas a continuación y podrán recibirse en marzo si cumplen con las condiciones y demuestran las competencias requeridas.

Los estudiantes venían realizando reclamos por las dilaciones ocasionadas por las medidas dispuestas para responder a la Covid y remarcaban su interés por poder matricularse cuanto antes para sumarse al sistema de salud ante la crítica situación. La ministra de Salud, Ana María Nadal, reconoció en diálogo con Los Andes que una vez que los alumnos se matriculen, serán un gran aporte, aunque antes de eso no trabajarán en asistencia de Covid.

Dado que aún no son médicos no trabajan solos sino con el acompañamiento de docentes que se desempeñan en los efectores donde acuden. Se encuentran en esta misma condición alumnos de universidades privadas, aunque no han iniciado aún sus actividades.

La ministra detalló que 13 estudiantes de la Universidad de Mendoza comenzarán probablemente hoy y con la universidad del Aconcagua se está en tratativas, por lo que se espera que suceda en breve. La funcionaria informó que lo mismo ocurre con la Universidad Juan Agustín Maza en las carreras de Farmacia y Bioquímica que también deben cumplimentar la exigencia de las prácticas.

Procedimiento

Era necesario esperar la autorización del Ministerio de Salud para avanzar en la vuelta de las prácticas profesionales y determinar cómo se implementarían. Entre tanto, las universidades fueron adaptándose de manera de ajustar sus métodos para garantizar la adquisición de saberes. Entre otras cosas, se redujo la proporción de días de práctica presencial exigidos.

Tras explicar que había impedimentos para avanzar por los protocolos, el doctor Ángel Pellegrino, decano de la facultad de Medicina de la Universidad del Aconcagua, señaló que los alumnos han tenido actividades desde lo virtual y resolución de casos clínicos.

“La relación médico-paciente es insustituible, pero se han hecho prácticas de manera virtual. Por ejemplo, si hay que palpar un hígado, se hace con un simulador o con un actor que hace de paciente. En este tiempo hemos aprendido a aplicar nuevas herramientas”, destacó.

La ministra explicó que se ha realizado un trabajo colaborativo con las universidades y se ha tratado de que los chicos, de alguna manera, finalmente terminen su último año de carrera con la PFO obligatoria. “La situación compleja del sistema de Salud hizo que estas prácticas se vieran interrumpidas e implicó una pérdida de tiempo importante para terminar sus carreras”, aceptó.

Por otro lado, detalló que las prácticas se harán en centros de Salud no Covid y efectores públicos donde haya docentes, como el hospital Lencinas y el Lagomaggiore. Se les dará seguro y equipo personal de protección para prevenir el contacto con el virus Sars Cov-2.

Además, deberán firmar un consentimiento informado en el que dan fe de que conocen la situación en que se encuentra la provincia. “Creemos que los tiempos pandémicos no van a terminar tan pronto, esto tiene un impacto personal en la vida de los chicos y un impacto público que permitirá sumar profesionales de la salud al sistema”, subrayó Nadal.

Apoyo telefónico

En el nuevo escenario que se generó por la pandemia también surgieron nuevas necesidades y fue en ese marco que alumnos del último año de Medicina de la UNCuyo se incorporaron al Contact Center (0800 800 26843) o 0800 Covid. Esto ocurrió al inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dictado por el Ejecutivo nacional.

Así un grupo de 33 estudiantes iniciaron un voluntariado como extensionistas en esta línea habilitada por el Gobierno de Mendoza para las consultas sobre coronavirus.

Con el acompañamiento de profesionales de la Salud, atendieron llamados relacionados a la sintomatología de la enfermedad. Realizaron el tele-triage de casos sospechosos y la activación del protocolo epidemiológico correspondiente.

Luego, la Facultad de Ciencias Médicas le otorgó formato de Curso Optativo con carga horaria reconocida académicamente para su PFO, lo que permitió la incorporación de un mayor número de estudiantes. Así, se sumaron en total 70.