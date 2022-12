Óscar Rivert, fotografo experto en naturaleza, logró registrar un pájaro campana, una especie en peligro de extinción, en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, del Departamento de Canindeyú, Paraguay.

En medio de mucha satisfacción, Rivert relató a través de su cuenta de Twitter cómo logró obtener una de las mejores postales de su carrera.

Según dijo, el ave generalmente solo puede ser encontrada en algunas regiones del vecino país, por lo que decidió acudir a un profesional del área para que lo ayude con alguna recomendación.

Este le especificó que podía hallarla en el Mbaracayú, donde hasta el momento habitan algunos ejemplares. Luego de que representantes de la reserva le hayan confirmado sobre la presencia del ave en la zona, rápidamente coordinó la visita.

“Ellos me advirtieron que a causa de las constantes lluvias que había últimamente no se los estaba oyendo. Aún así, busqué un día que no lloviera y decidí ir. Llegamos a la reserva a las 21:00, una noche estrellada, coordinamos todo para iniciar los trabajos al día siguiente”, siguió contando.

Ya en la reserva, alrededor de las 5:30 de la mañana, se levantó, salió de la habitación y se dirigió al patio a fin de apreciar el clima. Fue ese el momento en el que por primera vez en su vida escuchó el canto del famoso pájaro campana.

“Honestamente fue un momento en el que se me erizó todo. Escuchaba por primera vez en mi vida el canto del pájaro campana a lo lejos”, expresó al respecto.

Posteriormente, alrededor de las 6:05, con guías de la reserva se organizaron y partieron con dirección al bosque, siguiendo el sonido del canto.

En el trayecto se les presentó el primer obstáculo: debieron atravesar un sendero y luego cruzar un puente para poder acercarse al animal, pero lamentablemente la infraestructura se había caído a causa de los últimos temporales. “El alma se me cae al suelo”, lamentó.

Lograron fotografiar un pájaro campana, una especie en peligro de extinción. / Foto: Gentileza

No obstante, el guía emprendió otro camino y les llevó por un sector distinto, donde ingresaron al espeso bosque. “A medida que caminábamos, de manera muy sigilosa, cada vez lo escuchábamos más cerca, hasta que a eso de las 07:30 el guía levanta el puño”, prosiguió.

En ese instante, les pidieron que se mantengan en silencio total y les indicó que observen hacia la copa de un frondoso árbol que se encontraba en el lugar, logrando encontrar lo que tanto esperaban.

“Ahí estaba, con cielo totalmente celeste, cantando imponente: el pájaro campana. Fue un instante indescriptible, oírlo y verlo, uno de los mejores momentos que regaló la Madre Naturaleza a mi profesión”, resaltó Rivet.