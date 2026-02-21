Llueve con intensidad y continúa la alerta por tormentas en Mendoza: el pronóstico para las próximas horas

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada calurosa y con inestabilidad en la zona de cordillera.

Para este domingo 22 de febrero está prevista una jornada con ascenso de la temperatura y donde persiste la alerta amarilla por tormentas en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado nublado con lluvias aisladas y sin altas temperaturas, para este domingo está prevista una jornada con más calor. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 31°C y la mínima será de 17°C.

Además, desde Defensa Civil emitieron una alerta amarilla por inestabilidad hasta la madrugada del domingo en el Gran Mendoza, norte y zona este. No descartan la caída de granizo.

Defensa Civil emitió alerta por tormentas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en los departamentos de San Rafael y General Alvear. “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indica el SMN.

Alerta por tormentas Pronóstico extendido en Mendoza De cara al lunes está pronosticada una jornada con calor y tormentas hacia la noche, además de inestable en la zona de cordillera. La máxima será de 32°C y la mínima de 17°C.