Lo escracharon porque se llama igual que uno de los cordobeses imputados por tirar una piedra en el dique San Roque

Un joven que tiene el mismo nombre que el hombre que grabó a su amigo cuando arrojaba una piedra al dique San Roque en Córdoba sufrió una serie de escraches en las redes sociales.

Según informó Cadena 3, Joaquín Linares es un ingeniero industrial homónimo de uno de los involucrados en el polémico episodio que este fin de semana se viralizó en las redes sociales.

“El domingo me avisó un colega que me estaban escrachando por Facebook, era una señora que buscó una foto de cuando me recibí, donde estoy con el título y salen datos personales”, comentó Linares.

“La señora puso ‘el señor diseñador industrial Joaquín Linares egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en su tiempo ocioso se dedica a tirar piedras’”, recordó.

Posteriormente, empezó a recibir comentarios y mensajes privados de toda clase hasta que Facebook lo bloqueó. La mujer no le pidió disculpas pero Linares descartó presentar cargos judiciales por el momento.

Cabe destacar que Linares no es una persona completamente anónima. El año pasado dio una entrevista para Viva la Radio porque formó parte del equipo que creó “casco del futuro” para los bomberos cordobeses.

El llamado “Casco forestal para bomberos” incorpora un GPS enlazado a un sistema de auxilio que alerta cuando el bombero sufre un accidente. Además, lleva un código QR impreso con los datos personales del bombero y su historia clínica.